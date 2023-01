Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: de jaarlijkse smartphonestrijd

De Samsung Galaxy S23 zal waarschijnlijk niet zo spannend zijn als de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar zijn prijs ligt dan ook lager. De gewone Galaxy S23 zal weliswaar rechtstreekse concurrentie zijn voor de iPhone 14. Dit jaar is die concurrentie nog groter dan voorheen, aangezien zowel Apple als Samsung nu een Plus-versie van hun flagship aanbieden.

Op basis van de verschillende lekken en geruchten - dat zijn er elke dag meer - hebben we de basisversies van de Samsung Galaxy S23 en iPhone 14 alvast tegenover elkaar gezet. Zo proberen we al in te schatten welke van deze twee jouw aandacht (en geld) verdient.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S23 wordt naar verwachting aangekondigd op 1 februari tijdens Galaxy Unpacked 2023. Hoewel we nog niet zeker weten wat hij gaat kosten, zijn er gedetailleerde prijzen gespot voor de VS en voor Australië, die suggereren dat de Samsung Galaxy S23 zou beginnen bij 799,99 dollar en 1.350 Australische dollar. Dat is dezelfde prijs als vorig jaar, wat zich zou vertalen in een adviesprijs van 849 euro voor Nederland en België

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als we dat vergelijken met de iPhone 14, dan zien we dat Samsung hier momenteel de prijzenstrijd wint. De goedkoopste versie van de iPhone 14 begint namelijk bij 1.019 euro. Zelfs als Samsung de adviesprijs zou verhogen met 50 euro, zou de standaard Galaxy S23 nog steeds meer dan 100 euro goedkoper zijn.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Design

Zoals vorig jaar (en het jaar daarvoor) zal de Galaxy S23 waarschijnlijk een plat scherm hebben met een centrale punch-hole selfiecamera. Aan de achterkant zouden de camera's nu wel afzonderlijk uitsteken en niet langer in een camerablok zitten.

De achterkant is hoogstwaarschijnlijk van glas gemaakt, terwijl het frame van metaal of aluminium zal zijn. Het scherm wordt mogelijk beschermd door Gorilla Glass Victus 2. We verwachten bovendien een IP68-score voor stof- en waterdichtheid en de kleuren Cotton Flower (crème), Misty Lilac (roze), Botanic Green en Phantom Black.

We hebben ook een idee van zijn gewicht en afmetingen. De Samsung Galaxy S23 zou naar verluidt 146,3 x 70,9 x 7,6 mm groot zijn en 167 g wegen.

(Image credit: Evan Blass)

Vervolgens komen we bij de iPhone 14 met eveneens een plat scherm, glazen achterkant en aluminium frame. Die heeft echter een notch in plaats van een punch-hole camera, waardoor hij er minder modern uitziet.

De iPhone 14 heeft daarnaast een camerablok op de achterkant in plaats van afzonderlijke lenzen, maar wel een IP68-score. Verder gebruikt de iPhone geen Gorilla Glass, maar wel Apple's eigen Ceramic Shield om het scherm te beschermen.

De kleuren zijn mogelijk het grootste verschil. Apple geeft je namelijk iets meer kleuren met de opties Middernacht (zwart), Paars, Sterrenlicht (gebroken wit), Product Red, of Blauw.

De iPhone 14 is tot slot iets groter en zwaarder met afmetingen van 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en een gewicht van 172 g. Dit verschil in formaat en gewicht is echter verwaarloosbaar.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Display

Uit lekken blijkt dat de Samsung Galaxy S23 een 6,1-inch 1080 x 2340 AMOLED scherm met een 120Hz refresh rate krijgt. De iPhone 14 heeft op zijn beurt 6,1-inch 1170 x 2532 OLED-scherm met een refresh rate van 60Hz.

Het belangrijkste verschil is bijgevolg het hogere refresh rate van de Samsung Galaxy S23. Als je een iPhone 14 wil met dat hogere refresh rate, dan moet je de duurdere iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max kopen, terwijl Samsung het hogere refresh rate op alle drie de telefoons aanbiedt.

Hoewel de resolutie van de iPhone 14 iets hoger is, zal je dat verschil in de praktijk niet merken. Het verschil in refresh rate zal je daarentegen wel meteen merken.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Camera's

Als we de lekken mogen geloven, dan heeft de Samsung Galaxy S23 een 50MP f/1.8 hoofdcamera, een 12MP f/2.2 ultra-wide en een 10MP f/2.4 telefoto met 3x optische zoom. De selfiecamera vooraan zou een resolutie van 12MP hebben.

