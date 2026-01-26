Deze OLED TV verslaat Samsung en LG in onze vergelijkende test dankzij twee geheime wapens

LG en Samsung zijn grote namen in de wereld van OLED TV's en hun tv's staan jaar na jaar in ons overzicht met de beste OLED TV's. Hun flagship tv's, de LG G5 en Samsung S95F, behoorden tot de beste tv's van 2025, waarbij de Samsung zelfs onze award voor tv van het jaar kreeg.

Hoewel ik altijd onder de indruk ben van de OLED TV's van LG en Samsung, is er nog een ander merk dat mijn persoonlijke voorkeur krijgt en dat is Philips. Naast de uitstekende beeldkwaliteit hebben deze tv's nog het unieke Ambilight waarmee ze zich onderscheiden.

Ik heb al eerder verteld over mijn liefde voor Ambilight. Dit is in de praktijk niets meer dan een strook gekleurde ledlampjes achteraan de tv. De kleur wordt aangepast op basis van de beelden op de tv en door het effect van de lampjes op de muur achter de tv voelt het scherm nog groter aan. Combineer dit met de felle kleuren en het contrast van een OLED TV en je bent verzekerd van een geweldige ervaring.

Met hun nieuwe tv's, die sinds het najaar van 2025 verkrijgbaar zijn, legt Philips zowel Samsung als LG het vuur aan de schenen. Vooral de Philips OLED910 trekt de aandacht, omdat zijn adviesprijs net iets lager ligt dan die van de Samsung S95F en LG G5, terwijl hij wel hetzelfde paneel gebruikt als de LG-tv.

Hoewel de Philips OLED910 in mijn review al een perfecte score kreeg, wil dat weinig zeggen in dit geval. De Samsung en LG hebben namelijk ook een score van vijf sterren behaald. Een van onze andere tv-experts nam de proef op de som en deed een vergelijkende test met de drie tv's.

Helderheid

Links: LG G5. Midden: Philips OLED910. Rechts: Samsung S95F. (Image credit: Future)

Voor alle tests waren de tv's ingesteld op Filmmaker Mode, de meest "nauwkeurige" beeldmodus, die we gebruiken voor bijna al onze tv-reviews.

Allereerst enkele cijfers. We hebben de piekhelderheid bij HDR-content gemeten en de Philips OLED910 was het helderst. Op een testvenster van 10% haalde de Philips 2329 nits, vergeleken met 2268 nits voor de LG G5 en 2132 nits voor de Samsung S95F. Wat betreft de HDR-helderheid op volledig scherm haalde de OLED910 406 nits, opnieuw iets meer dan de 390 nits van de S95F en ruimschoots meer dan de 331 nits van de G5.

Hoe vertaalde zich dit in de praktijk? Alle drie de OLED's zien er zeker rijk en helder uit, wat zich echt leende voor helderdere scènes en scènes overdag. Een besneeuwde scène uit de Spears & Munsil UHD Benchmark-demobeelden liet levendige wittinten zien op alle drie de tv's. Ondanks de bovenstaande cijfers zagen de highlights op de LG G5 er in de praktijk feller uit.

In een lichte kamer bleven alle drie de tv's goed zichtbaar, hoewel de LG G5 het meest reflecterend was van de drie. De Philips OLED910 stond hier op de tweede plaats en natuurlijk wint de Samsung S95F deze categorie dankzij de matte OLED Glare Free 2.0-coating op het scherm.

Kleuren

De Philips OLED910 (midden) geeft de meest natuurlijke kleuren weer, terwijl die van de Samsung S95F (rechts) het meest levendig zijn. Ook de LG G5 (links) geeft levendige kleuren weer. (Image credit: Disney / Future)

De kleurentest begint met The Sound of Music (op een 4K Blu-ray), waar de levendige rode en gele kleuren van het fruit in de marktscène van het scherm spatten op elke tv. Hoewel de OLED910 naar onze mening het meest nauwkeurige beeld had, was dat van de S95F het meest opvallend. De LG G5 vond een goede balans tussen beide en zag er authentiek en toch levendig uit.

In de Do Re Mi-scène, waarin Maria en de kinderen in een veld bij de berg zitten, leverde de OLED910 de meest overtuigende groene en blauwe tinten. Ook hier waren de kleuren van de S95F het rijkst en hadden ze de meeste kleurdiepte, hoewel het groen af en toe wel oververzadigd leek. De kleuren van de G5 zagen er iets koeler uit in vergelijking met de andere twee, ondanks dat deze in de Filmmaker Mode stond, die meestal een warme ondertoon heeft.

Wat betreft meer opzettelijk gedurfde kleuren, konden alle drie de tv's de opzichtige huizen in de buitenwijk in Edward Scissorhands goed weergeven. Ze kwamen het best tot hun recht op de S95F, die de ziekelijke, lelijke kleuren van de huizen goed weergeeft. Op sommige plaatsen, zoals het felroze tapijt in een van de huizen, had de OLED910 de meeste levendigheid. Maar in een scène overdag kwam de gele auto van Joyce het best tot zijn recht op de G5.

