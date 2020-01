Beste spillkonsoll 2020: PS4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch og enda flere

Spillandskapet har endret seg vesentlig siden den tiden du bare hadde én eller to konsoller å velge mellom. På den tiden var det også enklere å gjøre det rette valget. Mari-fans valgte Nintendo. Sonic-fans valgte Sega. Enkelt!

Spol så frem til 2020: det er blitt langt vanskeligere å velge den rette konsollen. Det er fremdeles mange spill som bare finnes for én av plattformene, og dette kan være med å avgjøre valget ditt. Men de fleste spillene kommer ut for flere plattformer.

Og tar vi med oppdateringer midtveis i generasjonene og de teknologiske fremskrittene som gir oss 4K HDR i flere spill, blir det virkelig vanskelig å finne ut hvilken konsoll som er best egnet.

Den gode nyheten er at vi er her for å gjøre det lettere for deg å fatte den beslutningen. Her favoriserer vi ingen, og vi foretrekker ikke det ene selskapet fremfor det andre. Her ser vi på de rene tallene, og gir deg alt du trenger av detaljer om den beste og nyeste maskinvaren.

Og vi har dessuten noen enkle spørsmål til deg nå i starten: trenger du 4K, eller vil du svært gjerne ha det? Er det et merke du føler en spesiell tilknytning til? Vil du ha noe du kan spille på farten? Hva er ditt budsjett?

Gamere som er ute etter det nyeste i 4K-teknologi (og har en TV som får mest mulig ut av den) burde vurdere Xbox One X, PS4 Pro eller Xbox One S. HD-gamere kan like gjerne velge PS4 Slim og Nintendo Switch.

Hvis du er spesielt glad i skytespill eller bilspill, har Xbox en rekke førstepartsspill innenfor disse sjangrene. Sony har på sin side menge flotte eventyrspill og RPG-spill. Nintendo har en god blanding av alt, men du må absolutt velge Nintendo hvis livet er meningsløst uten de årlige utgivelsene av Pokémon og Mario.

For å gjøre ting litt mindre komplisert, har vi satt opp denne oversikten over de nyeste konsollene på markedet, og vurdert deres styrker og svakheter. Her har vi også samlet lenker til mer spesialiserte sider og anmeldelser, hvis du vil grave enda dypere.

Sony PlayStation

PlayStation 4

Den rimelige allrounderen

Mål: 28 x 25,4 x 3,8 cm (B x L x H) | GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkytelse | RAM: 8 GB md GDDR5 | Maks. oppløsning: 1080p | Optisk driver: DVD/Blu-ray | Lagringsplass: 500 GB eller 1 TB (utvidbar)

Flotte, plattformeksklusive spill

VR-støtte

Rimelig

Ingen 4K

Svak bakoverkompatibilitet

PS4 leveres i standardversjon og i slank utgave. Dette er grunnkonsollen fra Sony.

Siden lanseringen for seks år siden har PlayStation 4 hatt en solid tilhengerskare, og har solgt i uhyrlige antall.

Konsollens fremste styrke er de plattformeksklusive spillene. I en verden med stadig flere tjenestebaserte online-spill, fortsetter PlayStation å levere fortellingsdrevne enpersonsspill som Uncharted, Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn og The Last of Us.

Dette er også den eneste konsollen som for øyeblikket gir deg adgang til opplevelsen av virtuell virkelighet – selv om du må kjøpe PlayStation VR-utstyret separat hvis du vil dra nytte av denne egenskapen.

Hvis du er interessert i den nye 4K-oppløsningen alle snakker om, får du ikke det her. Der selv den rimeligste Xbox One S-modellen gir mulighet til oppskalering til 4K, står standardmodellen av PS4 fast på 1080p. PlayStation er heller ikke gode på bakoverkompatibilitet, så hvis du regner med å enkelt kunne spille dine gamle PS3 spill på denne, så bare glem det.

