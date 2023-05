Apple VR-headset kan få redigeringsappen Final Cut Pro når det lanseres

Etter Apples offentliggjøring (Åpnes i ny fane) av at redigeringsprogrammene Final Cut Pro og Logic Pro kommer for iPad, hevdes det at de også vil bli tilgjengelige for headsettet Apple VR (Åpnes i ny fane), som det går rykter om.

Både Logic Pro og Final Cut Pro har tidligere vært eksklusive for de beste Mac-maskinene og MacBook-ene, men dette vil det bli en forandring på når appene 23. mai lanseres for iPad. Eiere av nettbrett fra Apple vil da kunne benytte de populære programmene (i våre anmeldelser av Logic Pro (Åpnes i ny fane) og Final Cut Pro (Åpnes i ny fane) ga vi dem henholdsvis fire og en halv og fire stjerner). Det kommer også noen touch-spesifikke oppgraderinger til de nye enhetene.

Etter denne offentliggjøringen, gikk Bloombergs Mark Gurman (Åpnes i ny fane) ut på Twitter for å antyde at appenes introduksjon for iPad innebærer at det også er en svært stor mulighet for at de også vil dukke opp på Apples VR-headsett, når det blir lansert. Dette kommer av at plattformen xrOS, som headsettet antagelig kommer til å benytte seg av, kan kjøre iPadOS-apper.

For øyeblikket anbefaler vi deg å ta dette med en klype salt. Det omtalte headsettet er ennå ikke blitt bekreftet av Apple, men vi tror dette kan skje under WWDC 2023 (Åpnes i ny fane). Alt vi hittil har om dets spesifikasjoner og funksjoner stammer fra lekkasjer eller rykter – som jo kan være falske. Gurman garanterer heller ikke at Final Cut Pro eller Logic Pro faktisk vil bli tilgjengelige på headsettet, men at det er trolig av de vil det.

Virker sannsynlig

Med tanke på de angivelige spesifikasjonene til Apples VR-headsett, vil det i hvert fall ikke overraske oss om Final Cut Pro og Logic Pro blir tilgjengelige for bruk på enheten. Hvis ryktene stemmer, vil selskapets headset drives av en M2-brikke (Åpnes i ny fane), altså samme silisium som driver Apples beste datamaskiner og nettbrett. Hvis VR-headsettet skal få en ytelse i samme imponerende klasse som datamaskinene, må det også kunne utrette noe med all denne kraften – så hvorfor ikke inkludere noen fantastiske iPad- og Mac-apper på headsettet?

Dessuten har lekkasjer antydet at du vil samhandle med Apple VR-apper ved hjelp av håndsporing i stedet for kontrollere. Hvis Apple kommer med en funksjon som minner om «direct touch», som man har på Oculus Quest 2 (Åpnes i ny fane) og Meta Quest Pro (Åpnes i ny fane) – der du kan sveipe og trykke på virtuelle skjermer som om de var berøringsskjermer – burde du kunne samhandle med Final Cut Pro og Logic Pro på nærmest samme måte som på en iPad. Dessuten vil du kunne du dra nytte av den ekstra boltreplassen du får med VR.

Direct touch er en av de beste funksjonene for håndsporing. (Image credit: Meta)

Det er imidlertid knyttet noen potensielle problemer til dette. For det første – hvis du vil vise noen prosjektet du jobber med, må du enten sende det til en separat enhet som er koblet til en skjerm, eller ta av deg headsettet og sende det fra person til person, slik at de kan få sett ordentlig på det. Ingen av disse løsningene er spesielt smidige, og særlig ikke hvis man sammenligner dette med hvor enkelt det er å jobbe på et nettbrett eller en tradisjonell datamaskin.

For det andre er redigeringsarbeid tidkrevende. Hvis ikke Apple senker vekten på VR-headsettet tilstrekkelig, kan det gi deg sterke smerter i nakken ved sammenhengende bruk over tid. Da vi testet ut å arbeide i en uke med Quest Pro, var dette et av våre største problemer.

Apple har utvilsomt tatt hensyn til slike mangler, så vi håper at de også kommer opp med noen gode løsninger på dem. Hvis de ennå ikke har kommet så langt, har de fremdeles tid på seg til den ventede lanseringen av headsettet – hvis det i det hele tatt blir lansert med disse appene.