Black Friday 2019: dato, hva det er og hva vi kan forvente

Jump To:

De beste Cyber Monday-tilbudene 2018 Hopp direkte til den kategorien du er interessert i: 1. De aller beste tilbudene

2. Mobiltelefoner

3. TV-er

4. Gaming

5. PC-er og nettbrett

6. Lydanlegg

7. Hodetelefoner

8. Kameraer

9. Diverse Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av tilbud for å finne de absolutt beste tilbudene fra pålitelige forhandlere. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Black Friday og Cyber Monday 2018 er overstått, og vi må vente helt til 29. november 2019 før vi får servert like godt tilbud igjen som vi fikk under det store salget i 2018.

Og det er ingen tvil om at folk benyttet sjansen til å handle. Ifølge Elektronikkbransjen doblet faktisk Power omsetningen under årets Black Friday-uke, mens Elkjøp melder at de på selve fredagen omsatte for 1,46 milliarder kroner hvorav 429 millioner av dem kom fra Norge. Dette var en økning fra 1,3 milliarder fra i fjor.

Samtidig melder også Power at trådløse hodetelefoner var det mest populære produktet hos dem sammen med robotstøvsugere og droner, men Elkjøp trekker frem TV-er, mobiltelefoner og PC-er som storselgere.

Vi fulgte årets salg tett og oppdaterte både denne og andre tilbudssaker med de beste tilbudene fra ulike nettbutikker. Nedenfor ser du fortsatt alle tilbudene vil samlet i løpet av salget.

I 2019 er er vi tilbake igjen og saumfarer alt som er av tilbud og plukker ut de beste, så du skal få hjelp til å finne den rimeligste prisen på akkurat det du er ute etter.

Velkommen tilbake til nye Black Friday- og Cyber Monday-tilbud i 2019!

Direktelink til forhandlerne:

De beste tilbudene vi har funnet:

Beste Black Friday-tilbud

Acer Swift 15,6" | 14.995,- |11.995,-| 20%| Elkjøp

Dette er en svært god pris for en så kompakt og lett laptop med en sprek 8. generasjons Intel-prosessor, 16 GB RAM og dedikert grafikkort fra Nvidia. I tillegg er den utstyrt med hele 2 TB lagring, og raskt Intel Optane-hurtigminne. Tilbudet varer ut mandag 26. november.Se Avtale

(Image: © Belkin) Belkin AC 1200 DB Wi-Fi | 1559,- |499,-| 68%| Multicom

Hvis du kunne tenke deg en ruter som støtter AC-standarden uten å betale i dyre dommer, så har du sjansen her. Dette er en enkel og brukervennlig modell, som du får raskt opp og gå. Tilbudet varer ut mandag 26. november.Se Avtale

(Image: © Microsoft) Surface Pro 128 GB | 10.490,– 6489,– | 38% | Elkjøp

Microsofts proff-nettbrett er en selvsagt utfordrer til iPad Pro, og til denne prisen får du enormt mye for pengene. Du får til og med kanskje litt til overs til å kjøpe tastaturet, pennen og musa som selges som ekstrautstyr. Tilbudet gjelder til og med 26. november eller så lenge beholdningen rekker.Se Avtale

TP-Link Deco M5 | 2990,– 1785,– | 40% | Komplett

Et mesh-system kan være løsningen hvis du har problemer med å få skikkelig Wi-Fi-dekning rundt om i huset, og dette systemet fra TP-Link er enkelt å sette opp og betjene via en tilhørende app. Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november.Se Avtale

Mobiltelefoner

(Image: © Motorola) Motorola One | 2960 ,- |1495,-| 49%| Elkjøp

Med Motorola One får du en iPhone-aktig telefon, til en brøkdel av prisen. Vår forhåndsomtale ga den også gode skussmål, og la spesielt vekt på at du får et flott kvalitetsdesign og ren Android. Tilbudet varer ut mandag 26. november.Se Avtale

