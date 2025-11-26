Nieuwe soundbar op het oog? Voorkom deze dure Black Friday-blunder

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblock te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Black Friday is het moment waarop iedereen spontaan realiseert dat de dunne, stijlvolle tv’s iets te kort komen. Je geniet van prachtig 4K HDR-beeld, maar het geluid klinkt nog steeds alsof je een speaker in een emmer water hebt gedoopt. De eenvoudigste oplossing is een soundbar: één slanke speaker onder je tv en je hele kijkervaring gaat erop vooruit. Tenminste, als je niet in dezelfde val trapt waar elk jaar weer massa’s kopers instinken.

Die fout begint meestal bij de verpakking. Daar staat dan trots “Dolby Atmos”, “DTS:X”, “7.1.2-kanaals”, “3D surround” en nog wat marketingpraat. Er hangt een lekkere Black Friday-korting van maar liefst een volle 4% aan (als je echt kijkt wat de deal is), misschien zelfs een "snelle deal"-sticker erbij. Je klikt op bestellen, sluit de soundbar thuis aan via Bluetooth of een oud kabeltje dat nog in je la lag, start Netflix en vraagt je vervolgens af waar al die beloofde magie gebleven is.

De domste fout die je met Black Friday kunt maken, is een dure Atmos-soundbar kopen waarvan de belangrijkste features nooit tot leven komen, omdat je tv en je aansluitingen niet meewerken. Dolby Atmos en DTS:X klinken indrukwekkend, maar ze hebben een paar harde eisen. Een soundbar wil het liefst via HDMI op je tv worden aangesloten, idealiter op een (e)ARC-poort.

Sluit je dezelfde soundbar in plaats daarvan via een optische aansluiting aan, dan krijg je nog steeds degelijk digitaal geluid, maar geen volwaardige Atmos-ervaring. Via Bluetooth is het nog beperkter: prima voor muziek vanaf je smartphone, niet voor bioscoopgeluid.

Het belang van je woonkamer, afmetingen en plaatsing

De Marshall Heston 120

In de praktijk betekent dat dat heel veel mensen tijdens Black Friday vrolijk betalen voor Atmos-logo’s en 3D-audio om vervolgens thuis een opgepimpte stereobeleving te krijgen. Dialogen klinken beter, er is meer bas, maar die beloofde geluidskoepel boven en om je heen blijft uit. Geloof me: niks ergert me meer dan bij familie of vrienden te komen die trots vertellen over hun soundbar en dat je het beloofde geluid niet hoort, of erger, dat je erachter komt dat ze geen enkele van de dure, speciale functies hebben aangezet.

Wie het maximale uit zijn Black Friday-deal wil halen, begint dus niet in de folder of op de productpagina, maar in het instellingenmenu van zijn tv. Staat daar ergens HDMI ARC of eARC bij een van de HDMI-poorten? Dan zit je goed. Ontbreekt dat volledig en moet je het doen met alleen optisch en misschien Bluetooth, dan is een peperdure Atmos-setup op dit moment simpelweg overdreven.

Daarmee is de belangrijkste valkuil benoemd, maar er is meer waar je even bij stil wilt staan. Begin met je woonkamer op te meten en je af te vragen wat je nou precies nodig hebt. De breedte van je tv-meubel, de hoogte van de tv-pootjes, een eventuele wandmontage, een te grote soundbar onder een compacte tv of juist een kleine soundbar onder een enorme 75-inch: het zijn dingen die tijdens de Black Friday-chaos gemakkelijk vergeten worden.

Een te hoge soundbar kan zelfs ondertitels blokkeren of de infrarood-ontvanger van je tv afdekken. De subwoofer verdient ook aandacht. Het is geen subtiel blokje dat je zomaar ergens neerzet. Het vraagt ruimte, een stopcontact en een plek waar hij niet in de weg staat. Uitgebreidere pakketten bevatten soms achterspeakers, maar die moeten wel juist geplaatst worden om hun werk te kunnen doen. Een spectaculaire deal wordt snel een teleurstelling wanneer je de speakers niet kwijt kunt of je huiskamer verandert in een doolhof van kabels en speakers.

