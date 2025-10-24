We hebben tientallen tv's getest en deze drie bieden het meeste waar voor je geld

Het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste nieuwe tv te vinden. Dat komt niet alleen door het feit dat heel veel tv's nogal vergelijkbare productnamen hebben, maar ook door het feit dat verschillende merken veel van dezelfde features en technologieën aan lijken te bieden voor bijna identieke prijzen.

Bij het zoeken naar de beste tv voor jou, komt het uiteindelijk neer op één belangrijke factor: welke tv geeft je het meeste waar voor je geld? Het is natuurlijk fantastische als je een van de beste OLED TV's in huis kan halen, zoals de geweldige LG G5 of Samsung S95F, maar dat zijn flagship tv's met premium prijzen. Voor een 65-inch model van dit soort tv's moet je al gauw meer dan 2.000 euro uitgeven.

Gelukkig hoef je niet per se zoveel geld uit te geven om toch nog een uitstekende tv in huis te halen, en dan ook een tv die aan al je eisen voldoet en ideaal is voor het bekijken van films en series, plus voor gaming. Tegenwoordig kunnen de wat budgetvriendelijkere tv's van merken zoals Hisense en TCL prima concurreren met grotere merken als het gaat om de features en prestaties van hun tv's.

Wij testen bij TechRadar natuurlijk veel verschillende tv's en aan de hand van onze ervaringen hebben we hier drie modellen verzameld waarvan we vinden dat ze over het algemeen de beste prijs-kwaliteit weten te bieden.

TCL C7K

(Image credit: Future)

Het middenklasse model uit TCL's line-up van mini-LED TV's is de TCL C7K (de QM7K in de VS). Hij heeft een uitgebreide lijst aan features en levert geweldige prestaties voor zijn prijs.

De C7K biedt een hoge helderheid (meer dan 3.000 nits), een levendige kleurweergave, en erg effectieve 'local dimming' die zorgt voor diepe zwartwaardes en een sterk contrast. Texturen zien er verder realistisch uit en details verfijnd. Tijdens het testen van deze tv waren we erg onder de indruk van zijn beeldkwaliteit. Het is natuurlijk geen perfecte tv, maar het is wel een flinke verbetering ten opzichte van voorgaande middenklasse TCL-tv's.

De C7K is overigens ook een van de beste gaming-tv's die je kan krijgen binnen zijn prijsklasse. Je krijgt hier ondersteuning voor 4K/144Hz, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision-gaming en ALLM. Een zeer degelijke input lag van 13,5ms zorgt voor soepele prestaties. Er zijn niet veel betere gaming-tv's te vinden voor deze prijs.

Over de prijs gesproken, de 65-inch versie van de C7K kan je al vanaf ongeveer 1.200 euro in huis halen. Dat is een zeer degelijke prijs voor wat deze tv allemaal te bieden heeft.

Hisense U8Q

(Image credit: Future)

De Hisense U8Q is een van Hisense's flagship mini-LED TV's uit zijn line-up voor 2025. Zijn voorganger, de Hisense U8N, was een van de beste mini-LED TV's van 2024, dus de lat lag hoog voor de U8Q. Toch is de U8Q een waardige opvolger.

De U8Q wist in onze tests een indrukwekkende helderheid van 3.337 te bereiken. Zijn controle over zijn achterverlichting is geweldig en dat zorgt voor een krachtig contrast, zelfs bij uitdagende scènes uit een serie zoals The Last of Us. Kleuren zien er rijk en levendig uit en de extra helderheid zorgt ervoor dat ze echt van het scherm spatten.

De U8Q is ook een uitstekende gaming-tv. Er zijn drie HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/165Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM, plus Dolby Vision- én HDR10+-gaming. Daarnaast biedt de tv een erg lage input lag van 9,9ms en dat zorgt voor erg responsieve gaming-prestaties.

De U8Q heeft enorm veel te bieden voor een zeer degelijke prijs. Het 65-inch model kost momenteel ongeveer 1.300 euro. Dat is een fantastische prijs voor een flagship tv met dit soort prestaties en features.

LG B5

(Image credit: Future)

De LG B5 is het nieuwste model uit LG's B-serie van OLED TV's. Deze serie is over het algemeen goedkoper dan de meeste andere OLED TV's.

De B5 levert al de grootste voordelen van een OLED TV. Je krijgt hier diepe zwartwaardes, een levendige kleurweergave en een bijna 3D-achtig niveau van details. Je mist hier wel de extra helderheid die de wat meer premium OLED TV's krijgen. Wij maten bijvoorbeeld maar 668 nits. Toch zien beelden er wel fantastisch uit dankzij het geweldige contrast van OLED.

Het is ook een geweldige gaming-tv. Via vier HDMI 2.1-poorten ondersteunt hij 4K/120Hz, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HGiG, Dolby Vision-gaming en ALLM. De enorm lage latency van 9,2ms (in de Boost-modus van de tv) zorgt voor enorm responsieve gamesessies.

De B5 is de beste keuze als je op zoek bent naar een betaalbare OLED TV uit 2025. Het 65-inch model kost je ongeveer 1.500 euro op dit moment. De prijs is dus iets hoger dan die van de mini-LED-modellen van Hisense en TCL, maar voor een OLED is dit een zeer competitieve prijs. Voor de 65-inch variant van de LG C5 betaal je namelijk al gauw zo'n 2.200 euro.

Bonus: LG C4

(Image credit: Future)

Hier is ten slotte nog even een extra bonusaanbeveling. De LG C4 heeft maandenlang bovenaan verschillende van onze koopgidsen gestaan vanwege zijn fantastische beeldkwaliteit, geweldige gaming-features en -prestaties, en erg competitieve prijs.

Nu we richting het einde van 2025 gaan en zijn opvolger, de LG C5, ook alweer eventjes op de markt is, kan het al wat lastiger worden om dit model nog te vinden. Als je hem echter wel tegenkomt, is er een redelijke kans dat je een goede deal kan scoren. Ook al is het dus een iets ouder model, hij is zeker het overwegen waard voor de juiste prijs. Momenteel zit die prijs voor 65 inch rond de 1.400 euro.