Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: welke is het beste?

De Samsung Galaxy Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 6 is een interessante vergelijking. De Watch 5-serie uit 2022 gaf ons al een aantal geweldige apparaten voor fitness tracking, al waren de veranderingen ten opzichte van de Watch 4 niet extreem groot. Dit jaar heeft Samsung inmiddels ook alweer de Galaxy Watch 6 onthuld. Als je je echter afvraagt welke van de twee je moet kopen, dan zouden we in ieder geval niet zeggen dat het vanzelfsprekend is dat je gewoon het nieuwste model moet kopen.

Natuurlijk heeft het nieuwste model wel wat extra features, maar het zal je misschien verbazen hoe weinig er eigenlijk echt is veranderd: beide horloges bieden een klassiek horloge-ontwerp met een ronde vorm en een grote selectie aan horlogebandjes en ze komen ook beide in 40 mm en 44 mm varianten. Nu de Watch 6 officieel uit is, zal de Watch 5, die aan de top van onze lijst van de beste smartwatches (voor Android-gebruikers) staat, ook in prijs gaan dalen wanneer winkels ruimte willen maken voor de nieuwe modellen.

Wat krijg je dan precies voor de hogere prijs van de Samsung Galaxy Watch 6? Uiteindelijk krijg je vooral veel kleine toevoegingen en verbeteringen die wij zeker het overwegen waard vinden. Hieronder vind je in ieder geval onze vergelijking tussen de Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: specs

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm) Display 432 x 432 Super AMOLED (rond) 396 x 396 AMOLED (rond) Afmetingen 38,8 x 40,4 x 9,0 mm 39,3 x 40,4 x 9,98 mm Processor Exynos W930 Exynos W920 Kleuren 'Graphite', goud 'Graphite', zilver, roségoud, 'Sapphire' Behuizing Aluminium Aluminium GPS GPS/GLONASS/Beidou/Galileo GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Waterbestendigheid 5ATM 5ATM NFC-betalingen Samsung Wallet Samsung Wallet Sensors Hartslag, temperatuur, echocardiogram, gyroscoop, licht, accelerometer Hartslag, temperatuur, echocardiogram, gyroscoop, licht, accelerometer Opslag 16GB 16GB

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: prijs

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Laten we het eerst over het grootste pijnpunt van de Watch 6 hebben. Samsung heeft dit jaar de startprijs van de Watch 6 namelijk verhoogd ten opzichte van die van de Watch 5 van vorig jaar. De Samsung Galaxy Watch 5 kost momenteel 239 euro, terwijl de Samsung Galaxy Watch 6 329 euro kost. Het gaat dan in beide gevallen om het goedkoopste 40 mm model (zonder LTE).

Deze prijsverhoging (als gevolg van stijgende productiekosten) is helaas ook te merken bij de 44 mm modellen. Qua prijs is de Samsung Galaxy Watch 5 dus duidelijk de winnaar.

Toch heeft het nieuwe model wel een aantal verbeteringen gekregen die de pijn van de hogere prijs wel iets kunnen verzachten... tenminste, voor mensen die op zoek zijn naar de nieuwste fitness tracker. Ons eerste oordeel na minder dan een week tijd met het nieuwe horloge is dat hij nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt bij zijn huidige prijs. Als je echter een goede deal kan vinden voor de Watch 5, dan is het goed om te weten dat de Watch 6 maar een relatief kleine upgrade is en dus niet echt genoeg verandert om om een heel groot prijsverschil te verantwoorden.

Winnaar: Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: features

(Image credit: Future / Matt Evans)

Tijdens het testen van de Samsung Galaxy Watch 5 waren we zeker onder de indruk van de smartwatch, maar het voelde niet echt aan als een grote upgrade ten opzichte van de Samsung Galaxy Watch 4. Hetzelfde kan je eigenlijk ook zeggen over het verschil tussen de Watch 5 en de Watch 6.