Hvis du er ute etter å gå inn i den nåværende generasjonen av konsoller på rimeligst mulig måte, og dessuten liker spillene PlayStation har å tilby, er dette konsollen å satse på.

Kjøp denne hvis: du er ute etter den nyeste generasjonen av spill, men ikke har behov for 4K, og gjerne vil ha de plattformeksklusive spillene til PlayStation, tilgang til VR, og ikke vil betale mer enn rundt 2500 kroner.

Nyttig lesning: Pass på å få med deg hele vår anmeldelse av PlayStation 4 og vårt utvalg av de beste PS4-spillene.

PlayStation 4 Pro

Den rimeligste veien til integrert 4K

Mål: 32,5 x 29,5 x 5,3 cm (B x L x H) | GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkytelse | RAM: 8 GB med GDDR5, 1 GB DDR3 | Maks. oppløsning: 2160p | Optisk driver: DVD/Blu-ray | Lagringskapasitet: 1 TB (utvidbar)

Alt det gode med PlayStation 4

Integrert og oppskalert 4K

En rimelig 4K-løsning

Ingen 4K-støtte for Blu-ray

Ikke den kraftigste 4K-konsollen for øyeblikket

Alt hva PlayStation 4 kan gjør, gjør PlayStation 4 Pro enda litt bedre. Hvis du allerede har kastet deg på 4K-bølgen, og HDR får det til å krible, er dette Sony-konsollen for deg.

Med PlayStation 4 Pro kan du spille alle de samme spillene som på standardmodellen PlayStation 4. Så hvis du oppgraderer, trenger du ikke å begynne på nytt med spillsamlingen din. Du trenger heller ikke betale mer for nye 4K-spill heller. Men du vil nok oppleve en forbedring i hvordan spillene yter og tar seg ut sammenlignet med standardversjonen av PS4.

PlayStation 4 Pro er den kraftigste konsollen i PlayStation-familien for øyeblikket. Den gir deg integrert og oppskalert 4K i spill som er tilrettelagt for denne muligheten. Selv i spill som ikke er spesielt tilpasset, kan få mer ut av dem i denne konsollen. Bildene vil se enda klarere ut, og du får en mer sømløs spillopplevelse takket være PS4 Pros Boost Mode.

Akkurat som standardversjonen av PS4, har denne spillkonsollen et utmerket spillbibliotek, med noen fantastiske spill som er eksklusive for konsollen i tillegg til Playstation VR-støtte.

Selv om den er dugelig nok, er det ikke alle spill som lar seg gjengi i ekte 4K på PS4 Pro. Mange av dem vil bare bli oppskalert, ettersom konsollen ikke helt har den kraften som må til for å opprettholde ekte 4K-oppløsning mens den kjører et kraftig spill med et jevnt antall bilder i sekundet.

PS4 Pro har også det samme problemet som PS4 med bakoverkompatibilitet. Den er elendig når det gjelder spill fra tidligere generasjoner. Her er det heller ingen innebygd Ultra HD Blu-ray-spiller, så hvis du er på jakt etter en konsoll der du kan spille av media i 4K, er det ikke denne du skal velge. Her kan du imidlertid spille av vanlig Blu-ray og DVD, og du kan strømme i 4K fra kompatible servere.

Hvis du ikke har en 4K HDR-TV og superklar grafikk ikke er noe som dramatisk vil forbedre spillopplevelsen din, er nok ikke denne konsollen verdt det ekstra utlegget. Særlig ikke hvis du allerede har en standard PS4-konsoll.

Hvis du er en nykommer i denne konsollgenerasjonen, og du seriøst vurderer å anskaffe deg en 4K HDR-TV, vil i det minste Pro-utgaven sikre deg en stund fremover.

Kjøp den hvis: du ønsker deg ekte 4K og HDR-spill, spill som bare finnes på PlayStation og VR-opplevelser til en pris fra rundt 3000 kroner.

Nyttig lesning: Les hele vår test av PS4 Pro i tillegg til vår oversikt over de beste spillene til konsollen.