De iPhone 14 doet het met één camera minder. Die heeft een 12MP f/1.5 hoofdcamera, een 12MP f/2.4 ultrawide en een 12MP f/1.9 selfiecamera.

(Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Samsung wint alvast qua aantal camera's en megapixels, aangezien de Galaxy S23 een extra camera heeft en meer megapixels in de hoofdcamera. Megapixels vertellen natuurlijk nooit het volledige verhaal en dat heeft elke iPhone keer op keer bewezen. We kunnen niet zeggen dat Samsung de betere camera heeft, maar wél dat het de meest veelzijdige heeft.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Batterij

We verwachten dat de Samsung Galaxy S23 een 3.900mAh batterij zal hebben met 25W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Dat is meteen een van de weinige vlakken waarop hij onderdoet voor de grotere Galaxy S23 Plus. Die heeft (natuurlijk) een grotere batterij, maar kan ook sneller opladen met maximaal 45W.

Hoe dan ook wint de Galaxy S23 het qua specs van de iPhone 14 en zijn 3.279mAh batterij met 20W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. In tegenstelling tot bij Samsung krijg je de bij de iPhone 14 Plus dezelfde oplaadsnelheden als bij de gewone versie.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung mag dan wel winnen qua batterijcapaciteit, maar ook hier vertelt dat niet het hele verhaal. Apple slaagt er namelijk in om met een kleinere batterij een langere batterijduur te verkrijgen dan Android-smartphones met kanjers van batterijen. We zijn benieuwd of Samsung de nodige software-optimalisaties heeft aangebracht, want anders kan Apple de batterijstrijd wel eens winnen.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Specs en functies

Geen van beide telefoons zal traag zijn. Samsung gebruikt naar verluidt de Snapdragon 8 Gen 2 wereldwijd en niet langer zijn eigen Exynos-chips voor sommige markten. De standaard iPhone 14 van Apple moet het dan weer doen met de A15 Bionic die dateert uit 2021. Op vlak van pure prestaties zal Samsung daarom winnen, maar in de praktijk zijn beide telefoons razendsnel en geschikt voor zelfs de zwaarste games.

Wat RAM betreft, krijg je waarschijnlijk 8GB bij de Samsung Galaxy S23, terwijl de iPhone 14 "slechts" 6GB heeft. Hier is hetzelfde principe van toepassing: je zal in de praktijk geen verschil merken en je moet al jaren serieus je best doen om een iPhone te laten haperen.

(Image credit: WinFuture / @rquandt)

Nu komen we bij de interne opslag en daarover heerst onenigheid. Het ene lek zegt dat de Samsung Galaxy S23 zal beginnen bij 128GB en ook een versie met 256GB opslag zal hebben. Het andere lek zegt dan weer dat er dit jaar alleen een versie met 256GB zal zijn. Weer een ander lek zegt dan weer dat de standaard S23 met beide opties komt en dat de S23 Plus alleen met 256GB beschikbaar zal zijn.

De iPhone 14 geeft je sowieso meer keuze, aangezien je daar kan kiezen uit 128GB, 256GB of 512GB. Geen van beide telefoons heeft trouwens ruimte voor een microSD-kaart, dus je kan de opslag niet uitbreiden.

Het grootste verschil tussen iPhones en Samsung-telefoons is de software. De iPhone 14 verscheen met iOS 16, terwijl de Samsung Galaxy S23 vrijwel zeker Android 13 zal hebben. Samsung combineert Android met zijn eigen software en dat zou dit jaar One UI 5.1 moeten zijn. Hier kunnen we geen winnaar aanduiden, aangezien de software grotendeels afhangt van je persoonlijke voorkeur.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Conclusie

De telefoons van Samsung hebben een hoger refresh rate, moderner ontwerp zonder notch, een extra camera, hogere oplaadsnelheden en mogelijk een hogere basisopslag. Op papier wint de iPhone alleen op vlak van kleuren- en opslagopties. Toch zijn specs niet alles en kan de software een enorme impact hebben op de uiteindelijke prestaties en ervaring van een smartphone.

De Samsung Galaxy S23 is op het eerste gezicht misschien iets beter, maar het wordt een zeer spannende strijd. De uiteindelijke winnaar kennen we pas nadat we de Samsung Galaxy S23 aan een volledige review hebben onderworpen. Op basis van de info die we nu hebben, kan het alle kanten op.