Zoals je kan verwachten, draait de Samsung Galaxy Watch 6 weer op Wear OS en Wear OS 4 (met daarbovenop Samsung’s One UI Watch 5-skin) zal beschikbaar zijn op de Watch 5 en Watch 6. Je hebt helaas wel pech als je een iPhone gebruikt, want de Galaxy Watch-modellen werken alleen met Android-toestellen. De Watch 6 behoudt ook de ‘digitale bezel’ die het mogelijk maakt om je vinger met de klok mee of tegen de klik in te bewegen rondom het scherm om snel bij je meest gebruikte widgets voor bijvoorbeeld slaaptracking, workouts of het weer te komen zonder constant op het scherm te moeten tikken.

Er zijn wel wat nieuwe softwarefeatures aanwezig. Zo heeft Samsung zijn slaaptracking verbeterd en kan de Watch 6 nu ook beter letten op onregelmatige hartslagen dankzij een nieuwe optische hartslagsensor. Deze slaapfeatures vind je in het 'Sleep Insights'-dashboard en de detectie voor onregelmatige hartslagen is nu geüpdatet (en in de VS eindelijk door de FDA goedgekeurd). Als je geïnteresseerd bent in deze features, dan is valt de prijsverhoging in principe nog wel mee voor wat je dan dus extra krijgt.

Het display is ook weer iets groter en scherper op de Samsung Galaxy Watch 6. Het is van 1,2 inch naar 1,3 vergroot en de pixeldichtheid is van 467 PPI naar 470 PPI gegaan. Dat zal waarschijnlijk niet zorgen voor een drastisch verschil in hoe je je horloge gebruikt, maar een groter interface is wel fijn, zeker als het ook een touchscreen is.

Je kan dankzij een nieuw systeem met een handig knopje ook sneller van horlogebandjes wisselen. Dit is echt een geweldige feature voor wanneer je misschien je siliconen sportbandje wil omwisselen voor een stijlvol leren bandje.

Winnaar: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: batterijduur

(Image credit: Future / Matt Evans)

Een van onze andere problemen met de Samsung Galaxy Watch 5 was zijn batterijduur van maar één dag. Dit is iets waar Samsung nu wel iets aan gedaan heeft door een grotere batterij in de Galaxy Watch 6 te stoppen. Bij de 40 mm modellen die we hier vergelijken zit in de Watch 5 een 284mAh-batterij en in de Watch 6 een 300mAh-batterij. Bij de 44 mm modellen hebben we te maken met een 410mAh-batterij voor de Watch 5 en een 425mAh-batterij voor de Watch 6.

Samsung claimt dat je tot 50 uur aan batterijduur uit de Watch 5 kan halen en tot 40 uur uit de Watch 6, al merkten veel reviewers op dat dit niet vaak de werkelijke ervaring is. Als je één workout doet, het always-on display gebruikt en slaaptracking aan hebt staan, dan kan je ongeveer een dag verwachten van de batterijduur op beide smartwatches en dan hebben we het over ongeveer 24 uur.

Zoals we ook al benoemden in onze Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8 -vergelijking, lijken Samsung's claims van 30 uur aan batterijduur met het always-on display aan (en tot 40 uur met het always-on display uit) niet echt overeen te komen met de prestaties in de praktijk.

We merkten echter na het dragen van de horloges voor iets minder dan een week, dat een korte oplaadsessie in de avond na het werk en voor het slapengaan genoeg lijkt te zijn om weer een dag verder te kunnen. Het scheelt niet heel veel, maar de Samsung Galaxy Watch 6 wint deze ronde met zijn iets betere batterijduur.

Winnaar: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: oordeel

Naast de verbeteringen voor slaaptracking en het meten van onregelmatige hartslagen is de Samsung Galaxy Watch 6 niet echt bepaald een enorm grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Het model heeft echter wel een veel van wat al op zijn voorganger aanwezig was verder verfijnd. Ook levert de Watch 6 een verbeterde processor en nieuwe features. Het is misschien wel de beste Wear OS-smartwatch tot nu toe, dus zeker een aantrekkelijke optie voor mensen die het beste van het beste willen hebben.

Als je echter op zoek bent naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, dan kunnen we hem niet echt aanraden, behalve als je dus echt meer informatie over je slaapgewoonten wil of de verbeterde hartritmestatistieken wil inzien. Zeker nu de Samsung Galaxy Watch 5 relatief goedkoop te vinden is, is dit een perfecte keuze voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare smartwatch voor bij hun bestaande Samsung-telefoon.