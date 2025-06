Op zoek naar een gaming tv voor je Switch 2? Dit zijn onze drie aanraders

De Nintendo Switch 2 is een van de grootste successen in de geschiedenis van het bedrijf. De console gaat over de toonbank als zoete broodjes en hoewel het voorraadprobleem niet zo dramatisch is als dat van de PS5 enkele jaren geleden, is hij toch bij veel retailers uitverkocht.

Daar is een goede reden voor, want de Nintendo Switch 2 is veel krachtiger. Enkele belangrijke upgrades zijn ondersteuning voor een 4K-resolutie, wanneer hij aangesloten is op je tv met het dock, en 120fps. 4K én 120fps tegelijkertijd is nog steeds te veel van het goede, maar je kan nu tenminste games in 1080p (of 1440p docked) met 120fps spelen.

Om te kunnen genieten van dit verhoogde frame rate, heb je mogelijk een nieuwe tv met een 120Hz-scherm nodig. Dit klinkt misschien als een prijzige investering, maar de voorbije jaren zijn de prijzen van dit type tv's sterk gedaald. Je vindt al genoeg opties onder de 1.000 euro en wij hebben er drie uitgekozen.

1. LG C4

(Image credit: Future)

De LG C4 staat in vrijwel elk overzichtsartikel voor tv's dat we hebben vanwege zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zelfs nu zijn opvolger, de LG C5, uit is, blijft de LG C4 bovenaan staan omdat hij zoveel goedkoper is geworden.

De LG C4 levert een uitzonderlijke beeldkwaliteit, met krachtige, heldere kleuren die perfect passen bij de games van de Switch 2, zoals Mario Kart World of Legend of Zelda: Breath of the Wild. Daarnaast biedt hij een rijk contrast, diepzwart en realistische, bijna 3D-achtige texturen. Als je wil genieten van alle voordelen van OLED zonder de hoofdprijs te betalen, is de LG C4 de tv voor jou.

Zijn gaming functies zijn zelfs quasi identiek aan die van de duurdere LG G4. Hij ondersteunt 4K/144Hz, VRR (incl. AMD FreeSync en Nvidia GSync), HGiG, Dolby Vision gaming en ALLM. De Game Optimizer-modus is een handig hulpmiddel voor gamers waarmee je meteen de juiste instellingen bij de hand hebt.

Een laatste voordeel is dat de LG C4 beschikbaar is in erg veel formaten. Het kleinste model meet 42 inch en het grootste model is maar liefst 83 inch groot. Op dit moment kan je de LG C4 van 42 inch al vinden voor zo'n 850 euro. In de widget hieronder kan je de actuele prijzen zien bij verschillende retailers.

2. Samsung Q80D

(Image credit: Future)

De Samsung Q80D heeft dan wel een QLED-scherm in plaats van een OLED-scherm, maar dat kan ook een voordeel zijn. Dit is eveneens een model uit 2024 dat inmiddels in prijs gedaald is. Waar de LG C4 een beperkte helderheid heeft, is dat helemaal geen probleem voor de Samsung Q80D.

We vonden het contrast en de zwartwaarden van de Samsung Q80D uitzonderlijk voor een QLED TV van deze prijs. Dankzij de effectieve lokale dimming zijn de verschillen met sommige OLED TV's minimaal. Je moet de kleuren wel even aanpassen, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, word je beloond met een levendig beeld.

Het zijn vooral de gamefuncties en -prestaties waarmee de Samsung Q80D indruk maakt. Hij ondersteunt 4K/120Hz, VRR en ALLM en beschikt ook over Samsungs Gaming Hub. Hier kan je gebruikmaken van apps voor cloudgaming, zoals Amazon Luna.

Hier heb je de keuze uit schermformaten van 50 inch tot 75 inch. Het kan zelfs dat de 55-inch Samsung Q80D iets goedkoper is dan de versie van 50 inch. Die vinden we nu namelijk al voor net geen 600 euro.

3. Samsung QN90F

(Image credit: Future)

De Samsung QN90F is de duurste tv die we hier aanbevelen. Hij begint bij 1.449 euro (43 inch) en je kan hem niet veel goedkoper vinden, omdat hij nog maar beschikbaar is sinds april 2025. De reden dat we hem hier vermelden, is zijn unieke scherm.

Deze tv heeft een mini-LED-paneel met een hoge helderheid en daarbovenop nog een laag Glare Free-technologie die reflecties tegengaat. Dit zorgt ervoor dat de Samsung QN90F veruit de beste keuze is voor felverlichte ruimtes. Zelfs als de zon of een lamp recht op het scherm schijnt, wordt dit veranderd in een soort waas waardoor alles zichtbaar blijft.

Op vlak van gaming krijg je hier ongeveer hetzelfde pakket als bij de Samsung Q80D hierboven. Het grootste verschil is dat de Samsung QN90F een refresh rate van 165Hz heeft, maar dat maakt hier eigenlijk niet uit, omdat de Switch 2 maximaal 120fps kan halen. Verder beschikt deze tv over VRR en ALLM, evenals Samsungs Gaming Hub.

Qua beeldformaten is de keuze nog ruimer dan bij de LG C4. Het kleinste formaat van de Samsung QN90F is 43 inch en dit loopt op tot maar liefst 98 inch. Voor dat gigantische model moet je weliswaar 9.999 euro betalen.