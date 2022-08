Apple Mac mini M1 Pro endte opp på skraphaugen – bedre variant på vei

Apple har gått bort i fra tanken om en Mac mini basert på M1 Pro-prosessoren ifølge ferskt snakk fra ryktemølla. Samtidig skal selskapet være i gang med en variant av mini-PC-en basert på M2-brikken istedenfor.



Det ovennevnte stammer fra den meritterte Apple-lekkasjemakeren Mark Gurman, som i sitt Power On (opens in new tab)-nyhetsbrev nevner at Apple tidligere utviklet en Mac mini med M1 Pro, som skulle lanseres på tampen av 2021 eller starten av 2022.



Det ble det åpenbart ingenting av, og teorien er (husk saltet) at Apple gikk bort i fra tanken – antakeligvis i forbindelse med lanseringen av Mac Studio – og at de nå heller utvikler Mac mini-modeller som tar i bruk M2- og M2 Pro (for øvrig noe vi har hørt fra ryktemølla tidligere.)

Det later altså til at alle som har ventet på en litt hvassere variant av Mac mini må vente ennå litt lenger enn det Apple opprinnelig hadde planlagt. Sluttresultatet kan bli bedre, gitt at M2-brikkene i praksis er relativt imponerende kontra M1-forgjengeren – og Pro-varianten av M2 kommer antakeligvis til å inneholde en god mengde ekstra krutt (en prosessor vi ikke har sett noe til riktig ennå, selvsagt.)

Kommentar: Mini-monster myntet på profesjonelle fortsatt på vei – uten design-forandringer?

Med andre ord skal en Mac mini myntet på mer profesjonell bruk fortsatt ligge i kortene, men med en M2 Pro-prosessor, snarere enn en M1. Det vil i så fall bety at disse vil bli posisjonert under Mac Studio, men likevel som et dyrere alternativ enn de kommende grunnversjonene av Mac mini (med helt vanlige M2-brikker.)



Som MacRumors (opens in new tab) merker seg, er det vanskelig å si hva annet Apple kan gjøre med Mac mini i neste omgang, annet enn å oppgradere hjertet i maskinen til en M2.

Det kan være at vi får et nytt design, med et slags plexiglass på oversiden, ifølge Jon Prosser, men Ming-Chi Kuo mener snarere at Apples neste mini-PC kommer til å ha mer eller mindre samme utseende som før. Begge de to ovennevnte er som tungvektere å regne når det gjelder Apple-lekkasjer, av samme kaliber som Gurman – men sistnevnte holder med Kuo, og tror ikke Apple kommer med noe nytt design. Det er vanskelig å gjøre annet enn å holde med majoriteten.



Det virker heller usannsynlig at folk flest vil bry seg stort om utseendet heller. Det er innmaten som frister for alle som er ute etter en potensiell M2 Pro-basert Mac mini – og hvor kraftig Pro-varianten kommer til å være i M2-generasjonen. Det blir også spennende å se hvor mye RAM Apple klarer å stappe inn i den lille krabaten. Vi snakker antakeligvis minst 32 GB når det gjelder M2 Pro-modellen.