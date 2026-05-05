"Een waardige concurrent voor Sonos": Bose onthult Dolby Atmos-soundbar met krachtige sub

De nieuwe Lifestyle Collection van Bose zal Sonos wellicht niet blij maken: die bestaat uit drie premium audioapparaten, ontworpen voor elke kamer in huis, met uitstekende flexibiliteit, inclusief multiroom, en de belofte van kwalitatieve audio.

De drie speakers zijn de Bose Lifestyle Ultra Speaker, Bose Lifestyle Ultra Soundbar en Bose Lifestyle Ultra Subwoofer. Naast de onderlinge compatibiliteit kunnen ze ook samenwerken met speakers van andere fabrikanten.

Bose zegt dat de app "een van de eenvoudigste installatie-ervaringen in home audio" biedt. Als de speakers net zo goed klinken als dat ze eruitzien, dan heeft Bose wellicht een waardige concurrent voor Sonos in handen.

Bose Lifestyle Collection: dit moet je weten

De Bose Ultra Lifestyle Speaker is een cilindervormige luidspreker met drie drivers, waarvan er twee naar buiten en één naar boven gericht zijn. Volgens Bose is dat voldoende om de hele kamer te vullen met geluid. De luidspreker is voorzien van Bose's CleanBass-systeem en een QuietPort-akoestische opening voor een heldere en krachtige basweergave.

Ook beschikt hij over TrueSpatial ruimtelijke audioverwerking. Dit stelt de speaker in staat om ruimtelijk geluid te produceren vanuit elke bron. Je kunt hem op zichzelf gebruiken, in een stereopaar, multiroom-opstelling of als onderdeel van een surround-soundsysteem met de Ultra Lifestyle Soundbar en Subwoofer.

De soundbar is het nieuwe topmodel en heeft een fris nieuw ontwerp met volledig nieuwe akoestische architectuur. Dit is het eerste grote herontwerp van een Bose-soundbar in meer dan tien jaar.

Er zijn zes full-range drivers (vier naar voren gericht en twee naar boven voor de hoogtekanalen) plus een centrale tweeter en twee van Bose's PhaseGuide-drivers, ontworpen om extra virtuele breedte te bieden voor meeslepende Atmos-audio. PhaseGuide is een systeem dat het geluidsbeeld verbreedt door strategisch geplaatste transducers en waveguides te gebruiken, waardoor het lijkt alsof het geluid afkomstig is van plekken waar geen luidsprekers staan.

Er is ook TrueSpatial-processing voor alles wat geen native Dolby Atmos is, SpeechClarity om dialogen te verbeteren, CleanBass en QuietPort voor diepe, gecontroleerde bas en het onlangs hernoemde CustomTune-ruimtekalibratiesysteem (voorheen heette dit ADAPTiQ), dat de mic van je telefoon voor de kalibratie gebruikt.

Bose beweert dat het systeem de laagste frequenties levert van al hun soundbars tot nu toe, terwijl het ook de hoge tonen verbetert en een betere onderscheid tussen verschillende audio-elementen biedt. Wie nog meer bas wil, kan de nieuwe overwegen. Die is wederom voorzien van CleanBass en QuietPort. De basis is een 10,5-inch driver en zoals elke recente sub maakt hij draadloos verbinding met de soundbar.

De drie speakers hebben allemaal wifi en ondersteunen Google Cast, Apple AirPlay 2 en Spotify Connect. Ze kunnen worden gegroepeerd via Apple AirPlay of Google Home. Er is ook Bluetooth om direct te streamen vanaf apparaten zoals je telefoon.

De Bose-app belooft je door het hele installatieproces te leiden, of het nu gaat om een ​​enkele speaker of een volledig surround-systeem. Met de app kun je vervolgens het volume, de bron, equalizer, surround- en hoogteniveaus regelen.

De Bose Lifestyle Ultra Speaker kost 369,95 euro, de Bose Lifestyle Ultra Soundbar kost 999,95 euro en de Bose Lifestyle Ultra Subwoofer kost 899,95 euro. De verkoop start ten slotte op 15 mei 2026.