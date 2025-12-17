Welke LG OLED TV is de beste? We vergeleken de drie modellen en er is een duidelijke winnaar

De OLED TV's van LG behoren al enkele jaren tot de populairste en best presterende tv's. Ze combineren slimme functies en uitgebreide opties voor gamers met een uitstekende beeldkwaliteit, en zijn doorgaans goedkoper dan OLED TV's van andere merken. De OLED TV-serie van LG heeft in 2025 veel indruk gemaakt. We hebben de LG C5 vijf sterren gegeven en de iets goedkopere LG B5 vier en een halve ster. De LG G5 kreeg ondertussen vijf sterren.

We hebben al verschillende tv's naast elkaar kunnen vergelijken. Zo hebben we flagship tv's van Samsung, LG, Sony en Panasonic naast elkaar getest. We konden ook de LG C5 naast de LG B5 vergelijken en hetzelfde geldt voor de LG G5 en LG B5. Nu hebben we voor het eerst de drie LG OLED TV's naast elkaar kunnen testen in onze demoruimte. Hier lees je hoe de LG G5, LG C5 en LG B5 zich tot elkaar verhouden.

Bij deze vergelijking gaan we op zoek naar de tv met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het is namelijk logisch dat de LG G5 de beste prestaties levert, omdat dit de duurste tv van het trio is. De vraag is nu welke tv zijn geld écht waard is.

Helderheid

De LG G5 (links) heeft de hoogste helderheid en presteert het beste met heldere of witte scènes. (Image credit: Future)

Het grootste verschil tussen de drie OLED TV's van LG is hun helderheid. Bij de metingen was de piekhelderheid van de LG G5 2268 nits, die van de LG C5 1180 nits en die van de LG B5 688 nits. Tijdens de kijktest was het daarom geen verrassing dat de LG G5 de helderste highlights had en dat heldere scènes, zoals scènes met sneeuw, het meest opvallend waren op de LG G5. De LG C5 had nog steeds een mooie punch, terwijl de LG B5 wat dof leek ten opzichte van de andere twee.

De maximale helderheid op het volledige scherm van de LG G5 was met 331 nits ook de hoogste van de drie, terwijl de LG C5 nog 199 nits haalde en de LG B5 172 nits. Bijgevolg zag content zoals sport, waarbij de helderheid van het volledige scherm belangrijk is, er het meest indrukwekkend uit op de LG G5. De LG C5 en B5 lagen hier dichter bij elkaar. Ondanks hun verschillen in helderheid hadden alle drie de tv's wel last van spiegelende reflecties vanwege hun glanzende schermen. Houd hier rekening mee als je ze in een felverlichte kamer wil gebruiken.

Kleur

Image 1 of 2 De LG OLED TV's hebben geweldige kleuren, zoals te zien is in The Sound Of Music (1). In The Mask (2) zagen we wel duidelijke verschillen. (Image credit: 20th Century Studios / Future) (Image credit: New Line Cinema / Arrow Video / Future )

De kleurweergave op alle drie de OLED TV's is uitstekend. In The Sound of Music sprongen de rode en gele groenten en fruit in een scène op de markt op elk scherm in het oog. De LG G5 had de rijkste, meest levendige kleuren, maar verrassend genoeg vonden we dat de LG C5 daar heel dicht bij in de buurt kwam. Hij was bijna net zo levendig als de G5 en leverde dezelfde levendigheid in het rood en geel, maar ook in het groene gras van de velden en bomen. De kleuren van de LG B5 waren niet zo levendig als die van de andere twee, maar zagen er nog steeds nauwkeurig en krachtig uit.

Bij The Mask had de LG G5 opnieuw de meeste kracht. Het gele pak van The Mask zag er hier het helderst en kleurrijkst, maar ook de LG C5 liet rijke, natuurlijke kleuren zien. De LG B5 had opnieuw uitstekende kleuren, maar die zagen er gewoon niet zo krachtig uit als op de andere twee.

Wat betreft kleurnauwkeurigheid hadden de LG G5 en LG C5 de meest natuurlijk ogende kleuren, met huidtinten die er consistent levensecht uitzagen. We vonden dat de LG B5 over het algemeen een goede nauwkeurigheid had, maar er was een groene tint die sommige scènes beïnvloedde, zoals de opening van The Sound of Music. De LG G5 en LG C5 lieten beter de verschillende groene en bruine tinten van het gras zien, terwijl dit op de LG B5 een uniforme tint groen werd.

Contrast en prestaties in donkere ruimtes

De LG G5 (links) had verhoogde zwartniveaus tijdens The Batman, terwijl de LG C5 (midden) de meest nauwkeurige weergave had. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Alle drie de LG OLED TV's vertoonden een krachtig contrast, met diepe, inktzwarte tinten in scènes met hoog contrast, zoals lampen tegen donkere muren en gangen in Dark City. De LG G5 had het sterkste contrast dankzij zijn hogere piekhelderheid, maar de andere twee bleven niet ver achter.

Met zijn lage helderheid bleek The Batman een interessante test voor deze tv's in donkere kijkomstandigheden. Toen Batman de plaats delict in het huis van burgemeester Mitchell onderzocht, merkten we dat diepe zwarttinten op de LG G5 meer een grijze tint kregen, terwijl ze er op de LG C5 en B5 nauwkeuriger uitzagen. Van de drie vonden we de LG C5 het meest nauwkeurig, omdat deze de scènes met hoog contrast correct weergeeft.

Gaming

(Image credit: Future)

Alle drie de LG OLED TV's zijn geschikt voor gaming. Ze hebben elk vier HDMI-poorten en ondersteunen 4K/120Hz (tot 144 Hz op de C5 en 165 Hz op de G5), AMD FreeSync en Nvidia G-Sync, HGiG, ALLM en Dolby Vision. Ze hebben ook allemaal een input lag van 9,2 ms en zijn voorzien van LG's Game Optimizer met aanpasbare game-instellingen. We hebben Battlefield V op de drie tv's gespeeld en dit ging telkens vlekkeloos.

De drie tv's ondersteunen webOS 25, dat enkele AI-functies bevat, zoals AI Concierge en AI Search voor het ontdekken van content. Ze ondersteunen ook de nieuwe AI Sound Wizard, waarmee je een aangepast geluidsprofiel kunt maken met behulp van prompts, vergelijkbaar met de AI Picture Wizard. Met zijn geavanceerdere Alpha 11-processor biedt de LG G5 echter meer AI-upgrades, waaronder Brightness Booster Ultimate en een volledige 11.1.2-kanaals upmix in AI Sound Pro-modus. De LG C5 heeft AI Sound Pro ook, maar de B5 heeft dit niet.

De twee duurdere tv's profiteren zeker van de AI Sound Pro-modus, die tijdens onze tests voor meer nauwkeurigheid en immersie zorgde, met name tijdens de achtervolging met de Batmobile uit The Batman. Het geluid van de LG B5 is, zoals bij zijn voorgangers, een opvallend minpunt en je combineert deze tv dan ook best met een soundbar.

Welke LG OLED TV moet je kopen?

(Image credit: Future)

Welke LG OLED TV het beste bij jou past, hangt af van je budget. De drie tv's bieden allemaal genoeg waar voor hun geld, maar we zijn van mening dat de LG C5 de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Hij heeft een solide helderheid, meer dan voldoende slimme en gamefuncties en een beeldkwaliteit die dicht in de buurt komt van die van de LG G5. Ten slotte is de LG C5 beschikbaar in het meeste aantal formaten: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch. De LG G5 en B5 beginnen daarentegen bij 48 inch.