Apple er i ferd med å gjøre iPad-en din langt mer nyttig

Apple har avslørt en nyvinning som selskapet håper vil gjøre iPad-enheter klare for et vidt spekter tilbehør.



DriverKit, en av de mange oppdateringene i iPadOS 16, vil tillate at produsenter og utviklere kan lage drivere spesifikt til iPad-produkter for første gang, og vil også åpne for drivere som fungerer på tvers av plattformer.



Verktøyet har vært tilgjengelig siden 2019, på macOS Catalina, der det tillot bruk av USB- og Thunderbolt-tilbehør laget av tredjeparter med macOS-enheter – og nå er det på vei til iPad.

DriverKit til iPad

I en annonseringsvideo (opens in new tab) sier Apple at DriverKit gir langt større fleksibilitet og valgmuligheter for både utviklere og sluttbrukere, og at iPad-brukere vil få oppleve samme type mangfold som macOS-brukere.



«DriverKit introduserte en ny måte å utvide systemet på, en som er mer pålitelig og sikker, og som kjører i userspace [ikke i kernel, jour. anm.]», sa Souvik Banerjee i Apple.



Banerjee la til at lanseringen var rettet spesielt mot iPad-brukere med profesjonell bakgrunn, som ofte er avhengig av ekstern maskinvare som ikke nødvendigvis støttes av Apple-enhetene.



DriverKit-API-et i iPadOS 16 kommer til å omfatte USB, PCI og lydenheter, og om en utvikler allerede har laget en driver ved hjelp av DriverKit på Mac, kan denne nå oversettes direkte over til iPad, uten noen forandringer.

Nyheten, som Banerjee understreker at er muliggjort via «[...] kraften til M1-brikken» i enkelte iPad-modeller (i praksis, ARM-arkitekturen), vil innebære at brukere for eksempel vil kunne kople til Thunderbolt-baserte lydkort og mange eksterne mikrofoner og hodetelefoner som tidligere ikke var støttet av iPad.



Hver enkelt driver kommer til å være i aksjon kun når de eksterne enhetene er tilkoplet, og alle nye drivere vil måtte slås på manuelt i iPad-innstillingene etter at de er installert, der de også når som helst kan slås av og på av brukeren.

Når en app er ferdig utviklet og sendt inn til App Store, vil Apple forsikre seg om at kun brukere med de korrekte driverne kan laste ned og bruke de relaterte appene, slik at det ikke blir noen kompatibilitetsproblemer.



Alle iPad-modeller med M1-prosessor kommer til å støtte DriverKit. API-et er for øvrig nå tilgjengelig for bruk.