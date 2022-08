Fem ting å tenke på før du velger mobilabonnement for barn og unge

Pris: Er abonnementet verdt pengene?

Kostnadskontroll: Gir leverandøren forutsigbare fakturaer?

Beskyttelse: Gir abonnementet deg sikker bruk og beskyttelse av data?

Egenskaper: Hvilke muligheter og begrensninger gir abonnementet?

Bindingstid: Kan du avslutte abonnementet når det passer deg?

Er du på jakt etter et mobilabonnement til en av husstandens yngste? Da lurer du naturlig nok på hvilke mobilabonnementer som egner seg best for barn og unge. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste faktorene du burde ta med i betraktningen når du skal velge abonnement. Hva passer til de aktuelle formålene? Hva passer barnet – og deg – best?

Det finnes en lang rekke mobiloperatører på markedet, og flere av dem har egne tilbud spesielt rettet mot barn og unge. Nedenfor finner du flere gode mobilabonnementer for barn og unge.

Mobilabonnementer for barn og unge

IceJunior

Billigst!

IceJunior kan være et godt valg for barn under 13 år. Abonnementet koster null kroner og har ingen bindingstid. Dette gratisabonnementet passer for alle barn under 13 som skal ha sitt første mobilabonnement. Her kan man ringe tre valgfrie numre i Norge.

IceJunior inkluderer 1 GB data. Merk deg at fri tale kun gjelder til tre numre du velger. Kostnadskontroll er aktivert, og barnet kan ikke bruke abonnementet til noe som koster penger, som avstemninger eller kjøp. Det kan ikke benyttes i utlandet.

Man kan også velge Pluss-utgaven, som gir fri tale for alle numre.

Når barnet passerer 13 år kan iceUng være et godt valg. Dette abonnementet passer for ungdom og unge voksne opp til 29 år.

IceJunior 1 GB til null kroner i måneden.

IceJunior Pluss til 50 kroner i måneden.

IceUng 16 GB til 249 kroner i måneden.

Her finner du:

Telenor Trygg Start

Telenors abonnement Trygg Start 400 er et mobilabonnement for barn under 13 år. Med Trygg Start får foreldrene god oversikt og kontroll over barnets mobilbruk.

Med Trygg Start får du flere sikkerhetsfordeler inkludert i abonnementet: Nettslett, der du får hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett, Datakontroll, som stanser overføring av data når den tilgjengelige datamengden er brukt opp, Sikker bruk, som sperrer for uønsket bruk av tjenester og Nettvern, som gir deg tryggere surfing med mobilen.

Har barnet blitt tenåring? Da passer nok abonnementet U18 bedre. Her får du tilgang til 1 GB data og med «Music Freedom» kan du strømme musikk uten å bruke data. Her får du de samme fordelene som med Trygg Start.

Her er abonnementene:

Trygg Start 400 til 99 kroner i måneden.

U18 1 GB fra 199 kroner i måneden.

PlussMobil Barn

Abonnementet PlussMobil Barn retter seg mot barn under 13 år og har Telenor-dekning (4G/5G). Her får du fri tale i Norge og EØS samt 1 GB data hver måned – med rollover. Abonnementet har ingen bindingstid.

Som forelder får du full oversikt over abonnementet, slik at du kan følge med på forbruket og blant annet endre abonnement, sperre for bruk i utlandet og bestille ekstra data. Datakontroll er automatisk aktivert.

Med PlussMobil Barn 1GB får du gratis tilgang til den kommersielle tjenesten Barnevakten.no (opens in new tab). Abonnementet gir deg dessuten fri tilgang til innhold fra Aller media. PlussMobil tilbyr også billige abonnement til personer under 30 år. Dette passer for studenter og litt eldre barn.

Her er abonnementene de tilbyr:

PlussMobil Barn 1 GB til 99 kroner i måneden.

PlussMobil Ung:

5 GB til 199 kroner i måneden.

10 GB til 239 kroner i måneden.

Telia Barn

Telia Barn er et mobilabonnement som er rettet mot barn under 16 år. Abonnementet inkluderer fri bruk av samtaler, Nettslett og kostnadskontroll. Det er sperret for bruk som ikke er inkludert i månedsavgiften, som bruk av spesialnummer, innholdstjenester eller bruk i utlandet utenfor EU, med mindre man øker saldoen eller kjøper en ekstra datapakke. Mobilabonnementet for barn fås i to størrelser:

Telia Barn 200MB til 99 kroner i måneden.