Microsoft Xbox

Xbox One S

Det rimelige mediasenteret

Mål: 29,5 x 22,6 x 6,4 cm (B x L x H) | GPU: 917 MHz, AMD Radeon™-basert grafikkytelse | RAM: 8 GB med GDDR3 | Maks. oppløsning: 1080p (maks. 2160p for video) | Optisk driver: 4K/HDR Blu-ray | Lagringsplass: 500 GB, 1 TB eller 2 TB

Svært rimelig konsoll

4K Blu-ray-spiller

Spill i oppskalert 4K

Ikke mange bra spill eksklusivt for konsollen

Oppskaleringen er ikke spesielt avansert

Er du ute etter en konsoll på innstegsnivå, men er uinteressert i det PlayStation har å by på? Hvorfor ikke prøve deg på Microsofts Xbox One S. Denne konsollen har overgått den opprinnelige Xbox One av mange årsaker. Den har en mye mindre, mer elegant utforming, og den er dessuten litt kraftigere.

Noe denne konsollen kan gjøre som du ikke får på standardutgaven av PS4 er oppskalert 4K. Xbox One S' 4K-kapasitet er imidlertid ikke på samme nivå som PS4 Pro eller Xbox One X. Her strekkes bare 1080p-bildene slik at de passer en 4K-skjerm, uten snedig checkerboarding. Men likevel er denne enkle oppgraderingen rimelig imponerende med tanke på at du får konsollen fra rundt 2000 kroner.

For å kompensere for mangelen på gode, konsolleksklusive spill, har Xbox langt bedre bakoverkompatibilitet enn konsollene til PlayStation. Med Xbox One S får du adgang til å kjøpe og spille de opprinnelige Xbox- og Xbox 360-spillene, og mange av disse er jo blitt viktige klassikere.

Hvis du noen gang har hatt en Xbox-konsoll og du har tatt vare på spillene derfra, er Xbox One S noe for deg. Det samme gjelder hvis du gikk glipp av spillene den gangen, og gjerne vil prøve deg på dem.

Et felt der Xbox utklasser PlayStation fullstendig er når det gjelder hjemmeunderholdning generelt. Selv om begge konsollene kan strømme fra et utvalg av underholdningsapper som Netflix og Amazon, har Xbox også en egen integrert Blu-ray-spiller.

Dette er en egenskap Sony ble kritisert for å ikke inkludere i PlayStation 4 Pro. Så hvis du har en stor fysisk Ultra HD Blu-ray-samling og det er viktig for deg å kunne nyte den, har absolutt Xbox One S et overtak her. Hvis du uansett har tenkt å kjøpe en Ultra HD Blu-ray-spiller, er denne konsollen en av de rimeligste måtene å løse dette på.

Der Xbox svikter sammenlignet med PlayStation er konsolleksklusive spill. Der PlayStation kan skilte med et stort og godt utvalg, er Xbox temmelig mangelfull. Spillserier som Halo, Gears of War og Forza er nok hjemmehørende på denne konsollen, men de er ikke blitt like godt mottatt av kritikerne som Horizon Zero Dawn og Uncharted.

Xbox One S kan riktignok by på oppskalert 4K, men metoden som benyttes er langt mindre intelligent enn de mer avanserte løsningene som er valgt for PlayStation 4 Pro. Så hvis du er ute etter en velpolert 4K-opplevelse, er det bedre å spandere litt ekstra på en PlayStation 4 Pro, eller eventuelt på den neste Xbox-modellen i denne oversikten.

Synes du det er greiest uten disk? Da er kanskje Xbox One S All-Digital Edition en bedre løsning. Denne digitale konsollen kan skilte med omtrent de samme spesifikasjonene som Xbox One S, men uten diskstasjonen. Det gir deg en lettere og mer praktisk konsoll.

