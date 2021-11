Black Friday 2021: tilbudene på gamingskjermer

Hvis du er på jakt etter en av de aller beste gamingskjermene, er det trolig best å vente til selve Black Friday. Det har imidlertid begynt å boble litt, og det har dukket opp noen flotte tilbud. Egenskapene som gjør mange av disse skjermene så fantastiske bidrar også til å sende prisene deres til himmels. De har lynrask oppdateringsfrekvens, 4K-oppløsning og FreeSync. Å spille spill med en optimalisert gamingskjerm er noe ganske annet enn å bruke en sliten kontorskjerm.

Black Friday 2021 faller på 26. november, men det dukker vanligvis opp gode tilbud en god stund før selve dagen. Noen av årets største tilbud kommer vanligvis på de heftigste skjermene i tiden rundt Black Friday, og særlig i forbindelse med Black Weekend.

Selve markedet for gamingskjermer preges av en utrolig bredde og mange valgmuligheter. Det gjør at du kan velge mellom skjermer fra rundt tusenlappen til langt opp i det femsifrede landskapet. Men hvis du har sett for deg en skjerm i prisklassen 3000–8000 kroner, er det stor sannsynlighet for at du kan gjøre et varp under årets store salgsfest.

Du vil naturligvis også finne gode tilbud både over og under dette prisleiet, men de dyreste skjermene er ofte latterlig brede og har en mengde ekstrafunksjoner du egentlig ikke trenger, noe som gjør dem unødvendig dyre.

Den beste måten å sikre at man gjør et klokt valg på, er å vite hva du er på utkikk etter før du begynner jakten. Uansett om du vil ha den billigste modellen du kan få tak i eller sikre deg en superbred skjerm som ellers ville ha vært langt utenfor din prismessige rekkevidde, er vi sikre på at du vil kunne få tak i det du ønsker deg under årets salgsfest.

Adobe har meldt om at prisavslagene i forbindelse med Black Friday i 2020 lå på mellom 25 % og 30 %, noe som er en klar forbedring sammenlignet med de foregående årene, der tilbudene lå på 15–20 %.

Vi har ikke opplevd at den globale komponentmangelen har medført lagertørke når det gjelder gamingskjermer, og det later til at det ikke er noen problemer med leveransene.

Her gir vi deg oversikten over de beste tilbudene, slik at du kan følge med – og slå til når du finner det du ønsker deg til en riktig pris.

Dagens beste tilbud på gamingskjermer

Hvis det klør i fingrene og du ikke vil vente til Black Friday, er det allerede noen tilbud du kan kikke på nedenfor.

Modeller å være på utkikk etter

Image LG UltraGear 38GN950

Det skal mye til å ikke bli imponert over LG UltraGear 38GN950. Hvis du er på jakt etter den ultimate gaming-monitoren så er denne en god kandidat, med 144 Hz bildefrekvens som kan overklokkes til 160 Hz. Les hele vår test av LG UltraGear 38GN950 (på engelsk)

Image Samsung Odyssey G7

Her får du en oppløsning på 1440p, en oppdateringsfrekvens på 240 Hz og dessuten glimrende HDR. Les vår test av Samsung Odyssey G7 (på engelsk)

Image Gigabyte Aorus FV43U

Denne 4K-skjermen leverer nemlig mye høyere ytelse enn en stor TV, og den har alt du trenger i en gaming-skjerm. Les hele vår test av Gigabyte Aorus FV43U (på engelsk)

Black Friday-tilbud på gamingskjermer: våre spådommer

(Image credit: Samsung)

I 2020 bød Black Friday på tilbud på gamingskjermer over hele fjøla, med hensyn til pris, egenskaper og størrelser. Vi venter oss solide tilbud på mange av de beste skjermene ved årets salgsfest.

LGs populære UltraGear-serie fikk en rekke gode rabatter i fjor, og vi håper igjen å se mange av de gode skjermene droppe under 3000-merket i år.

Når dukker Black Friday-tilbudene på gamingskjermer opp i år? Vi ser ofte at Black Friday-prisavslagene på gamingskjermer begynner å dukke opp et par uker i forkant av den store dagen. I fjor kom de imidlertid allerede fra slutten av oktober. Vi ser noe av den samme utviklingen i 2021, der tilbudene begynner å dukker opp flere uker før den offisielle salgsdagen 26. november. Vi ser imidlertid oftest at de største tilbudene kommer i forbindelse med Black Weekend, altså Black Friday, Cyber Monday og dagene imellom. Hvis du er et tilbud du liker, kan det kanskje være lurt å kjappe seg slik at man kommer før røkla. Men husk også at prisene kan bli enda lavere under selve salgsfesten.

