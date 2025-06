We vervingen onze soundbar met sub door een all-in-one soundbar en willen nooit meer terug

We testen jaarlijks honderden verschillende producten bij TechRadar, van smartphones en laptops tot tv's en soundbars. Het ene product laat al een betere indruk achter dan het andere en zo waren we vorig jaar meteen verliefd op de Samsung HW-Q800D soundbar met subwoofer.

Door zijn een krachtige basweergave, geweldige Dolby Atmos en een overvloed aan slimme functies voor een verrassend scherpe prijs was er geen twijfel mogelijk dat dit onze favoriete soundbar van 2024 was. Onlangs besloten we dat het tijd was voor iets anders en ruilden we deze soundbar met sub in voor een all-in-one alternatief.

De soundbar in kwestie is de Marshall Heston 120, die een ruime basweergave, fantastische ruimtelijke audio-effecten en een strak ontwerp combineert. Op papier gingen we wel enkele compromissen sluiten, want waar de Samsung-setup een vermogen van 360W had, is dat slechts 150W bij de Marshall-soundbar. Toch gaat onze voorkeur uit naar de Marshall.

Sorry buren

De Marshall Heston 120 (Image credit: Future)

We wonen op een paar verdiepingen hoog in een appartementsgebouw en moeten daarom rekening houden met onze boven- en (vooral in dit geval) onderburen. Hoeveel we ook houden van een dreunende bas, onze onderburen moeten daar niet per se van mee kunnen genieten.

Wanneer we 's avonds films keken met veel actiescènes en hier dan een explosie of twee, gingen we snel naar de Smart Things-app om de nachtmodus van de Samsung-soundbar te activeren. Soms gingen we daarna nog naar de instellingen van de sub om die wat zachter te zetten. Afhankelijk van je woonsituatie, kan een soundbar met sub niet de beste keuze zijn voor je.

Sinds we zijn overgestapt op de Marshall Heston 120, merken we dat 's avonds tv-kijken een stuk minder stressvol is. De Heston 120 produceert ongelooflijk indrukwekkende lage frequenties voor een losse soundbar, maar niet hetzelfde vloertrillende gerommel van een sub. Het helpt hier ook dat de soundbar op het tv-meubel staat, waardoor er niets rechtstreeks contact heeft met de vloer. Als we toch de indruk hebben dat de bas te sterk is, kunnen we die ook hier snel aanpassen in de app.

Zelfs als je in een vrijstaand huis woont of je om wat voor reden dan ook geen zorgen hoeft te maken over buren, zouden we de Marshall Heston 120 aanbevelen. Voor de meesten zal hij al genoeg vermogen hebben om filmavonden net dat beetje extra memorabel te maken. Er is wel een RCA-poort, zodat je de soundbar alsnog kunt aansluiten op elke externe bedrade subwoofer.

In de toekomst komt er ook een compatibele subwoofer rechtstreeks van Marshall, met name de Heston Sub 200. Dus als je de mogelijkheid hebt om meerdere boxen te installeren, kan dat gewoon binnen het productaanbod van Marshall zelf.

Niet gewoon een zware balk

(Image credit: Future)

De Heston 120 is meer dan gewoon een saaie zwarte balk. Hij is bedekt met een premium uitziende stof, heeft drie gekartelde metalen bedieningsknoppen en een gouden Marshall-logo precies in het midden. De gouden details en stijlvolle rode ledlampjes zorgen ervoor dat de Heston 120 een soundbar is die de aandacht trekt in je woonkamer.

Het ontwerp van de Samsung HW-Q800D is absoluut niet spuuglelijk, maar gewoon basic. Hij heeft een hoekige vorm die duurzaamheid uitstraalt. Toch ziet dit ontwerp er wat lomp uit en veel minder verfijnd uit tegenover de soundbar van Marshall. Als je wilt dat je soundbar zowel een statement maakt als goed geluid produceert, dan is de soundbar van Marshall de beste keuze.

Muziek, maestro!

(Image credit: Future)

Toen we de Samsung HW-Q800D testten, waren we over het algemeen onder de indruk van de manier waarop hij met muziek omging. We konden genieten van een uitstekende diepte bij de basweergave, een goede scheiding van verschillende instrumenten en rijke middentonen. De Heston 120 tilde alles echter naar een hoger niveau.

De soundbar van Marshall zorgde voor een ongelooflijk ruimtelijke, brede indruk toen we naar muziek luisterden via Tidal Connect. Bij Atmos-muziek klonken de gitaren alsof ze uit de hoeken van de kamer kwamen, werd de zang naar voren gebracht en danste de percussie in het rond.

Vooral de stereomuziek maakte grote indruk. De Heston 120 wist kanalen nauwkeurig te onderscheiden, subtiele details te produceren en voldoende ruimte te bieden voor elk instrument. Als je jezelf wilt openstellen voor de beste muzikale ervaring die een soundbar kan bieden, is de Heston 120 een logische keuze.

Perfect voor ons, maar misschien niet voor jou

De Marshall Heston 120 is de soundbar voor ons. Hij past bij onze woonruimte, ziet er goed uit en presteert, vooral bij muziek, uitstekend. We willen wel één ding benadrukken: de Samsung HW-Q800D is nog steeds een goede soundbar met sub.

De Samsung is misschien niet ideaal als je in een appartement woont, maar in de juiste omstandigheden klinkt hij fantastisch. Omdat dit een soundbar uit 2024 is, is de verkoopprijs nu sterk gedaald. Je kan hem al vinden voor ongeveer 450 euro, terwijl de Marshall Heston 120 met zijn huidige verkoopprijs van 999 euro meer dan het dubbele kost.