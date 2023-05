Det ryktes ennå at Apples VR-headset vil lanseres under WWDC i juni

Ventetiden for en avduking av Apples VR-headset (Åpnes i ny fane) har vært lang, men de seneste ubekreftede opplysningene forteller oss at enheten endelig vi få sin store avdukning under Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni.

Dette kommer fra kilder som har snakket med Wall Street Journal (Åpnes i ny fane) (via 9to5Mac (Åpnes i ny fane)), men rapporten bemerker også at Apple forutser «produksjonsproblemer». Headsettet skal visstnok ikke komme på markedet med det første, og masseproduksjonen vil ikke skyte fart før i desember.

Tidligere rykter (Åpnes i ny fane) antydet at Apple ikke ville rekke å presentere enheten under WWDC 2023. Hovedinnlegget finner sted 5. juni, og nå ser det altså ut til at vi vil kunne få en kunngjøring – selv om vi trolig må vente lenge før vi kan få muligheten til å teste enheten.

De samme ryktene igjen

Wall Street Journal passet også på å repetere mange av lekkasjene vi allerede har hørt: Støtte for både VR (virtuell virkelighet) og AR (utvidet virkelighet), en ekstern batteripakke (Åpnes i ny fane) og en utforming som kan minne om alpinbriller (Åpnes i ny fane).

Vi får også høre om den sannsynligvis temmelig høye prisen igjen, som ser ut til å legge seg rundt 3000 dollar. Det er lite sannsynlig at dette VR-headsettet vil selges i samme svimlende antall som iPhone og iPad, men man vet jo aldri.

Apple ser i det minste ut til å ha lagt mye arbeid i denne enheten, selv om det har tatt en god stund å få på plass den første versjonen. Ifølge vanligvis pålitelige kilder planlegges det flere AR/VR-headset de kommende årene (Åpnes i ny fane), og de vil kanskje også legge seg på et lavere prisnivå.

Kan Apple gjøre en forskjell?

Meta har allerede rukket å komme med flere versjoner av sine VR-headset, og det ser heller ikke ut til at andre selskaper, som HTC, har noen problemer med produksjonen av slike enheter. Så hvorfor har det tatt så lang tid for Apple? Ryktene om at Apple skulle hive seg ut i markedet for AR g VR har tross alt vært i sirkulasjon siden forrige tiår (Åpnes i ny fane).

Tim Cook og hans team er åpenbart opptatt av å få til det tekniske skikkelig (Åpnes i ny fane), slik at de ikke lanserer noe som risikerer å ikke oppnå god nok kvalitet. Når dette headsettet omsider dukker opp, kan du regne med at dette utstyret blir både imponerende og pålitelig – og at det koster mye å kjøpe.

Det er uansett et interessant marked for Apple å begi seg ut i. Hverken AR eller VR har blitt allemannseie, så når en teknologikjempe endelig tar spranget ut i denne bransjen, blir dette en lakmustest på om folk faktisk vil ha denne typen maskinvare eller ikke. Det er meget mulig at dette vil fortsette å være en nisjeteknologi.

Et problem er at det ikke finnes noen ordentlig god app eller tilstrekkelig gode spill for AR eller VR, noe som kunne ha fristet langt flere til å kjøpe slike headset. Kanskje det enorme programvarebiblioteket til Apple vil kunne gjøre en forskjell her? Vi vil kanskje få Final Cut Pro og Logic Pro på headsettet (Åpnes i ny fane) når det endelig dukker opp.