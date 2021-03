AMD Radeon RX 6700 XT selges allerede til latterlige priser

AMD Radeon RX 6700 XT ser ut til å ha kommet seg på markedet tidligere enn forventet. Det som påstås å være (flerfoldige) PowerColor 6700 XT Hellhound-kort vises i en oppføring fra en nettbasert tsjekkisk markedsplass, og selges for 1275 amerikanske dollar (omlag 10 800 kroner) – det er over to og en halv ganger så mye som anbefalt utsalgspris satt av AMD, som ligger på 479 dollar (omlag 4000 kroner).



Samtidig har norske prissammenligningstjenester som Prisguide og Prisjakt i dag lagt ut prisen på et Radeon RX 6700 XT-kort fra ASUS, solgt av Multicom. Det ser ikke ut til at det blir stort hyggeligere for lommeboka om man kjøper fra butikk i Norge om denne prisen blir toneangivende – skjermkortet koster nemlig 10 516 kroner.



Den tsjekkiske oppføringen ble oppdaget av Tweak Town, der selgeren hevder at AMD Radeon RX 6700 XT GPU-ene skal klare 50 MH/s ved 120 W når det gjelder kryptoytelse. Dette påstår selgeren at er bedre enn hva Nvidia GeForce RTX 3060 Ti og RTX 3070 klarer (og være mer strømgjerrig i utvinning enn RTX 3080 og RTX 3090), noe som kanskje ikke er helt enkelt å underbygge, gitt at førstnevnte klarer 60 MH/s ved 130 W – men det er imponerende kryptotall, og folk blir gjerne bedre på å finjustere utvinningen på skjermkort etter hvert som de får mer tid til å prøve kortet.



Uansett er det tydelig at selgeren retter seg mot kryptoutvinnere, men vi kan verken bekrefte eller avkrefte at denne oppføringen er reell. Påstandene om ytelse er heller ikke noe vi kan bekrefte, så det er ingen vits i å begynne å fantasere om teoretiske utvinningsmaskiner riktig ennå. Om dette viser seg å være en person som prøver å lure kryptoutvinnere til å kjøpe dyre falske kort, så ville ikke det være første gang.

Hva vil fremtiden bringe?

Dessverre ser denne oppføringen ut til å være et tegn i tiden når det gjelder hvordan lanseringen av AMD Radeon RX 6700 XT vil fortone seg – sannsynligheten er stor for at det blir få kort og røslige priser, et scenario vi er godt vant med i skjermkortmarkedet i 2021.



Våre engelske kolleger omtalte nylig et rykte som tilsier at RX 6700 XT kommer til å ha problemer med tilgjengelighet fra dag én, og at det bare skal være noen skarve tusen kort på vei til Europa per nå. Uansett om dette er grunnet en mangel på GDDR6X-brikker, eller at COVID-19-vaksiner får forrang i frakten, så ser det ikke ut til at den generelle skjermkorttørken vil avta med det første.



Hvis man skal ha noen mulighet til å kapre et av de nye kortene på lanseringsdagen, 18. mars, så gjelder det å følge med. Hvor mange kort som kommer til å dukke opp i norske nettbutikker i morgen er vanskelig å si, så om man virkelig er sugen (og er villig til å betale litt ekstra), så kan det også lønne seg å følge med i utenlandske nettbutikker. Vær likevel forsiktig med kjøpe «brukt» og på auksjonssider. Ikke bare kan man fort råke på svindlere, men tenk deg også om et par ganger ekstra. Er det virkelig verdt å betale godt over ti tusen kroner for et midtsjiktskort?