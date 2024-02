OLED TV's met 4.000 nits helderheid komen eraan, maar dat gaat hun grootste probleem niet oplossen

Eerder dit jaar liet LG Display een extreem helder MLA OLED TV-paneel zien dat het in 2025 wilde uitbrengen. Hoewel insiders beweerden dat het paneel 3.700 nits piekhelderheid zal bereiken, denkt FlatpanelsHD dat het zelfs 4.000 nits kan bereiken bij de lancering.

Dit is niet de eerste keer dat we geruchten horen over extreem heldere OLED-panelen. Op CES 2024 onthulden zowel LG Display als Samsung Display dat hun OLED en QD-OLED TV's met MLA-technologie een piekhelderheid van 3.000 nits zouden bereiken, gemeten op een venster van 3 procent. Philips was de eerste die beweerde dat een van hun nieuwe tv's, met name de Philips OLED+959, een helderheid van 3.000 nits kon bereiken.

Ter vergelijking: OLED TV's met MLA- of QD-OLED-panelen halen tegenwoordig gemiddeld een helderheid van 1.000 – 1.500 nits. Dit zijn de resultaten bij metingen van een venster van 10 procent, die we bijvoorbeeld bij de LG G3 en Samsung S95C hebben uitgevoerd.

Wanneer we kijken naar de helderheid van het volledige scherm, wordt het interessanter. Samsung Display zei dat zijn nieuwe QD-OLED-panelen een piekhelderheid van 300 nits op het volledige scherm zouden bereiken, terwijl LG Display zei dat zijn MLA OLED-panelen 250 nits piekhelderheid op het volledige scherm zouden halen. Hoewel we zeker niet gaan klagen over de extra helderheid, blijft het een probleem om die helderheid toe te passen op het volledige scherm.

(Image credit: Samsung Display)

Graag meer helderheid voor het volledige scherm

De claim dat MLA- en QD-OLED-panelen respectievelijk 250 en 300 nits helderheid op het volledige scherm kunnen bereiken, benadrukt het grote verschil tussen OLED, mini-LED en zelfs QLED.

Toen we de Samsung S95C, een van de beste tv's op de markt, hebben getest, behaalde het QD-OLED-scherm een resultaat van 265 nits op een venster van 100%. Als we dit vergelijken met de Samsung QN90C (mini-LED) die 602 nits helderheid haalde en de Samsung Q80C (QLED) die 633 nits helderheid haalde, wordt de achterstand van OLED duidelijk. Het feit dat de goedkope QLED TV nog steeds de hoogste helderheid haalt, toont nog maar eens dat QLED de beste keuze is als helderheid je prioriteit is.

Hogere piekhelderheidsniveaus op OLED-schermen lijken gericht te zijn op kleine vensters, wat resulteert in helderdere HDR-highlights. Waar bedrijven zich op moeten richten, is de helderheid van het volledige scherm. Dit bepaalt namelijk hoe goed de tv omgaat met reflecties en dergelijke in felverlichte omgevingen.

Hoewel Samsung het OLED "Glare Free" antireflectiescherm introduceert op de Samsung S95D, gebruiken andere OLED TV's nog steeds conventionele OLED-schermen zonder antireflectietechnologie. Deze schermen geven de beste zwarttinten en kleuren, maar donkere scènes zullen in sommige kijkomgevingen alsnog slecht zichtbaar zijn.

Bedrijven blijven focussen op schermen met een hoge helderheid, maar deze worden vaak gemeten op vensters van 3% en zijn totaal niet representatief voor de helderheid van het volledige scherm. We hopen daarom dat fabrikanten van OLED-panelen de komende jaren hogere helderheidsniveaus gaan leveren op het volledige scherm.