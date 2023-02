Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Wie gaat voor goud?

Nu de storm na het Samsung Unpacked evenement is gaan liggen en de officiële lancering van de Samsung Galaxy S23 achter de rug is, hebben we eindelijk concrete informatie over het trio nieuwe smartphones. We hebben de drie telefoons, de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra, in handen gehad en ze zien er indrukwekkend uit.

Zoals we gewend zijn, heeft Samsung de krachtigste technologie en beste functies bewaard voor de Galaxy S23 Ultra. Hoe verhoudt deze zich tot het allerbeste van Apple, de iPhone 14 Pro Max? Hieronder hebben we de twee smartphones vergeleken en proberen we te bepalen wat de beste keuze is voor jou.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Prijzen

De iPhone 14 Pro Max verscheen in september 2022 voor een prijs van 1.479 euro en daarmee is hij een van de duurste smartphones ooit. Het topmodel heeft sinds de lancering wat problemen gehad waardoor Apple-fans die hem meteen bestelden soms een maand of langer moesten wachten op hun iPhone 14 Pro Max. Die problemen zijn nu gelukkig opgelost en vrijwel elke retailer heeft hem op voorraad nu.

De Samsung Galaxy S23 Ultra gaat pas op 17 februari 2023 in de verkoop, maar werd beschikbaar als pre-order vanaf 1 februari. De prijs van de S23 Ultra begint bij 1.399 euro, hoewel je daarvoor 256GB opslag krijgt, terwijl de basisopslag bij Apple 128GB blijft. De iPhone 14 Pro Max met 256GB opslag kost daarentegen 1.609 euro.

(Image credit: Samsung)

Zowel Apple als Samsung hebben bij hun nieuwste telefoons een prijsstijging doorgevoerd voor de Europese markt. De verhoging bij Apple was weliswaar iets hoger dan bij Samsung en aangezien Apple altijd al de duurdere optie was, heeft Samsung nog steeds de "goedkopere" smartphones in handen.

Daarnaast geeft Samsung je al jaren unieke features die Apple niet heeft. Denk bijvoorbeeld aan de S Pen-stylus, een 200MP-camera en extra telefotocamera met 10x optische zoom en 100x Space Zoom.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Design

Op vlak van design heeft Apple verrassend genoeg een kleine voorsprong. De Samsung Galaxy S23 Ultra behoudt het design van vorig jaar zodanig sterk dat je hem met het blote oog niet van de Galaxy S22 Ultra kan onderscheiden. De iPhone 14 Pro Max heeft daarentegen het Dynamic Island dat de verouderde notch vervangt bovenaan het scherm.123

Beide telefoons zijn erg groot, maar de iPhone 14 Pro Max is de kleinere van de twee met afmetingen van 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Naast het Dynamic Island brengt het ontwerp weinig nieuws tegenover de iPhone 13 Pro Max (en zelfs de iPhone 12 Pro Max).

De Samsung Galaxy S23 Ultra doet hetzelfde: hij behoudt het geblokte ontwerp met aflopende schermranden. De kromming van de randen is weliswaar iets kleiner waardoor je iets meer bruikbare schermruimte hebt. We verwachten echter niet dat iemand dit actief zal merken. Met afmetingen van 162,5 x 78,7 x 8,9 mm is de Samsung Galaxy S23 Ultra dus iets groter. Verrassend genoeg weegt hij wel 8 gram minder.

Aangezien beide toestellen ook IP68 stof- en waterbestendig zijn, is het moeilijk om een duidelijke winnaar te kiezen. Toch durven we Apple een klein plusje te geven vanwege het Dynamic Island.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Display

Gezien de afmetingen, is het geen verrassing dat de Galaxy S23 Ultra een groter scherm heeft dan de iPhone 14 Pro Max. Het verschil is wel verwaarloosbaar met 6,8 inch tegenover 6,7 inch.

Het Dynamic AMOLED 2X paneel van de S23 Ultra is niets minder dan verbluffend, met een resolutie van 3088 x 1440, wat hoger is dan de 2796 x 1290 pixels van de iPhone 14 Pro Max. Beide hebben identieke adaptieve refresh rates van 1Hz tot 120Hz, maar op papier bereikt de iPhone 14 Pro Max een hogere helderheid met maximaal 2.000 nits in vergelijking met de 1.750 nits van de S23 Ultra. In de praktijk zijn beide displays helder genoeg om zichtbaar te blijven in eender welke omstandigheden.

Waar de Galaxy S23 Ultra iets scherper is, is de iPhone 14 Pro Max iets helderder. De kans dat je dit ziet met het blote oog is dan weer enorm klein. We kunnen daarom stellen dat beide displays aan elkaar gewaagd zijn en dat er geen duidelijke winnaar is.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Camera's

Als je de camera's in de twee smartphones vergelijkt, wordt het pas echt interessant.

De toevoeging van een 200MP-sensor van de S23 Ultra (tegenover de 108MP-camera van de S22 Ultra) geeft duidelijk aan dat Samsung zijn camera's serieus neemt. Het resultaat is, volgens Samsung althans, "de meest geavanceerde camera ooit op een Galaxy-smartphone".