Kanalen, Atmos en waarom Black Friday tot overkill kan leiden

(Image credit: Klipsch)

Een eenvoudige 2.0-kanaals soundbar is al een verbetering ten opzichte van de speakers in je tv. Een 2.1-kanaals model voegt bas toe en een 3.1-kanaals model brengt vooral helderheid in dialogen. Dit is nou juist precies waar standaard tv-speakers tekortschieten. Voor veel mensen is dat al de ideale balans zonder gedoe. Vanaf 5.1 begint de echte surroundervaring, terwijl Atmos en DTS:X daar een driedimensionale laag bovenop leggen met hoogtekanalen. Die hoogtekanalen werken via upfiring drivers, maar dat lukt alleen in kamers met een normaal plafond en zonder rare open ruimtes. Een soundbar met Atmos kan dus geweldig zijn in de ene woonkamer en teleurstellend in de andere, zonder dat het aan de soundbar zelf ligt.

Het prijskaartje doet er uiteraard toe, maar tijdens Black Friday moet je vooral eerlijk blijven naar je eigen setup. Een topklasse Atmos-systeem is fantastisch op een tv die eARC ondersteunt en in een kamer waar het effect goed kan reflecteren. Als je een oudere televisie zonder HDMI hebt, dan is een midrange soundbar met 3.1 kanalen en een degelijke subwoofer vaak verstandiger. Dit biedt precies wat je zoekt: betere dialogen, vollere muziek en een filmbeleving die je tv-speakers nooit voor elkaar krijgen.

Wat zijn dan wel goede deals als ik alles heb?

(Image credit: Future)

Tussen alle ruis duiken er gelukkig ook soundbars op die wél de moeite waard zijn. Modellen zoals de Bose Smart Ultra Soundbar, Sonos Arc Ultra of Sony Bravia Theatre Bar 8 behoren tot de categorie waar je Black Friday-korting niet hoeft te wantrouwen. Dit zijn geen instappers met opgeblazen beloftes, maar soundbars die in de praktijk doen wat ze moeten doen: helder geluid, overtuigende bas en degelijke Atmos-prestaties zolang je tv een HDMI-ARC- of eARC-poort heeft. Je betaalt nog steeds voor kwaliteit, maar in dit geval krijg je ook echt wat terug en niet alleen een sticker op de doos.

Als we die drie soundbars naast elkaar plaatsen, zie je bovendien duidelijk waarom ze tot de betere keuzes behoren. De Bose Smart Ultra Soundbar mikt op eenvoud, design en sterke dialogen en is ideaal voor wie een compacte set wil die toch een ruimtelijke soundstage neerzet.

De Sonos Arc Ultra gaat een stap verder en biedt een breder, volwassener geluidsbeeld dat vooral tot zijn recht komt in open woonkamers, met als extra voordeel het Sonos-ecosysteem waarmee je later moeiteloos kunt uitbreiden naar een volledige surroundopstelling. In 2024 noemden wij hem al de best klinkende soundbar zonder sub.

De Sony Bravia Theatre Bar 8 heeft dan weer een fantastische focus op mooie hoogte effecten en een uitgebreid geluidsveld in kleinere kamers met vooral de dialogen die uitzonderlijk helder zijn. Deze soundbar krijgt het voor elkaar om zelfs zonder receivers en losse versterkers toch een overtuigende Atmos-bubbel te creëren. Vooral in combinatie met een Sony-tv komt deze soundbar tot leven door functies zoals passthrough, intelligente ruimtekalibratie en een breed bereik.

Het zijn stuk voor stuk producten die niet ontworpen zijn om de laagste prijs te halen, maar om een duidelijk kwaliteitsniveau te garanderen. En precies daarom zijn ze tijdens Black Friday interessant: als je korting krijgt op een soundbar die zónder korting al boven de middenmoot uitsteekt, dan weet je tenminste dat je niet inlevert op prestaties.