Samsung-tv's uit 2024 krijgen langverwachte update

Een van onze favoriete dingen aan de tv's van Samsung in 2025 is het verbeterde Tizen-besturingssysteem. De komst ervan op tv's uit 2024 is dan ook goed nieuws. Als je het ons vraagt, is dit de beste versie van Tizen tot nu toe. We blijven LG's webOS toch net iets beter vinden, maar Samsung heeft de achterstand aanzienlijk kleiner gemaakt.

Enkele van onze persoonlijke favorieten in Tizen 9.0 zijn de Gaming Hub, het snelmenu met de belangrijkste instellingen en het herontworpen homescherm. Onder andere in onze review van de Samsung QN90F kan je meer lezen over wat Tizen 9.0 zoveel beter maakt dan oudere softwareversies.

Volgens FlatpanelsHD hebben Europese gebruikers deze maand (juli 2025) firmwareversie 2106.0 ontvangen. Hiermee wordt hun besturingssysteem bijgewerkt van Tizen 8.0 naar Tizen 9.0.

Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de uitrol traag zal verlopen, omdat Samsung vrij geleidelijk extra tv's aan het upgradeprogramma toevoegt. Dat betekent dat het enkele maanden kan duren voor alle compatibele tv's zijn bijgewerkt. Als je tv niet tot de premium modellen behoort, kan dat betekenen dat je nog enkele weken moet wachten.

Er heerst ten slotte onzekerheid over de tv's uit 2023, aangezien Samsung hiervoor nog geen schema heeft gedeeld. Samsung heeft weliswaar zeven jaar updates beloofd voor alle modellen vanaf 2023. We moeten ons dus niet afvragen of die modellen de update gaan krijgen, maar gewoon wanneer dat zal gebeuren.