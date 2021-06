10 ting du bør unngå når du kjøper en laptop – både til arbeid og moro

Nå som vi har begitt oss inn i andre halvdel av 2021 begynner det å nærme seg de store tilbudssesongene, med alt fra Amazon Prime Day til Black Friday og Cyber Monday utpå høsten, og mange smarte forbrukere sparer opp til ekstra gode tilbud på laptoper. Gjerne er det en eldre bærbar PC som skal skiftes ut, eller kanskje man har funnet ut at den gamle stasjonære maskinen skal få pensjonere seg. Til høsten er det også mange som skal starte på et nytt skoleår, eller kanskje til og med begynne på et universitet eller en høyskole, og da må det ny maskin til.



Vi som tester laptoper i TechRadar har hatt hundrevis av maskiner innom testbenken, og det er litt av hvert som har blitt vurdert, alt fra artige enkeltløsninger fra obskure produsenter til de mest populære merkene. Det at vi har hatt såpass mange maskiner i hende har gitt oss et unikt perspektiv på hva som gjør en laptop god, og implisitt, årsakene til at brukeropplevelsene i Windows kan bli beint frem forferdelige.



Under lister vi opp, i tilfeldig rekkefølge, noen av tingene du bør prøve å unngå hvis du har lyst til å anskaffe deg en bærbar PC som fungerer så godt som overhodet mulig. Merk at fokuset her er Windows-plattformen, snarere enn Chrome OS.

1. 4 GB RAM

Hva med Celeron? Intels forhatte budsjettprosessor har fått hard medfart, men vi mener at den har sin plass, særlig hvis de sitter i rimelige budsjettmodeller, og vår britiske kollegers artikkel fra 2015, som forsvarer CPU-serien, holder fortsatt mål den dag i dag. De nyeste Celeron-prosessorene, som J6413 eller N5100 er overraskende raske, helt på høyde med Core i3-10110U og Ryzen 3 3200U (ifølge flere tester.)

Kalenderen har bikket 2021, og selv om mange Android-smarttelefoner har gått over til 8 GB RAM som standard, så lager de tre største produsentene av laptoper – HP, Dell og Lenovo – fortsatt mange maskiner med bare 4 GB RAM.



Det er ikke nødvendigvis snakk om de billigste modellene heller. Dell kommer dårligst ut her, siden de for eksempel selger Latitude 5511, en maskin ment til kontorarbeid, med 4 GB RAM til over 15 000 kroner. Det at den har en av Intels raskeste bærbar-prosessorer, en Core i7-1085H med seks kjerner, gjør det hele enda mer surrealistisk. Husk at en viss andel av disse 4 gigabytene med RAM også deles med skjermkortet, normalt sett mellom 500 MB og 1 GB, noe som vil si at CPU-en og operativsystemet sitter igjen med 3-3,5 GB, hvilket rett og slett er for lite.

2. Fastloddet RAM

Det som imidlertid er bra med Latitude-serien er at man kan oppgradere mengden minne. Det er ikke spesielt vanskelig å bytte ut og legge til minnemoduler. Det samme kan ikke sies om mange rimeligere modeller, der minnet gjerne er loddet fast på hovedkortet, noe som gjør at det er umulig å oppgradere. Har du kjøpt en maskin med 4 GB RAM, så er den avgjørelsen endelig. Enkelte moduler har fastloddet minne, men i tillegg åpne minneplasser, hvilket er hakket mer spiselig, men er likevel ikke optimalt, siden man da gjerne ender opp med forskjellige typer minnemoduler (disse bør helst være identiske.)

(Image credit: Future)

3. Minne med én minnekanal

Apropos forskjellige typer minnemoduler, en annen ting du bør se opp for er maskiner som kun bruker én minnekanal (single channel). I praksis betyr dette at man får halvert minnebåndbredden, og gjerne kjører en asymmetrisk mengde minnemoduler. Har man en maskin som støtter doble minnekanaler kan ytelsen bli markant bedre, og det er gjerne ikke så mye som skal til når det gjelder kostnad. Lenovo tilbyr for eksempel dette.

4. HD-klar skjerm

En annen antikk teknologi som av en eller annen grunn fortsatt henger igjen, enda vi har entret tredje tiår etter årtusenskiftet, er skjermer med lav oppløsning. Såkalt HD-klare skjermer har en oppløsning på 1366 x 768 piksler, og det tilsier en pikseltetthet på 100 PPI på en skjerm på 15,6 tommer. En såpass stor skjerm med en slik oppløsning produserer rett og slett et grusomt resultat. Her kan man se hvert et hakk på ikoner og fonter i detalj, man får mindre plass å jobbe på (særlig irriterende er dette når man surfer på nett og bruker regneark) og brukergrensesnittet vil virke svært trangt.

