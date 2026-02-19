Wij hebben de gratis Dolby Vision-update voor de LG G5 OLED TV getest en de extra helderheid is geweldig

LG heeft recent de LG G5 en LG C5 voorzien van een nieuwe firmware-update (33.30.92) en deze update zou de verschillende Dolby Vision-beeldmodi ('Cinema Home', 'Standard', 'Vivid' en 'Game') van de tv's feller hebben gemaakt na veel klachten van gebruikers over te donkere HDR-beelden. Daar wil je natuurlijk geen last van hebben als je net een van de beste OLED TV's in huis hebt gehaald.

Mensen klagen tegenwoordig sowieso wel vaker over te donkere beelden in films en series, omdat je niet altijd meer goed kan zien wat er nou precies gebeurt. Dat was bijvoorbeeld ook een veelvoorkomende klacht toen het laatste seizoen van Game of Thrones net uit was en je soms wel echt heel goed je best moest doen om te zien wat er nou precies gebeurde.

LG heeft nu dus een poging gedaan om dit soort problemen aan te pakken via een update voor zijn Dolby Vision-beeldmodi. Tot nu toe zijn veel reacties op Reddit voornamelijk positief. Zo zegt één gebruiker: "Dankjewel LG voor het eindelijk fiksen van de duisternis", en kwamen we nog veel meer overwegend positieve reacties tegen over de nieuwe helderheidsboost.

Toch zijn er ook wel wat kritiekpunten te vinden, zoals in deze thread, maar dat is in sommige gevallen dan ook weer gebaseerd op foto's die mensen hebben gemaakt van de veranderingen en dat is toch anders dan het verschil zelf kunnen zien op een van deze tv's

Hoe heeft LG dit eigenlijk voor elkaar gekregen? Wordt er gewoon simpelweg een boost gegeven aan de helderheid of wordt er ook nog wat gespeeld met 'tone mapping'? Gelukkig hadden wij nog een G5 en C5 tot onze beschikking die de update nog niet hadden ontvangen, plus de nodige apparatuur voor het testen van helderheid. We hebben dus zelf wat tests voor en na de update uitgevoerd om te zien hoe groot het effect van de update nou echt is. In dit artikel focussen we ons verder voornamelijk op de G5.

De foto's die je hieronder te zien krijgt, moet je vooral als illustraties voor het effect van de update zien en niet als enorm accurate reproducties van wat je in de praktijk te zien zou krijgen op de tv. Op een camera lijken beelden soms namelijk wat oververzadigd vergeleken met in de realiteit.

The Batman

Wij gebruiken bij tv-tests vaak de 4K Blu-ray van The Batman. Deze disc bevat veel scènes met een hoog contrast en dat is fijn voor het testen van de mogelijkheden van een tv. Deze film heeft over het algemeen ook een erg lage helderheid (hij is gemastered bij 400 nits, in tegenstelling tot veel andere films die bij 1.000 nits worden gemastered).

The Batman is dus ook meteen een vrij zware test voor veel tv's, omdat het lastig kan zijn om goed te zien wat er gebeurt als je kijkt in een felverlichte ruimte (en de tv misschien ook niet beschikt over de beste antireflectietechnologie). In dit geval is dit dus ook erg handig om de helderheidsboost van de LG G5 en C5 mee te testen.

Dolby Vision Cinema Home

Image 1 of 2 Dolby Vision Cinema Home voor de update (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home na de update (Image credit: Warner Bros. / Future)

Zoals je kan zien in de eerste foto hierboven, is er sprake van een vrij sterk contrast, waarbij de helft van Batmans gezicht verborgen wordt door schaduw. Het wit van zijn linkeroog is hier ook niet goed meer te zien. De reflecties op het scherm waren overigens in het echt niet zo opvallend als in de foto, maar er waren wel duidelijke weerspiegelingen te zien die hier en daar wat details blokkeerden.

In de tweede foto, van na de update, zie je meer details in de schaduwen. Batmans linkeroog en zijn stoppels zijn duidelijker te zien en dat laat zien dat ook de 'tone mapping' met deze update is aangepakt. Zelfs de weerspiegelingen waren minder duidelijk te zien, omdat het beeld over het algemeen gewoon wat feller was. Gelukkig zien de zwartwaardes en donkere tinten er ook nog steeds accuraat uit en niet ineens grijzer door de verhoogde helderheid.

Image 1 of 2 Dolby Vision Cinema Home voor de update (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home na de update (Image credit: Warner Bros. / Future)

In de bovenstaande afbeeldingen zie je een shot uit een nog veel donkerdere scène waarin Batman in een metrostation staat na een gevecht. De veranderingen zijn hier op het eerste gezicht misschien niet zo duidelijk te zien als bij het vorige voorbeeld, maar toch zijn er wat verschillen te spotten.

Meer delen van het metrostation zijn zichtbaar na de update, zoals op de muur achterin het beeld en op de vloer. De paar elementen in beeld die iets beter verlicht zijn, zien er ook wel net wat feller uit, maar dat gaat nog steeds niet ten koste van de accuraatheid van het beeld. Alles ziet er nog steeds waarheidsgetrouw uit.

Dolby Vision Standard

Wanneer wij tv's testen, voeren we altijd metingen uit in de Filmmaker Mode (de meest accurate beeldmodus) en de Standaard-modus, want die tweede modus is degene waar veel mensen hun tv waarschijnlijk gewoon op laten staan. We hebben dus ook besloten om even te kijken naar de verschillen voor de 'Dolby Vision Standard'-modus voor en na de update.

Image 1 of 2 Dolby Vision Standard voor de update (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Standard na de update (Image credit: Warner Bros. / Future)

Het eerste wat ons opviel bij Dolby Vision Standard, is hoe verschillend de kleurtemperatuur was. Alles zag er wat koeler en meer blauw uit. Hoewel we wel een beetje een verschil hadden verwacht, was het toch nog verrassend. De verandering qua kleurtemperatuur was echter niet zo agressief als het lijkt op de foto's.

Na de update zagen we grotendeels hetzelfde effect als bij Dolby Vision Cinema Home: een verandering op het gebied van tone mapping onthulde meer details in donkere gebieden en toch werden de accurate zwartwaardes wel behouden. Beelden zagen er ook weer merkbaar feller uit en weerspiegelingen waren daardoor minder zichtbaar.

We vonden dit geen geweldige beeldmodus voor The Batman, maar toch was het effect van de update dus wel weer positief.

Dolby Vision Filmmaker, Cinema Home en Standard

Hieronder hebben we opnieuw beelden van Batmans gezicht uit The Batman gebruikt, maar dit keer hebben we ook de 'Dolby Vision Filmmaker Mode' toegevoegd aan de vergelijking. Deze beeldmodus is de enige die namelijk niet is aangepast via de nieuwe update.

In de eerste galerij hieronder zie je als eerste de Dolby Vision Filmmaker Mode, dan Dolby Vision Cinema Home en als laatste Dolby Vision Standard (allemaal voor de update). In de tweede galerij zie je dezelfde beelden, maar dan van na de update, dus alleen Cinema Home en Standard zijn hier veranderd.