iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: hoe goed is de nieuwe Pro?

De iPhone 13 Pro was tot nu toe een van de beste telefoons op de markt, maar hij is nu vervangen door de iPhone 14 Pro. Hoe groot is de upgrade?

In dit artikel vergelijken we de iPhone 14 Pro met de iPhone 13 Pro van vorig jaar. We kijken niet alleen naar de specificaties en upgrades, maar ook naar de prijzen. Apple heeft namelijk in de VS zijn prijzen van vorig jaar behouden, maar in Europa zijn de prijzen gestegen. In ons geval moet de iPhone 14 Pro zijn hogere prijs dus kunnen verantwoorden.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro prijs en beschikbaarheid

De iPhone 13 Pro werd gelanceerd in september 2022 en de basisversie met 128GB opslag kreeg een adviesprijs van 1159 euro. Apple biedt de iPhone 13 Pro zelf niet meer aan, maar je kan hem nog wel vinden bij retailers. Pluspunt: omdat retailers nu zo snel mogelijk van hun resterende voorraad iPhone 13 Pro's af willen, is de kans groter dat ze kortingen geven.

De volledige prijslijst van de iPhone 13 Pro ziet er als volgt uit:

128GB voor 1159 euro

256GB voor 1279 euro

512GB voor 1509 euro

1TB voor 1739 euro

Apple heeft de adviesprijzen voor elk model van de iPhone 14 verhoogd tegenover vorig jaar. Zo begint de iPhone 14 Pro met 128GB opslag nu bij 1329 euro, een stijging van 170 euro. Je kan de iPhone 14 Pro vanaf vrijdag 16 september 2022 in de winkelrekken vinden.

De volledige prijslijst van de iPhone 14 Pro ziet er als volgt uit:

128GB voor 1329 euro

256GB voor 1459 euro

512GB voor 1719 euro

1TB voor 1979 euro

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro design

(Image credit: TechRadar)

Qua materiaal zijn beide iPhones identiek. Ze hebben allebei een voor- en achterkant met Apple's Ceramic Shield, en zijkanten van roestvrij staal.

De nieuwe iPhone 14 Pro ziet er bijna helemaal hetzelfde uit als de iPhone 13 Pro... tot je het scherm aanzet. Het belangrijkste verschil het gebrek aan een notch. De nieuwe iPhone 14 Pro heeft namelijk het nieuwe Dynamic Island. Daarmee ziet hij er stukken moderner uit dan al zijn voorgangers.

De iPhone 13 Pro is verkrijgbaar in vier kleuren: grafiet, goud, zilver en Sierra Blue. Het kleurenpalet van de iPhone 14 Pro komt grotendeels overeen. We krijgen hier goud, zilver, spacezwart en het nieuwe dieppaars.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro scherm

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met een resolutie van 1170 x 2532. Op deze smartphone zagen we voor het eerste het 120Hz Pro Motion display.

De iPhone 14 Pro heeft bijna dezelfde specificaties en is slechts een paar pixels groter met een resolutie van 1179 x 2556. Hij heeft hetzelfde 120Hz Pro Motion refresh rate met een hogere helderheid. De iPhone 14 Pro kan 1600 nits helderheid halen, wat volgens Apple hetzelfde is als zijn Studio XDR-display. Bij fel zonlicht kan de iPhone 14 Pro het scherm opdrijven tot 2000 nits.

Apple heeft ook de LTPO-technologie verbeterd. Het scherm van iPhone 13 Pro kan zakken tot 10 Hz, terwijl de iPhone 14 Pro tot 1 Hz kan gaan. Dat laatste kan echter alleen voor het always-on display. Dit kan tot slot een reden zijn om het always-on display nooit naar de iPhone 13 Pro te brengen, aangezien dat display niet tot 1Hz kan zakken.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro camera

(Image credit: TechRadar)

Het camerasysteem van de iPhone 13 Pro bestaat uit drie 12MP-camera's: een hoofdcamera, groothoekcamera en telefotocamera.

Apple heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt met de hoofdcamera van de iPhone 14 Pro. Die is nu uitgerust met een 48MP-sensor met nog grotere pixels. De camera zal meestal foto's schieten in 12MP, maar via de nieuwe ProRAW instelling kan je ook de volledige 48MP-resolutie halen. 8K-video zien we daarentegen niet, maar dat is geen enorm gemis.

De tweede en derde camera op de iPhone 14 Pro, de groothoekcamera en 3x zoom, kregen kleinere updates en gebruiken nog steeds een 12MP sensor. De groothoekcamera heeft wel aanzienlijk betere prestaties bij weinig licht.

De selfiecamera van de iPhone 14 Pro heeft tot slot autofocus en een breder f/1.9 diafragma gekregen. Dat zorgt eveneens voor betere prestaties bij weinig licht en is handig wanneer je een selfie met meerdere mensen wil nemen.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

De nieuwe iPhone 14 Pro is de eerste met de A16 Bionic-chip en daarmee is hij de snelste telefoon die er is. De iPhone 13 Pro heeft de A15 Bionic en is daarmee iets trager. Als gemiddelde gebruiker ga je het verschil wellicht niet opmerken. Het is pas bij het renderen van 4K-video's of langdurige gamesessies dat je merkt dat de A16 Bionic verbeterd is.

De verschillende opslagconfiguraties zijn tot slot hetzelfde gebleven. Net als bij de iPhone 13 Pro begin je met 128GB, en kun je upgraden naar 256GB, 512GB of 1TB.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro batterij

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro heeft zijn batterijcapaciteit verhoogd tot 3.095mAh en presteerde daardoor beter dan de iPhone 12 Pro. We hebben goede hoop dat de iPhone 14 Pro dit voorbeeld kan volgen. Apple publiceert zijn batterijspecificaties niet, maar vermeldt wel batterijduur voor verschillende taken op zijn website. Zo haalt de iPhone 14 Pro maximaal 23 uur videoweergave.

Apple houdt tot slot nog een jaar vast aan Lightning en laat USB-C nog even links liggen. Opladen kan met kabel kan maximaal met 25W, maar dan moet je zelf de juiste lader kopen. Die zit namelijk niet in de doos. Draadloos opladen met MagSafe kan bij maximaal 15W. Hier is dus helemaal niets veranderd.

Conclusie

De iPhone 14 Pro is een aanzienlijke upgrade tegenover de iPhone 13 Pro. We zijn blij dat de upgrades hier groter zijn dan bij de iPhone 14 tegenover de iPhone 13. Je krijgt betere camera's, een always-on display en het gloednieuwe Dynamic Island.

Het scherm heeft verder de hoogste helderheid van elke smartphone en kan tegelijk zakken tot amper 1Hz. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe always-on display de batterij niet meteen leeg zuigt. Fotografen zullen daarnaast kunnen experimenteren met het nieuwe ProRAW-formaat en de 48MP-hoofdcamera.

De prijzen zijn tot slot hoger dan vorig jaar, maar we vinden dit beter verantwoord bij de iPhone 14 Pro dan bij de reguliere iPhone 14. Hier krijg je duidelijk meer waar voor je geld dan vorig jaar. Als geld geen probleem is en je twijfelt tussen de iPhone 14 Pro of iPhone 13 Pro, dan raden wij de iPhone 14 Pro aan.