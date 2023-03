Detaljerte lekkede bilder av Pixel 8 Pro avslører det nye kameraet

Kort tid etter at det dukket opp en lekkasje om den kommende Pixel 7a (Åpnes i ny fane), har nå den velkjente lekkeren Steve Hemmerstoffer (eller OnLeaks (Åpnes i ny fane)) delt noe som ser ut til å være pressefotografier av det kommende flaggskipet Google Pixel 8 Pro (Åpnes i ny fane). Lekkasjen viser Googles kommende flaggskip og dens endringer fra forgjengere Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane), samtidig som han hinter om et Google I/O (Åpnes i ny fane)-arrangement.

De lekkede bildene viser oss en enhet som ser ut som en forfinet utgave av Pixel 7 (Åpnes i ny fane). Dermed ser den også ut som en videreforedling av Pixel 6 (Åpnes i ny fane). Den allerede ikoniske kameramodulen består, men denne gang i en justert utgave. Nå plasseres alle kameraene i den samme utstansingen, i stedet for i adskilte åpninger.

Det har dessuten dukket opp en ny sensor i tillegg til hoved-, ultravidvinkel- og teleobjektivet. Det antyder støtte for makrofotografering via en dedikert sensor, og ikke bare gjennom ultravidvinkelkameraet. Bortsett fra selve kameraet, viser de lekkede bildene av Pixel 8 en mobil som ligner veldig på forgjengeren Pixel 7. Det er nesten så man kan si at om man har sett én Pixel, har man sett dem alle.

En mindre Pro-modell

Goole Pixel 8 Pro kan bli litt mindre enn tidligere flaggskip. (Image credit: OnLeaks / Smartprix)

Med Pixel 8 Pro vil Google angivelig forsøke å fornye mye av det som utgjør en Pro Pixel-modell. Den vil trolig ikke lenger ha en skjerm på 6,7", men trolig heller en skjerm på 6,5". Det er stort nok til at den skal kunne klassifiseres som en stor skjerm, men ikke så stort at mange av oss vil få problemer med å rekke over hele skjermen.

iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane), Samsung Galaxy S23 Ultra (Åpnes i ny fane) og utallige Android-mobiler har begynt å ta i bruk skjermer på 6,7 tommer som standard for sine beste mobiltelefoner (Åpnes i ny fane). Hvis Google velger å bryte denne trenden, kan de lokke til seg den delen av markedet som ønsker seg en mobil i toppklassen, men som ikke vil ha det absolutt største og tyngste.

Mer interessante er påstandene om en Google Tensor 3-brikke. Den ventes å bygge på en 3 nm-prosess. Dette er en oppgradering fra 5 nm, som google benyttet i både Pixel 6 og Pixel 7. Begge disse modellene er kraftige mobiler, men det er meldt om at de hjemsøkes av oppheting, batteridrenering og etterslep. Men den nye brikken skal altså by på mye mer kraft, slik at Googles kommende Pixel kan bli mer effektiv. Dermed kan de nevnte problemene bli eliminert.

Det er fornuftig å ryktene om brikken med en klype salt. Det er nemlig kommet motstridende meldinger om hvorvidt Tensor 3 vil få en 3 nm- eller 4 nm-prosess. Merk deg også at tidligere Pixel-rykter hevdet at Google skulle gå bort fra 5 nm-varianten allerede i fjor. Dette ble det ikke noe av. Uansett vil dette være et smart trekk av Google, så det kan meget vel skje.