Hvor kommer de beste Black Friday-tilbudene på gaming-skjermer? På denne siden samler vi alle Black Friday-tilbudene på gaming-skjermer – og vi konsentrerer oss om de beste tilbudene. Men hvis du heloler har lyst til å utforske markedet på egen hånd, kan du ta en titt nedenfor. Her har vi samlet et knippe forhandlere som pleier å komme med gode tilbud på gamingskjermer, med direktelenker til denne kategorien.

Elkjøp

Komplett.no

NetOnNet

Proshop

Power

Hva ser du etter blant årets Black Friday-tilbud på gamingskjermer?

Noen av markedets fremste gamingskjermer ligger an til å få enda større prisavslag i forbindelse med å rets salgsfest. Det er enkelt å finne en billig gamingskjerm, men det er lurt å sjekke om spesifikasjonene til skjermen du vurderer å kjøpe faktisk holder mål med tanke på hva du skal bruke den til. Dermed kan du sikre deg at du får mest mulig for pengene dine.

Oppdateringsfrekvens

Oppdateringsfrekvensen viser til hvor mange ganger skjermbildet oppdateres i sekundet. En høy frekvens gir deg en jevnere og smidigere opplevelse, noe som kan være helt avgjørende når du spiller et spill. En oppdateringsfrekvens på 60 Hz er absolutt minimum, men vi vil likevel anbefale deg å velge en skjerm som ligger på 144 Hz eller høyere – selv om det nødvendigvis betyr at du må punge ut mer.

Oppløsning

Du vil trolig velge en oppløsning på enten 1080p, 1440p eller 2160p (4K). Hvert av disse trinnene representerer vanligvis også et steg opp i priskategori. 1080p gir deg en grei ytelse, men ikke noe mer, 1440p regnes som standard, mens 4K rager høyt.

Et gjennomsnittlig valg er en oppløsning på 1440p og en oppdateringsfrekvens på 144 Hz. Men det er også verdt å sjekke om grafikkortet evner å holde tritt med en slik ytelse. Har du en PC med eldre konfigurasjoner får du lite ut av en avansert skjerm, og de kan like gjerne vurdere en 1080p-variant.

Skjermteknologi

Gamingskjermer leveres vanligvis med tre typer skjermteknologi – IPS, VA eller TN. De fleste forbrukerne vil være tilfreds med en IPS-skjerm til gaming. Det er mellomløsningen mellom den superraske TN, der det skorter litt på kvaliteten, og den fargesterke VA, som mangler litt på hastigheten.

I dagens marked ville vi nøle med å velge en superbillig TN-skjerm – med mindre man driver med konkurransegaming. Selv om den har lavest forsinkelse av de tre, er TN-teknologien foreldet, og byr ikke på like god bildekvalitet som de andre.

Hvis du heller foretrekker at spillene tar seg så bra ut som mulig, vil vi anbefale VA. Her kan du få glimrende fargegjengivelse, gode kontraster og dype svartnivåer.

Nvidia G-Sync / AMD Freesync

G-Sync og AMD Freesync her raske etablert seg som standarder for gamingskjermer. Den adaptive synkroniseringsteknologien søker hele tiden å synkronisere skjermens oppdateringsfrekvens med bildene som sendes fra grafikkkortet, slik at alt arbeider i samme takt og man unngår skjermrivning. Sørg for at skjermen du skaffer deg minst er utrustet med én av disse teknologiene – dette er for det mest blitt bransjestandard.

Merk deg at enkelte G-Sync-egenskaper bare vil komme til sin rett med en Nvidia GPU, mens FreeSync vil fungere over hele fjøla. Dobbeltsjekk gjerne om skjermen er oppført som «G-Sync» eller «G-Sync-kompatibel». Førstnevnte er skreddersydd for Nvidia-grafikkort, og vil ikke kunne gi variabel oppdateringsfrekvens på en AMD-enhet. En «kompatibel» modell er i bunn og grunn en åpen standard som kan operere på en AMD-enhet, men ikke nødvendigvis gi så gode resultater.

AMD Freesync er i seg selv et åpent system som fungerer godt med en lang rekke maskinvarespesifikasjoner.