(Image credit: Samsung)

Net als voorheen is de kwaliteit van de foto's van Galaxy S23 Ultra uitstekend, met rijke details en nog steeds een voorsprong op de Pro-versies van Apple. Toch hebben beide smartphones hun eigen sterktes en zwaktes.

De iPhone 14 Pro Max is uitgerust met de allereerste 48MP-camera van Apple, een 12MP-groothoekcamera en 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Haarscherpe foto's in 200MP kan hij niet nemen, maar hij biedt wel betere beeldstabilisatie en meer videofuncties. Hoewel hij geen 8K-video kan opnemen, is de kwaliteit van de 4K-video aanzienlijk beter dan bij Samsung.

Samsung wint het weliswaar op vlak van zoom. De Galaxy S23 Ultra heeft twee telefotocamera's, eentje met 3x zoom en eentje met 10x zoom, terwijl de iPhone het doet met één telefotocamera met 3x zoom. Wie graag inzoomt, kiest daarom beter voor het aanbod van Samsung. Je kan niet alleen scherpe foto's met 10x zoom nemen, maar ook gebruik maken van de 100x Space Zoom.

(Image credit: Apple)

Dankzij de Cinematic en Action Modes op de iPhone 14 Pro Max is het de go-to voor zowel beginnende als professionele filmmakers. De filmmodus maakt gebruik van Dolby Vision HDR en past focusovergangen toe om het onderwerp scherp te houden. Door gebruik te maken van scherptediepte-technieken om de achtergrond te vervagen krijg je de best mogelijke resultaten, terwijl de actiemodus een niveau van beeldstabilisatie biedt dat we nog nooit op een smartphone hebben gezien. De iPhone 14 Pro Max biedt tot slot ProRes-ondersteuning, een techniek met een hogere kleurgetrouwheid en minder compressie.

De Samsung Galaxy S23 Ultra geeft je Super HDR-mogelijkheden voor een breder scala aan lichte en donkere tinten met een superieure kleurnauwkeurigheid. Hier wordt vooral gefocust op videokwaliteit met de optie om 4K/60fps of zelfs 8K/30fps video op te nemen. Over het algemeen biedt Samsung helaas minder videotools dan Apple.

Ondanks de grote stappen op vlak van camerahardware bij Samsung, blijft Apple een geduchte concurrent. Waar Samsung meer opties voor fotografie heeft, blijft Apple koploper op vlak van video. Een duidelijke winnaar hebben we niet, maar afhankelijk van wat jij wil doet met de camera (foto's of video's maken) kan je makkelijk beslissen welke van de twee de beste optie is.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Batterij en prestaties

De Samsung Galaxy S23 Ultra bevat een 5.000mAh batterij met ondersteuning voor 45W bekabeld opladen, waardoor het een duidelijke voorsprong heeft op de 4.323mAh batterij van de iPhone 14 Pro Max met 27W-snelladen. Over het algemeen is de batterijduur van de iPhone Pro Max-versies altijd beter geweest dan menig Android-concurrent ondanks de lagere capaciteit. Samsung zegt wel dat de batterij van de S23 Ultra nu 20% efficiënter is dan voorheen, maar dat moeten we zelf nog grondig testen in de praktijk.

Het verschil in prestaties is minimaal bij deze twee toppers. De A16 Bionic CPU van de iPhone 14 Pro Max is zeker niet traag, terwijl hetzelfde kan worden gezegd van de aangepaste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in de Galaxy S23 Ultra. Ze zijn allebei razendsnel en je zal zeker niets tekortkomen op dit vlak. Het gebruik snellere, efficiëntere LPDDR5X RAM en UFS 4.0 opslag bij de Galaxy S23 Ultra geeft het wel een voorsprong tegenover Apple... op papier althans. Ook dit is iets dat we eerst grondig in de praktijk moeten testen, voor we de prestatieprijs aan Samsung kunnen toekennen.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Conclusie

Onze volledige review van de Galaxy S23 Ultra is nog niet afgewerkt, dus we kunnen geen definitieve winnaar uitroepen op dit moment. Beide smartphones zijn wederom aan elkaar gewaagd en geven je het beste van het beste.

De Samsung Galaxy S23 Ultra blijft, zelfs na de prijsstijging, de goedkopere optie van de twee en geeft je die wonderbaarlijke 200MP-camera voor de scherpste foto's ooit en 8K-video. Ook de S Pen stylus blijft een uniek element, net zoals de veelzijdige zoommogelijkheden.

Apple geeft videomakers dan weer meer tools voor hun creaties en geeft je met het Dynamic Island features die je bij geen enkele Android kan vinden. Hoewel Samsung duidelijk moeite steekt in zijn ecosysteem en connecties met andere apparaten, blijft het Apple-ecosysteem hierin onovertroffen.

We zullen dit artikel updaten na onze volledige review, maar het ziet er alvast goed uit voor Samsung dit jaar.