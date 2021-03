Beste grafikkort for å utvinne kryptovaluta i 2021

I disse dager er det vanskelig å se på nyheter eller navigere i sosiale medier uten å støte på Bitcoin eller andre såkalte kryptovalutaer. Bitcoin-bølgen begynte i 2017, og det er ingenting som tyder på at den vil minske i kraft med det første. Verdien av denne digitale valutaen fluktuerer vilt, men mange er blitt rike på kryptovaluta, og da er det ikke så rart at enda flere gjerne vil prøve lykken. Hvis du vurderer å hive deg på bølgen, kan det være lurt å begynne med å skaffe seget av de beste grafikkortene til krypto-utvinning.

Her har vi samlet en oversikt over de beste grafikkortene til utvinning av kryptovaluta. Dermed slipper du å gjøre research på maskinvare, og du kan heller kaste deg ut i valutakonkurransen. Nedenfor har vi tatt både pris og ytelse med i betraktningen til vårt utvalg av de beste grafikkortene til utvinning av kryptovaluta. Pass på å vå mest mulig valuta for pengene, bokstavelig talt.

Tanken bak kryptovalutaer som blant andre Bitcoin og Ethereum, er at de blir generert og omsatt mellom private individer uten innblanding fra banker eller myndigheter. En del av tiltrekningskraften i utvinning av kryptovaluta, er at alle i prinsippet kan delta, hvis man bare har tilgang til en PC. Det kan imidlertid ikke være en helt alminnelig PC, ettersom det kreves svært mye prosessorkraft å utvinne Bitcoin. En god PC med et kraftig grafikkort og rikelig med RAM er rett og slett nødvendig.

Når du skal finne det rette grafikkortet, er det viktig å se på hvor mye hukommelse det har, og hvor mye strøm det krever ved maksimal belastning. Strømregningen kan fort bli skyhøy, og i starten kan man ikke regne med så stor fortjeneste. Derfor er det viktig å passe på oppstartskostnadene, slik at de står i forhold til inntjeningen.

Før du begynner å lete etter Bitcoin, Ethereum eller andre kryptovalutaer, vil vi anbefale deg å lese teksten nedenfor, slik at du får god oversikt.

Les også vår guide til de beste VPN-tjenestene

Her finner du den beste programvaren til utvinning av kryptovaluta

Beste grafikkort for å utvinne kryptovaluta – Nvidia GeForce RTX 2070 Super (Image credit: TechRadar)

1. Nvidia GeForce RTX 2070 Super Akkurat som RTX 2070, men superraskt Klokkehastighet: 1605 MHz | Minne: 8 GB GDDR6 | Minnefrekvens: 14 Gbps | Strømforsyning: 6 pin + 8 pin | Energiforbruk: 215 W | Utganger: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, USB-C Founders Edition billigere enn 2070-originalen Flere CUDA-kjerner 1440p gaming med ray-tracing Fremdeles ganske dyrt Founders Edition-kortet er tungt

Nvidia GeForce RTX 2070 Super har en langt bedre ytelse enn forgjengeren, RTX 2070, og koster dessuten mindre. Dermed finnes det mange gode argumenter for å oppgradere til Nvidia GeForce RTX 2070 Super for gaming, design og kreativitet. Det er naturligvis også blant de aller beste grafikkortene til valutautvinning. Det har 11 % flere CUDA-kjerner enn RTX 2070, og kan generere høyere inntekter med en hashrate på 3,42 MH/s.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 2070 Super (på engelsk)

Beste grafikkort for å utvinne kryptovaluta – Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (Image credit: Future)

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti En ny aktør blant de beste grafikkortene Klokkehastighet: 1350 MHz | Minne: 11 GB GDDR6 | Minnefrekvens: 14 Gbps | Strømforsyning: 8 pin + 8 pin | Energiforbruk: 260 W | Utganger: DisplayPort, HDMI, USB Type-C Rask og smidig ytelse Høy pris

Nvidia GeForce RTX 2080 er et grafikkort i superklassen. Dette er en inngangsbillett til spill i 4K eller ekstremt rask ray-tracing på høye innstillinger. Når det gjelder krypto-utvinning, kan den levere en hashrate på 32,76 MH/s til en månedsinntekt på opptil 87 $. Dermed er dette et av de beste grafikkortene til utvinning av kryptovaluta, hvis du er ute etter rask og smidig ytelse og er komfortabel med den høye prisen.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (på engelsk)