Kjøp den hvis: du ønsker deg rimelig, oppskalert 4K, en Ultra HD Blu-ray-spiller, glimrende bakoverkompatibilitet og en konsoll til rundt 2000 kroner.

Nyttig lesning: Pass på å lese hele vår test av Xbox One S, i tillegg til vårt utvalg av de beste spillene for Xbox One for å se hva du kan få spille.

Xbox One X

En fremtidssikret kraftpakke

Mål: 30 x 24 x 6,1 cm (B x L x H) | GPU: 6 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkytelse | RAM: 12 GB med GDDR5 | Maks. oppløsning: 2160p | Optisk driver: 4K/HDR Blu-ray | Lagringsplass: 1 TB

Den kraftigste konsollen på markedet

Ekte og oppskalert 4K

4K Blu-ray-spiller

Den dyreste konsollen

Mangler konsolleksklusive spill

Hvis kraften er alfa og omega for deg, finner du ingen kraftigere konsoll på markedet enn den helt nye Xbox One X. Vel, inntil lanseringen av Xbox Project Scarlett, i det minste. Men husk at du heller ikke finner noen dyrere konsoll.

Xbox One X er Microsofts svar på Sonys PS4 Pro. Og man kan trygt si at det er et godt svar. Akkurat som PS4 gir denne konsollen deg ekte og oppskalert 4K, så vel som HDR i spill som er tilrettelagt for disse egenskapene. Men på grunn av langt bedre spesifikasjoner gir Xbox One X ekte 4K på langt flere spill enn PS4 Pro makter. Og den er mer konsekvent med tanke på jevn 4K-visning. Hvis du er på jakt etter den spillkonsollen som gir best 4K-opplevelse, burde du velge Xbox One X.

Akkurat som Xbox One S har denne konsollen glimrende bakoverkompatibilitet, i tillegg til en integrert Ultra HD Blu-ray-spiller til den fysiske mediasamlingen din.

Med som Xbox One S sliter den også med mangelen på konsolleksklusive spill som virkelig kunne ha vist hva maskinen er god for.

Den er også med god margin den dyreste konsollen på markedet. Og hvis du ikke har det audiovisuelle utstyret til å yte den rettferdighet, er det vanskelig å forsvare et så stort utlegg, særlig ettersom spillutvalget fremdeles er litt tynt.

Noe det også er verdt å merke seg er at du fort kan komme til å måtte kjpe en ekstern lagringsenhet til konsollen. Selv om den innebygde lagringsplassen på 1 TB virker solid, er spillfilene i 4K store, så det blir fort fullt.

Kjøp denne hvis: du ønsker deg støtte for ekte 4K og HDR, Ultra HD Blu-ray-spiller, fremtidsrettet gaming og de beste spesifikasjonens som finnes.

Nyttig lesning: Les hele vår test av Xbox One X for å bli kjent med detaljene, og gjør deg kjent med vår oversikt over spill som utnytter konsollens kraft.

Nintendo

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch

Hybridløsningen

Mål: 10,1 x 24,1 x 13,7 cm (B x L x H) med Joy-Cons | GPU: 768 MHz (tilkoblet)/307.2 MHz (frakoblet) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Maks. oppløsning: tilkoblet 720p, frakoblet 1080p | Optisk driver: Ingen | Lagringsplass: 32 GB (utvidbar) | Bærbar batterikapasitet: rundt 3 - 7 timer

Bærbar/hjemmekonsoll

Flotte konsolleksklusive spill

Ikke like kraftig som andre hjemmekonsoller

Lite utvalg av tredjepartsspill

Mangelfull online-tjeneste

Nintendo Switch er blitt over to år gammel, og den er stadig svært populær.

Dette er den mest særegne løsningen på markedet for tiden, ettersom du bade kan bruke den håndholdt og som en hjemmekonsoll tilkoblet en TV.

På Switch finner du et hurtigvoksende spillutvalg som også er det mest varierte fra Nintendo på årevis. Nintendos Switch gir deg alle slags opplevelser, fra spennende eksklusive spill som Super Mario Odyssey til viktige indie-spill som Stardew Valley.

