Tv kopen tijdens Black Friday? Maak deze fout niet

Black Friday is misschien wel het beste moment om een nieuwe tv aan te schaffen. Elk jaar zien we hoge kortingen op onze favoriete tv's in verschillende prijsklassen. Of je nu een van de beste OLED TV's in huis wil halen of een betaalbare QLED TV, dit is het moment om je slag te slaan.

De zoektocht naar de juiste tv is echter niet zo makkelijk en een foute aankoop is sneller gebeurd dan je zou denken. Enerzijds zijn er valse kortingen, waardoor je nu meer betaalt voor een tv dan een paar maanden geleden. Anderzijds zijn er gewoon slechte tv's die we zelfs met een hoge korting niet zouden aanraden.

Zo vind je vaak korting op gigantische tv's van 77 inch of meer. Net zoals bij veel zaken, is het formaat hier niet het enige wat ertoe doet. Als je een grote tv koopt met een paneel van slechte kwaliteit, dan zal je snel spijt hebben van je aankoop. Het kan ook gebeuren dat je gewoon het foute type tv koopt. De ene (woon)kamer is de andere immers niet en de beeldkwaliteit van sommige tv's komt alleen tot zijn recht in de juiste setting.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Een edge-lit ledpaneel is veruit het slechtste paneel dat je tegenwoordig nog vindt. In de plaats daarvan raden we aan om naar QLED en mini-LED TV's te kijken. Die zijn ietsje duurder, al valt dat tegenwoordig heel goed mee. Dit soort dingen zijn natuurlijk subjectief, maar we zijn er vrij zeker van dat je met een 65-inch mini-LED TV gelukkiger zal zijn dan met een 77-inch edge-lit lcd-tv.

Het duurste type tv's dat je bij de gemiddelde elektronicazaak vindt, is en blijft OLED. Dit type paneel staat bekend om zijn uitstekende contrast, levendige kleurenweergave en brede kijkhoeken. Het grootste nadeel van OLED TV's is dat de helderheid van de goedkopere modellen vrij laag is. Dat zorgt voor problemen met de zichtbaarheid in felverlichte ruimtes. Daarnaast kosten de goedkoopste OLED TV's van 55 inch nog steeds zo'n 1.000 euro. Met goede Black Friday-korting kan je soms een model op de kop tikken voor 750 euro, maar veel goedkoper wordt het niet.

Een OLED TV heeft ten slotte geen last van zogenaamde backlight bleeding, wat je wel hebt bij lcd-tv's en QLED TV's. Dit komt vooral voor bij zwart- en grijstinten. Je zal merken dat er een soort witte schijn over het hele beeld zit, vooral aan de randen en hoeken. Als je dan een grote led-lcd-tv koopt, zal die witte schijn alleen maar storender zijn. Op basis van onze ervaring moeten edge-lit tv's helemaal onderaan de lijst staan.

Donkergrijs is niet het nieuwe zwart

Voorbeeld van een donkere scène op een edge-lit led-tv (Image credit: Future)

Op de foto hierboven zie je een foto waar het probleem van een edge-lit led-tv duidelijk wordt. Ironisch genoeg gebeurt hier het omgekeerde ten opzichte van OLED TV's en wordt je ervaring slechter in een donkere ruimte. Zwarte tinten en schaduwen zagen er (donker)grijs uit en het hele beeld leek gewoon wazig. De uniformiteit van zwarte kleuren was rampzalig en dat verpest de hele ervaring.

De meeste QLED TV's en mini-LED TV's lossen dit probleem op met een functie genaamd lokale dimming. Dit zorgt ervoor dat de tv delen van de achtergrondverlichting kan dimmen voor een betere zwartweergave. Niet elke vorm van lokale dimming is echter even effectief en dit heeft te maken met de dimzones. Het belangrijkste dat je hier moet weten is dat meer dimzones altijd beter zijn, omdat de achtergrondverlichting dan nauwkeuriger geregeld wordt.

Een perfect paneel bestaat niet

(Image credit: Future)

Als je met een beperkt budget de best mogelijke tv moet kopen, zullen er altijd compromissen zijn. Laten we uitgaan van een budget van 750 euro, aangezien je dan in een hele oceaan aan keuzes wordt gegooid. In deze prijsklasse vind je namelijk OLED, QLED, mini-LED en lcd-led-tv's.

Het aanbod OLED TV's is het kleinste en je zal in dit geval alleen kunnen kiezen uit modellen van 42 of 48 inch. Ook de helderheid van deze tv's zal vrij laag zijn en ze zijn daarom niet geschikt voor ruimtes waar altijd veel daglicht binnen schijnt. Een goed voorbeeld is de LG B5. Die heeft een goede beeldkwaliteit en is ook geschikt voor gaming. De helderheid en zwakke speakers zijn hier de twee grootste minpunten. De 48-inch versie van de LG B5 kost momenteel 744 euro en zit daarmee net binnen ons budget.

Aan het andere uiteinde heb je deals zoals de TCL P61K van 75 inch voor 599 euro. Deze heeft een lcd-led-paneel en dat verklaart meteen waarom hij zo weinig kost. TCL zegt wel dat hun paneel een beter contrast biedt dan andere led-lcd-panelen en dit model heeft zelfs een refresh rate van 120Hz, wat ideaal is voor games. Toch stelt de beeldkwaliteit niet veel voor en als je ook tevreden bent met een maatje kleiner, raden we dat ten zeerste aan.

Dat brengt ons naadloos bij de TCL P79K van 65 inch, die ook 599 euro kost. Deze tv heeft een QLED-paneel, dat een betere beeldkwaliteit biedt dan het lcd-led-paneel van de P61K. Is het contrast perfect? Dat niet. Maar dit is een zogenaamd HVA-paneel, terwijl de P61K een ervaring biedt die volgens TCL moet lijken op dit type paneel.

Ten slotte is er nog een 65-inch mini-LED TV die binnen ons budget past. We zijn gegaan voor de Hisense U7Q, die nu 649 euro kost. Deze tv biedt een hoge helderheid van 900 nits en een goed contrast dankzij de 220 dimzones. Als je naar 55 inch wil zakken, kan je zelfs de Hisense U7Q Pro kopen, ook voor 649 euro. Die verhoogt de piekhelderheid naar 1.600 nits en heeft meer dan 300 dimzones. Deze Pro-versie heeft ten slotte nog een antireflectielaag die weerspiegelingen van zonlicht en dergelijke tegenwerkt.