HTC U12+ | 7990,– 3990,– | 50% | Elkjøp

64 GB | HTC har ikke klart å lage like mye oppmerksomhet som konkurrentene rundt telefonene sine de siste årene, men HTC U12+ er likevel et godt produkt og spesielt til denne prisen. Dette tilbudet har nå utløpt.Se Avtale

iPhone 6s | 3 490,- 2 490,- | 29 % | Elkjøp

32 GB | Stellar grå | En modell som er på vei ut, men til denne prisen kan den likevel være fristende for de som synes at nyere Apple-telefoner blir i overkant dyre. Tilbudet gjelder til og med 26. november.Se Avtale

Samsung Galaxy Tab A | 2490,– 1490,– | 40% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs toppmodell Tab S4 blir for dyre så kan denne rimeligere varianten være et godt valg, og til denne prisen får du mye nettbrett for pengene. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. Se Avtale

(Image: © Huawei) Huawei P20 Lite | 3390,– 1990,– | 41% | Komplett

Er du på jakt etter en rimelig Android-telefon, må dette sies å være et svært godt tilbud. Den mangler naturlig nok en del av finessene til P20 Pro, men til denne prisen får du likevel mye for pengene. Denne varen finnes ikke lenger i Kompletts sortiment.Se Avtale

(Image: © Sony) Sony Xperia XZ2 Compact| 5290,– 2990,– | 44% | Elkjøp

Telefoner har bare blitt større og større de siste årene, og hvis du kunne tenke deg noe litt mer kompakt, så er denne modellen med 5 tommer skjerm fra Sony et godt valg. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

Apple iPhone X | 9890,- 7990,– | 19% | Power

64 GB | Denne telefonen trenger ingen introduksjon. Rekordbillig hos Power nå, og så populær at den allerede er utsolgt på nett. Er dog å finne hos din lokale Power-filial.



Denne varen finnes ikke lenger i Powers sortiment.Se Avtale

(Image: © Huawei) Huawei P20 | 4790,– 3690,– | 23% | Elkjøp

64 GB | P20 når ikke helt opp til flaggskipet P20 Pro på alle punkter, men er likevel en fantastisk telefon med et veldig godt kamera og svært god batteritid. Dette er den laveste prisen den har ligget på noensinne. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

Motorola Moto X4 | 2990,- 1990,– | 33% | Proshop

64 GB | Telefonen for de av oss som er interessert i stock Android, god maskinvare og funksjoner av betydning. God batteritid og medfølgende hurtiglader i esken. En god allrounder, nå til en passende pris.



Tilbudet gjelder bare fredag 23. november.Se Avtale

TV-er

Samsung 65" Q6F 4K UHD QLED | 21990,- 9990,-| Elkjøp

65-tommers Smart-TV med UHD/4K-oppløsning til under ti tusen kroner. Det er mange piksler og tommer per krone. Minimalistisk design og Ambient-modus gjør at den glir rett inn i stua. Denne varen er utsolgt hos Elkjøp.Se Avtale

(Image: © Sony) Sony 85" 4K LED | 59.000,- 32.900,– | 44% | Komplett

Hvis du kunne tenke deg en TV som virkelig gir deg den store kinoopplevelsen i stua, så har du muligheten her. Selv tilnærmet halv pris er mye penger i dette tilfellet, men du får mye filmglede for pengene også. Dette tilbudet har nå utløpt.Se Avtale

(Image: © Philips) Philips 65" UHD LED SmartTV | 14.990,– 6990,– | 40% | Komplett

Denne TV-en har blitt solgt for mye mindre enn den oppgitte førprisen også før Black Friday, men dette er likevel den laveste prisen vi har sett hittil. Er du ute etter 4K-TV, men vil slippe å betale i dyre dommer, så kan denne være et godt valg. Denne varen finnes ikke lenger i Kompletts sortiment.Se Avtale

Gaming

PlayStation 4 | 2889,– | 2222,– | 23% | Power

Hvis du eller barna har siklet etter en PlayStation-konsoll en stund, kan dette være en finfin mulighet til å slå til. Nei, det er ikke pro-variant med 4K, men den holder fint om du uansett ikke har en 4K-TV å spille på. Denne varen finnes ikke lenger i Powers sortiment. Se Avtale