5. Bærbare maskiner med gammeldags harddisk

Når det gjelder lagringsplass, så gir det knapt noen mening å bruke gammeldagse snurredisker i laptoper i dag. Særlig graverende blir det når man, som Dell gjorde, vi snakker fortsatt om Latitude 5511 her (med 4 GB RAM i tillegg), fortsatt ikke inkluderer en SSD i maskiner som koster 15 000 kroner. SSD-disker er rimelige og utbredte nok til at de bør kunne inkluderes i alle prissjikt, og ytelsesforbedringen kontra magnetbaserte disker er betraktelig. De er også mer solide, trekker mindre strøm, og om man får fatt på en M.2-variant, langt mindre.

6. Laptoper med mindre enn 128 GB lagringsplass

Det er hårreisende at laptop-produsenter fortsatt selger Windows-enheter med 64 GB lagringsplass. Dette er problematisk av to årsaker. Først og fremst kommer store deler av denne plassen til å bli brukt av Windows-installasjonen og diverse medfølgende (stort sett unyttig) programvare. Du er heldig om du sitter igjen med mer enn 50 % av plassen når du slår på en slik maskin for første gang. Så er det de obligatoriske Windows-oppdateringene som kommer som «perler» på en snor, og spiser opp GB på GB. Ikke nok med det, mange produsenter er ikke snare med å fortelle deg at SSD-disker – i motsetning til magnetbaserte harddisker – gjerne yter langt dårligere om man har lite ledig plass. Det er imidlertid ikke det verste.

7. eMMC-lagring

For å spare penger og plass bruker ofte billigere modeller en lagringsteknologi som heter eMMC, en type lagring som ofte brukes i smarttelefoner og minnekort. eMMC-brikker loddes på hovedkortet og har en tendens til å tilby 64 GB lagringsplass. Slike løsninger er ofte svært trege, og er i tillegg gjerne også små og får enda dårligere ytelse når man har lite ledig plass. Hvor dårlig ytelse? Vel, sammenlignet med en SATA-SSD, så snakker vi gjerne om 75 % tregere skriveytelse og 50 % tregere leseytelse.

(Image credit: Future)

8. Mangel på webkamera

En trend som har kommet i det siste er å hoppe bukk over webkameraet. Xiaomi og Asus er to av de mer kjente laptop-merkene som har hengt seg på farsotten. Dette er det ingen grunn til å gjøre. Ikke alle strømmer på Twitch og har skaffet seg dyre eksterne webkameraer. Det at man ikke får med et webkamera når man kjøper en maskin som koster mer enn en fullt brukbar bruktbil er rett og slett fjolleri. Nå som mange sitter på hjemmekontor og kommuniserer med alt fra venner og familie til barnehager og skoler med videokonferanseløsninger, og antageligvis kommer til å fortsette med dette i fremtiden, er det ingen grunn til å fire på kravene når det gjelder webkamera.

(Image credit: HP)

9. Dårlige garantiordninger og luguber service

I Norge har vi heldigvis en relativt solid kjøpslov som sikrer at man har både reklamasjonsrett og krav på at komponenter skal fungere i et minimum av år, likevel er det mange eksterne garantiordninger man kan få via utsalgssted og produsent, og her kan det være store forskjeller. Det er verdt å sjekke hva slags erfaringer andre har med reparasjoner og frakt når de har hatt problemer med produkter fra de ulike produsentene. Enkelte produsenter tilbyr for eksempel gratis frakt frem og tilbake hvis noe er feil, og dette har gjerne sammenheng med størrelsen på produsenten, siden kostnaden per reparasjon synker desto flere enheter man selger.

10. Windows 10S

Siste, men ikke minst, må vi snakke litt om det medfølgende operativsystemet. Microsoft fortsetter, av en eller annen grunn, å dytte sitt egenproduserte Chrome OS-aktige operativsystem – Windows 10S, på tross av at nær sagt ingen er interesserte i denne skadeskutte varianten. Søkedata fra Google viser at de mest populære søkene (på engelsk) i tilknytning til Windows 10S er «hva er Windows 10S?» og «forskjellene mellom Windows 10 og 10S». Det er tydelig at folk er forvirret, og det at man kan skifte over til Windows 10 Home gratis gjør Windows 10S til en foreldet og ubrukelig distraksjon for sluttbrukeren.

(Image credit: M_Agency / Shutterstock)

Velg rett laptop

For å oppsummere: Ta deg tid til å se godt gjennom spesifikasjonene til den bærbare PC-en du ønsker å kjøpe. Se gjennom typen lagring maskinen har, og hvor mye plass den tilbyr. Studer i detalj hva slags minnekonfigurasjon maskinen kommer med, og om den kan oppgraderes. Merk deg hva slags oppløsning skjermen har, og om den er av god kvalitet. Les tester og brukererfaringer – det kan være at produsentene har gjemt unna skavanker man ikke finner i oversikten over spesifikasjoner.