Beste grafikkort for å utvinne kryptovaluta – Nvidia GTX 1080 Ti

3. Nvidia GTX 1080 Ti Et utrolig bra grafikkkort –men dyrt Klokkefrekvens: 1480 MHz | Minne: 11 GB GDDR5X | Minnefrekvens: 11 GHz | Strømforsyning: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Energiforbruk: 250 W | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 Utrolig kraftfullt Glimrende hash-hastigheter Dyr i innkjøp og bruk

Nvidia GTX 1080 Ti er fremdeles blant de kraftigste grafikkortene på markedet. Dermed er kortet blitt populært blant både gamere og krypto-entusiaster, og hadde det ikke vært for den stive prisen og det høye strømforbruket, ville det havnet høyere opp på listen. Det kan ta lang tid å tjene inn pengene du har investert.

Nvidia GTX 1080 Ti er likevel et utmerket grafikkort, og med noen justeringer kan du få ut en hash-hastighet på 32 mh/s. Det skader heller ikke at det er et utmerket kort til gaming, i tilfelle du trenger litt avkobling.

Les vår test av Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (på engelsk)

(Image credit: Amazon)

4. ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700XT En demonstrasjon på hva Navi kan by på Klokkefrekvens: 1605 MHz | Minne: 8 GB GDDR6 | Minneklokke: 14 Gbps | Strømforsyning: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Energiforbruk: 225 W | Utganger: 1.4 med DSC DisplayPort, HDMI med 4K60-støtte 8 467 kr Les mer hos CDON NO Glimrende spillytelse i 1440p Massevis av fremtidsrettede egenskaper Ingen ray-tracing Blower-stil på kjøleviften

Radeon RX 5700 XT er et av de beste AMD-grafikkortene vi har testet på flere år. Det er et monster når det gjelder spill i 1440p. Det byr dessuten på mange funksjoner som er nyttige fra første dag. Når det gjelder utvinning av kryptovaluta, er det enda mer imponerende. Det meldes om at det har en hashrate på 49,01 MH/s med Ethash (Claymore)-algoritmen, og har generert en månedlig inntekt på 75 $. Dermed er det på nivå med 2080 Ti, men det koster langt mindre.

Les vår test av Radeon RX 5700 XT (på engelsk)

5. AMD Radeon RX 580 AMDs GPU er en gullgruve Klokkefrekvens: 1257 MHz | Minne: 8GB GDDR5 | Minneklokke: 8 Gbps | Strømforsyning: 1x 8-pin, 1 x 6-pin | Strømforbruk: 185 W | Utganger: 1 DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 1 597 kr Les mer hos Proshop.no God pris Super avkjøling Ofte udsolgt på grunn av mining-eventyret

MD Radeon RX 580 er et av de beste kortene til kryto-utvinning. Det er imidlertid blitt et offer for sin egen suksess, da det ofte er svært vanskelig å få tak i. Grunnen til at det er så ettertraktet er at det i likhet med Nvidias GTX 1070 kan kjøre en hash-rate på 29 mh/s uten å bruker for mye strøm. Det er til gjengjeld billigere enn GTX 1070, og hvis du ikke har noe imot å justere et par innstillinger, vil du la deg begeistre av dette kortets utvinningkapasitet.

6. Nvidia GTX 1070 Ti En ny oppdatering av 1070 Klokkefrekvens: 1600 MHz | Minne: 8 GB GDDR5 | Minnefrekvens: 8 GHz | Strømforsyning: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Strømforbruk: 180 W | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 21 543 kr Les mer hos Proshop.no Kraftfullt Supergode hash-rates Større strømforbruk enn 1070 Dyrt

GTX 1070 Ti er et fantastisk grafikkort til krypto-utvinning. Det er imidlertid dyrere enn forgjengeren GTX 1070, og strømforbruket er også høyere – og slikt koster penger. Det har også vært noen tilfeller av feil i driver-programvaren, noe som har senket hash-raten. For at det skal fungere optimalt, må du justere noen innstillinger, men da blir det også et fremragende kort til krypto-utvinning.