Telia Barn 1GB til 169 kroner i måneden.

Ved kampanjer er enda støtte datamengder tilgjengelige med disse abonnementene.

Talkmore Familie

Flest brukere!

Talkmore Familie er et abonnement for hele familien, med fleksibel datadeling, barnerabatt og barnemodus inkludert. Velg selv hvor mange dere er og hvor mye data dere trenger. Barnemodus er en gratis og valgfri tjeneste, som gir full kontroll på barnas databruk, og varsling av utrygge nettsider.

Eier i familien kan når som helst endre datamengde og enkelt fordele data i Talkmore-appen. Dere får full Telenor-dekning og opptil ti brukere, der én er juridisk eier av abonnementet.

Alle barn under 18 år får en månedlig rabatt på 30 kroner, slik at denne andelen av abonnementet koster 100 kroner i måneden. Med Talkmore Familie kan du også bestille tjenesten Full Kontroll, som gir god kontroll over mobilbruken og ingen overraskelser på mobilregningen.

Talkmore Familie: 100 kroner per barn i måneden.

Xplora 1 GB

Mest spesialisert

Xplora er kjent for sine smartklokker med mobilfunksjoner rettet mot barn. Xplora leverer også abonnementet for denne klokken. Dette gir deg fri tale, 4G-dekning og 100 MB databruk i Norge og EU.

Xplora leverer dessuten et mobilabonnement som er rettet mot de fleste brukere. Her får du også fri tale. Dessuten får du 1 GB data i Norge og EU, full 4G/5G Telenor-dekning, Gratis BankID og HD Voice.

Xplora leverer også flere enda mer omfattende abonnementer.

Xplora klokkeabonnement 100 MB fra 119 kroner i måneden.

Xplora mobilabonnement 1 GB til 179 kroner i måneden.

NorgesEnergi Mobil

NorgesEnergi Mobil har et eget Ung-abonnement tilpasset barn. Her kan barna bruke mobilen fritt uten at du trenger å bekymre deg for regningen. Er barnet ditt under 13 år, er foreldrekontroll automatisk aktivert. Er barnet over 13, kan du velge om du vil aktivere denne tjenesten. Abonnementet har ingen bindingstid.

Ung-abonnementet er tilgjengelig i fire varianter:

NorgesEnergi Mobil Ung 0 GB til 79 kroner i måneden.

NorgesEnergi Mobil Ung 1 GB til 119 kroner i måneden.

NorgesEnergi Mobil Ung 5 GB til 215 kroner i måneden.

NorgesEnergi Mobil Ung 15 GB til 325 kroner i måneden.

Alle strømkunder hos NorgesEnergi får rabatterte priser på mobilabonnement.

Tips og råd ved valg av mobilabonnement for barn og unge

Slik velger du det beste mobilabonnementet for barn og unge

Det å skulle velge det beste mobilabonnementet for barn og unge kan være en krevende oppgave. En ting er å være bevisst på hvilke krav du selv stiller til et mobilabonnement – noe ganske annet er det når du skal velge et abonnement til et ungt menneske med halt andre behov enn du selv har.

Som foresatt vil du gjerne ha kontroll over kostnadene forbundet med barnas mobilabonnement. Det er fort gjort at kostnadene kommer ut av kontroll om man ikke setter enkelte begrensninger. Flere av de beste mobilabonnementene for barn og unge gir deg full kontroll over det du må betale.

Du vil kanskje ha kontroll over hvem eller hvor mange barnet eller ungdommen kan kontakte? Eller et abonnement som gir dem mye data, slik at de for eksempel kan spille eller se video? Noen foretrekker en løsning uten bindingstid, andre foretrekker muligheten til at barnet kan ha en annen leverandør enn dem selv. Antallet tilgjengelige ringeminutter kan også være viktig for mange, men med de fleste abonnementene er dette noe du ikke trenger å bekymre deg over.

Uansett krever et mobilabonnement for barn som ikke er fylt 18 år at en foresatt står som juridisk eier av mobilabonnementet.