PlayStation 4-kontroller | 549,- 369,– | 36% | Komplett

En ekstra kontroller kommer alltid godt med, enten du vil spille sammen med andre eller har latt frustrasjonen over å tape gå utover den gamle kontrolleren din. Denne varen finnes ikke lenger i Kompletts sortiment. Se Avtale

Tritton Kama | 189,- 77,- | 59 % | Elkjøp

Tritton Kama stereoheadset for gaming er tilpasset Xbox One og kobles direkte til din trådløse kontroll med adapteren. Kan også kobles til andre enheter via minijack-tilkobling. Sort utgave. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

(Image: © Corsair) Corsair K70 Rapidfire | 1299,– 799,– | 39% | Komplett

Mange gamere vil mene at et mekanisk tastatur er helt uunnværlig for å kunne yte maks. Dette tastaturet har i tillegg ekstra raske taster som kanskje kan gi deg den lille fordelen du trenger i kampens hete. Tilbudet gjelder til og med 23. november. Se Avtale

Nvidia Shield TV | 2149,– 1699,– | 20% | Komplett

16 GB | Shield TV lar deg kjøre Android-spill lokalt, og strømme tyngre PC-spill via GeForce Now. I tillegg fungerer den også fint med strømmetjenester som Netflix og HBO, takket være Android TV. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november.Se Avtale

Spill

FIFA 19 (PS4) | 490,– 299,– | 40% | Komplett

«FIFA 19» er det siste i rekken av fotball-spill fra EA og er drevet av Frostbite™ dette gir deg en opplevelse i mesterklassen både på og utenfor banen. Nye mestere dyrkes frem i «FIFA 19». Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november.Se Avtale

Detroit: Become Human (PS4) | 498,– 179,– | 64% | Elkjøp

Bli med til 2038 og metropolen Detroit - en by som har blomstret opp takket være avanserte androider hvis eneste formål er å tjene menneskeheten. Men det er i ferd med å endre seg ... Tilbudet gjelder til og med 23. november.Se Avtale

PC-er og nettbrett

PC-skjermer

HP Omen 27" G-Sync | 6490,– 4295,– | 34% | Komplett

Denne skjermen fra HP gir deg en ekstrem oppfriskningsfrekvens på 165 Hz og QHD-oppløsning, og hvis du har et Nvidia-skjermkort kan du også dra nytte av G-Sync som sikrer stabile bilder mens du spiller. Dette tilbudet har nå utløpt.Se Avtale

Lydanlegg

Harman/Kardon Onyx Studio 5 | 4490,– | 1490,– | 67% | Komplett

Den gamle kjenningen fikk tidligere i høst en ny look, og i disse bekmørke salgsdager lyser priskuttet mot oss som et lite fyrverkeri. Trenger du en bærbar, stilig høyttaler av god kvalitet – her er den. Dette tilbudet har nå utløpt.Se Avtale

Pioneer VSX-933 | 5490,– 2990,– | 46% | Elkjøp

Denne kraftige 7.2 surround-receiveren har støtte for Dolby Atmos og DTS:X, og du har også mulighet for tilkobling av 6 HDMI-enheter og strømming via blant annet Bluetooth, Chromecast Built-in og Airplay. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

Beoplay P6 | 3995,- 2490,– | 37% | Power

En trådløs høyttaler av rang som vår tester mente var framifrå, rent bortsett fra at den var litt dyr. Med dette problemet løst er B&O-luksusen innen rekkevidde. Bra lyd, bra batteritid og nydelig design.



Tilbudet gjelder fredag 23. november.Se Avtale

Hodetelefoner

Sony MDR-Z1R Premium hodetelefoner | 21.990,- 9.990,-| 55 % | Komplett

Len deg tilbake, slapp av og opplev flott lyd på en helt ny måte. Disse hodetelefonene kombinerer avansert teknologi med det beste av håndverk – for den ultimate lytteopplevelsen. Denne varen finnes ikke lenger i Kompletts sortiment.Se Avtale

Beyerdynamic DT990 PRO | 1990,- 1190,– | 40% | Komplett

Åpne hodetelefoner fra legendariske Beyerdynamic. Med DT990 PRO får man et komfortabelt sett som fungerer like godt til lydarbeid som fritid, gitt at man har en forsterker som klarer 250 ohm.



Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november.Se Avtale

Ørepropper

Bose QC 20 (Apple) | 2490,– 1590,– | 36% | Komplett

Bose er kjent for sin gode støydempingsteknologi, og den fungerer like fint i disse som i de større hodetelefonene deres. I tillegg får du god komfort og god lyd. Denne modellen er for Apple-enheter. Dette tilbudet har nå utløpt.Se Avtale

Sony Xperia Ear Duo headset | 2790,- 1111,- | 60 % | Elkjøp

Opplev en ny måte å lytte på med headsettet Sony Xperia Ear Duo, som lar deg lytte til musikk samtidig som du kan høre omgivelsene dine, slik at du får det beste fra to verdener. Tilbudet varer til og med mandag 26. november.Se Avtale

Kameraer

Canon EOS 4000D | 3790,- 2490,-| 34 % | Elkjøp

Dette er et brukervennlig digitalt speilreflekskamera for deg som ønsker å ta steget inn i fotografiverdenen. Kameraet leveres med et 18-55 mm DC III-objektiv og 18 Mp APS-C-sensor. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november. Se Avtale

Nettverk

Netgear Nighthawk R6800 | 1690,- 799,- | 52% | CDON

NETGEAR AC1900 Dual Band Gigabit WiFi Routeren gir utrolig rask WiFi. Den har kapasitet til å dekke boliger med flere enn 20 trådløse enheter. Tilbudet varer til og med søndag 25. november.Se Avtale

Netgear Nighthawk AC2300 | 2195,- 999,– | 54% | Elkjøp

En av de bedre allround-ruterne fra Netgear med aksesspunkt som støtter de fleste standarder, 5 Gb LAN-porter, MU-MIMO og mye mer. Prisen er halvert, så har du et stort hus kan plutselig to være aktuelt.



Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

Diverse

TV 2 Sport Premium | 449,– 225,– per måned | 50% i 2 måneder | Canal Digital

Glad i fotball, men må alltid snylte på andres TV 2 Sumo-abonnement? Her har du en gyllen mulighet til å kose deg med engelsk fotball til halv pris – blant annet gjennom fotballhøytiden, også kjent som jul. Obs! Du må nok være kunde hos Canal Digital. Tilbudet varer til og med 25. november.Se Avtale

Canon Pixma TS3151 AIO inkjet | 479,– 199,– | 58% | Elkjøp

Med denne skriveren får du utskrift, skanning og kopiering i ett. Styr skriveren fra mobilenheten din og skriv ut dokumenter og bilder fra hvor som helst, takket være WiFi- og skyutskrift. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se Avtale

ExpressVPN | 110,- 57,- per måned | 49%

Hvis du er ute etter en god VPN-tjeneste er ExpressVPN vår favoritt. Under Black Friday får du et heftig avslag på 49% samt 15 måneder til prisen av 12. Tilbudet varer i hvert fall ut fredag, men kanskje lenger.

Se Avtale

Adobe Creative Cloud | 590,- 354,- per måned

Innholdet i denne pakka er til å bli svimmel av. Photoshop, Illustrator og InDesign er selvfølgelig med, men i tillegg får du tilgang til over 20 andre nyttige verktøy og 100GB skylagring. Tilbudet varer i hvert fall ut fredag, men kanskje lenger.

Se Avtale

ClassyWalk Standard 2019 | 3990,– 1490,– | 63% | Stayclassy

Før du har prøvd dette, er det vanskelig å forstå hvor moro det er. Nå kan du be sjefen gjøre sosialiseringen rundt kaffemaskinen ekstra lystig eller slå til på en potensiell julegave til en kul pappa som har alt annet. Tilbudet gjelder til og med lørdag 24. november. Se Avtale