Switch byr ikke på den samme kraften som standarmodellen av PlayStation 4 eller Xbox-konsollene, og den støtter definitivt ikke 4K eller HDR (skjermen er på fattige 720p). Så om du er på jakt etter en konsoll som ligger an til å vinne kampen om spesifikasjonene, er det ikke denne.

Her vil du heller ikke finne så mange av de beste og nyeste tredjepartsspillene. Selv om du nå finner spill som Doom, Skyrim og LA Noire, har mange av disse spillene vært tilgjengelige på andre plattformer i måneder eller år i forveien. Vi ser at dette langsomt begynner å endre seg, men flere av spillene vil nok ikke komme til denne konsollen uansett, bare på grunn av dens manglende kraft.

Og der PlayStation tilbyr VR, har Nintendo noe annet oppe i ermet, noe de kaller Nintendo Labo. Dette tilbehøret i papp er noe av det mest innovative vi har sett på årevis, og det kan virkelig utvikle seg til å bli noe stort.

Det er verdt å merke seg at du trolig blir nødt til å gå til anskaffelse av et separat microSD-kort til denne konsollen, ettersom den interne lagringsplassen er begrenset.

Kjøp denne hvis: du ønsker deg en konsoll som kan brukes hjemme og til tillegg brukes til spilling på farten, og som gir deg tilgang til eksklusive Nintendo-spill og du dessuten ikke er så opptatt av høy oppløsning og slagkraftige spesifikasjoner.

Nyttig lesning: Lyst til å vite mer om denne konsollen? Les hele vår test av Nintendo Switch. Vi har også en liste over de beste spillene konsollen har å tilby.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Lite

Utelukkende håndholdt

Mål: 9,1 x 20,8 x 1,4 cm | GPU: NVIDIA Custom Tegra-prosessor | Skjerm: Kapasitiv berøringsskjerm / 5,5-tommers LCD / **Oppløsning:** 1280x720 | Lagringsplass: 32 GB (utvidbar) | Bærbar batterikapasitet: omtrent 3 - 7 timer

Mer bærbar enn Switch

Flott utvalg av farger

Behagelig utforming

Begrenset til håndholdte spill

Ikke like behagelig som 3DS

Det nyeste tilskuddet til Nintendo-familien er kommet i form av Nintendo Switch Lite, et fullkomment håndholdt alternativ til den opprinnelige Switch.

Switch Lite kan skilte med den samme kraften som originalen, men leveres i en mindre og lettere pakke.

Det er verdt å merke seg at Lite er en fullkomment håndholdt enhet, og selv om du kan koble Joy-Cons til den, er den likevel beregnet for enkeltspillermodus. Det betyr at du ikke kan dokke den, og den leveres da heller ikke med Joy-Cons i utgangspunktet. Dette betyr også at du ikke kan spille alle spillene i Switch-biblioteket, for enkelte av dem krever dokking eller er skapt for flerspillermodus. Selv om du kan koble Joy-Cons til den, er likevel skjermen for liten til at du får skikkelig utbytte av det.

Switch Lite er skapt for dem som uansett ikke bryr seg om Switch i dokket modus, og heller bare vil ta med seg spillene når de er på farten. Det at skjermen er mindre gjør den også enklere å betjene ved håndholdt bruk.

Som på Nintendo Switch vil du nok trenge et separat microSD-kort til denne konsollen, ettersom du på et tidspunkt kommer til å merke den interne lagringsplassens klare begrensninger.

Kjøp denne hvis: du ønsker deg et bærbart og behagelig alternativ til Nintendo Switch.

Nyttig lesning: Ute etter å få vite mer om denne konsollen? Les hele vår test av Nintendo Switch Lite. Vi har også en oversikt over de beste spillene til Nintendo Switch – selv om noen av disse kan skje ikke er kompatible med Lite-enheten.