Apple TV Plus er gratis i et år ved kjøp av ny iPhone, iPad, Mac eller Apple TV

Apple TV Plus, Apples nye abonnementstjeneste for film og TV-serier, har endelig fått lanseringsdato og pris – og dette kan nok friste mange.

Tjenesten starter opp 1. november, og prisen i Norge er satt til 59 kroner i måneden. Ikke minst er det verdt å få med at alle som kjøper en ny iPhone, iPad, Mac eller Apple TV får et helt års abonnement med på kjøpet.

Det må kunne kalles en aggressiv satsing når man sammenligner prisen med hva Netflix og HBO Nordic koster oss her hjemme, og det må også nevnes at abonnementet gir tilgang for hele familien (opptil seks personer).

Netflix koster på sin side 109 kroner i måneden for et Standard-abonnement, mens HBO Nordic koster deg 99 kroner. Disney+ ser på sin side ut til å ende opp på rundt 70 kroner, men her er ikke norsk pris endelig bekreftet ennå.

– De beste originale historiene

– Vårt mål er å bringe deg de beste originale historiene fra de beste kreative hjernene innen TV og film, uttalte Apple-sjef Tim Cook fra scenen under tirsdagens Apple-lansering, og han skrøt samtidig av at trailerne for de nye Apple TV+-seriene har blitt sett mer enn 100 millioner ganger.

Prisen er altså god, men det er samtidig verdt å understreke at utvalget av innhold vil bli mindre enn hos Netflix, og at Apple skal slippe innholdet sitt gradvis hver måned fremfor å slippe løs alt på en gang.

Om folk vil la seg friste av det Apple har å tilby på TV-fronten, gjenstår å se.