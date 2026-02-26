Wij zagen LG's goedkopere OLED-scherm in actie: mooie upgrade met een paar kanttekeningen

Panasonic heeft eerder deze week zijn nieuwe tv's voor 2026 onthuld, met onder andere een nieuw OLED-model dat een primeur bevat. De Panasonic Z85C wordt de budget OLED TV in het assortiment van Panasonic en is op het moment van schrijven de enige tv met het OLED SE-paneel van LG Display, dat goedkoper en mogelijk zelfs helderder is.

De Z85 is bovendien de enige nieuwe OLED TV van Panasonic dit jaar. De premium (Z95B) en middenklasse (Z90B) tv's van 2025 blijven namelijk in het aanbod. We hebben de nieuwe tv gezien tijdens het lanceringsevenement van Panasonic. Hoewel het slechts een eerste indruk was, was die wel positief en kregen we een idee van de helderheid van dit nieuwe scherm.

Even wat achtergrondinformatie: LG Display zegt dat dit OLED-paneel goedkoper te produceren en helderder (tot 1.000 nits) zou moeten zijn dan het vorige goedkope OLED-paneel. Om dit te bereiken, is de polarisator echter verwijderd, een laag die is ontworpen om reflecties te verminderen. Fabrikanten kunnen hun eigen polarisator (of andere technologie) toevoegen om reflecties te verminderen wanneer ze een tv maken met dit paneel, maar dat brengt extra kosten met zich mee en vermindert de helderheid.

(Image credit: Future)

Het goede nieuws is dat de Panasonic Z85C een uitstekende helderheid had in de felverlichte demoruimte, vooral in vergelijking met de duurdere Panasonic Z90B. Ook op vlak van reflecties waren de twee tv's aan elkaar gewaagd.

De demo van Panasonic bestond uit een reeks zeer OLED-vriendelijke beelden van het heelal, met nevels, sterrenstelsels en ruimtestations die zich tegen een zwarte achtergrond met sterren bewogen. De afzonderlijke kleine sterren sprongen er goed uit, meer dan we hadden verwacht, terwijl ze duidelijk profiteerden van de inktzwarte achtergrond waar OLED om bekendstaat.

In beelden die kunnen profiteren van helderheid, leek het nieuwe paneel op het eerste gezicht echt op te kunnen tegen het middenklasse paneel. De heldere corona van een zon schittert op het scherm en een wervelend sterrenstelsel vertoonde levendigheid en rijke tinten. Op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen de panelen.

Toch zijn ze niet helemaal identiek: in onderstaand shot van de zon valt op dat de Z90B achteraan meer details toont dan de Z85C vooraan.

Panasonic Z85C (vooraan) en Z90B (achteraan) met beeld van de zon (Image credit: Future)

Op de tv achteraan (de Z90B) zie je meer donkere en lichtere gebieden verspreid over de bovenkant van de zon, terwijl deze op de Z85C minder duidelijk zijn. Deze heeft minder variatie in de toon.

Dit suggereert dat ofwel de verwerking ofwel het paneel (of een combinatie van beide) beter is in tone mapping op de Z90B dan op de Z85C. Tone mapping vindt plaats wanneer een video wordt gecodeerd op een ander helderheidsniveau dan wat een tv kan weergeven. De tv moet dan de helderheid aanpassen, wat kan leiden tot verlies van details omdat verschillende niveaus door elkaar worden gehaald. Dit komt vaak voor bij minder heldere tv's, zoals de LG B5.

Het is natuurlijk mogelijk dat dit wordt verbeterd door software-updates, maar het zou ons niet verbazen als dit soort nuances het verschil zijn tussen deze goedkopere tv en de middenklasser. Het is immers logisch dat een goedkopere tv bepaalde dingen slechter doet.

(Image credit: Future)

We zijn benieuwd of we vergelijkbare resultaten zullen zien bij andere tv's, die dit paneel gebruiken: een goed gevoel van waargenomen helderheid, maar duidelijke tekenen dat het niet de algehele prestaties haalt van het verbeterde paneel.

Het andere interessante onderdeel was de reflectiviteit. Omdat dit OLED-paneel van zichzelf geen polarisator heeft, kan dit sterk variëren bij verschillende tv's afhankelijk van wat fabrikanten eraan toevoegen. In dit geval zagen we geen groot verschil in reflectiviteit ten opzichte van de Z90B in de demoruimte.

Op onze foto's zijn er meer reflecties op de Z85C, maar dat komt meer door de hoeken. Panasonic heeft hier namelijk zelf een polarisatiefilter toegevoegd. We weten echter nog niet hoeveel de tv zal kosten. Gezien zijn positie in het assortiment, gokken we dat hij hoe dan ook goedkoper zal zijn dan de Z90B.

We zijn nu vooral benieuwd naar meer informatie over de Z85C en wat deze kan presteren in een uitgebreidere testomgeving. Daarnaast zijn we benieuwd naar wat andere fabrikanten kunnen doen met dit LG-paneel. Zo vermoeden we dat de LG B6 dit paneel zal bevatten. Hoewel de LG C6 en LG G6 al op CES zijn onthuld in januari, is er momenteel nog geen info over de LG B6.

De Panasonic Z85C heeft nog geen prijs en releasedatum, maar we weten dat hij 120 Hz en variabele verversingssnelheid voor gaming, Dolby Vision, HDR10+ en Google TV. Hij zal verkrijgbaar zijn in twee formaten: 55 en 65 inch.