Alle drie de tv's lieten een uitstekende kleurweergave zien, maar de OLED910 krijgt hier de voorkeur, omdat hij een mooie balans vond tussen de opvallende kleuren van de S95F en de meer natuurlijke kleuren van de G5.

Kijkervaring in een donkere kamer en contrast

De S95F (rechts) levert het meest uitgesproken contrast, terwijl de OLED910 (midden) het meest authentieke beeld geeft. De G5 (links) ziet er over het algemeen geweldig uit, maar had in sommige scènes iets te hoge zwartwaarden. (Image credit: Warner Bros. / Future)

De test ging verder met films met meer contrast, waaronder The Batman (op 4K Blu-ray). Vanwege de lage helderheid is deze film in volledig donkere omstandigheden getest. Alle drie de tv's lieten opnieuw een krachtig contrast zien, maar het zwart op de LG G5 neigde soms iets meer naar donkergrijs. Alle drie de toestellen hadden uitstekende schaduwdetails en behielden texturen.

De Samsung S95F had misschien wel het meest opvallende contrast, met rijke zwarttinten en krachtige highlights, terwijl de OLED910 het meest "filmgetrouwe" beeld had, waarbij de ruwheid en krachtige contrastrijke scènes nauwkeurig werden weergegeven.

Dit gold ook bij Dark City (4K Blu-ray), een film met veel scènes met een hoog contrast. Omdat er door lampen voortdurend schaduwen op gezichten worden geworpen, had de Samsung S95F opnieuw het grootste bereik tussen lichte en donkere tinten om het sterkste contrast te creëren, maar zowel de OLED910 als de G5 deden het ook uitstekend.

Ondanks de hogere piekhelderheid van de OLED910, leverden de G5 en S95F eigenlijk de meest krachtige highlights van lichtbronnen zoals lampen en het neonbord van de Automat in Dark City. Op sommige punten liet de G5 weer iets verhoogde zwarttinten zien. Toch leverden alle drie de tv's een uitstekend contrast en rijke zwarttinten: zoals je mag verwachten van OLED TV's van dit kaliber.

Bewegingsverwerking en upscaling

Alle drie de tv's leveren uitstekend werk bij de upscaling van The Amazing Spider-Man (dvd). De LG G5 (links) heeft de zuiverste upscaling en hoogste helderheid. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Vervolgens is de bewegingsverwerking aan de beurt. Bij een panning-shot van een rotsachtige heuvel uit No Time To Die, waarbij alle bewegingsverwerking was uitgeschakeld en de tv's waren ingesteld op Filmmaker Mode, vertoonden alle drie de toestellen enige trilling. Die van de OLED910 was merkbaar erger.

Tijd om enkele instellingen aan te passen. We schakelden Cinematic Movement in voor de G5, Pure Cinema voor de OLED910 en zetten de Judder Reduction op 3 voor de S95F. Daarna kwam de LG G5 als beste uit de bus. De S95F was vergelijkbaar, maar de OLED910 vertoonde opnieuw trillingen. Toen we de bewegingsinstellingen op Film zetten, was het beeld vloeiender, maar helemaal perfect was het niet.

De test eindige met een dvd van The Amazing Spider-Man. Tijdens onze grote vergelijking tussen de LG G5, Samsung S95F, Panasonic Z95B en Sony Bravia 8 II kwam de G5 zonder enige twijfel als beste uit de bus vanwege zijn hogere helderheid en zuiverdere texturen. Hetzelfde gold hier. De standaard Filmmaker-instellingen van de LG G5 produceerden nog steeds een krachtige helderheid en zorgden voor een uitstekende textuur, waardoor personages en omgevingen er frisser uitzagen. Zowel de OLED910 als de S95F presteerden goed, maar de S95F was minder levendig. Wat kleuren betreft, had ook hier de G5 een kleine voorsprong.

Conclusie

Image 1 of 2 Alle drie de OLED TV's zien er geweldig uit, de Ambilight van de OLED910 geeft hem net dat beetje extra in donkere kamers. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nadat we deze drie tv's naast elkaar hadden gezet, bleken ze alle drie ijzersterk te zijn. Geen enkele tv leverde teleurstellende prestaties en ze zijn stuk voor stuk een goede aankoop.

De Samsung S95F heeft krachtigere kleuren en een rijker contrast in HDR, maar mist Dolby Vision. De LG G5 heeft het natuurlijkere beeld en de rijkere kleuren met betere upscaling, maar presteert minder goed in heldere of extreem donkere kijkomstandigheden. De LG mist daarnaast HDR10+, maar heeft wel Dolby Vision. De Philips OLED910 ondersteunt daarentegen zowel HDR10+ als Dolby Vision.

Iets dat niet benoemd is deze test, maar wel een belangrijke factor is voor sommigen, is het geluid. Er zit namelijk een kleine soundbar onderaan de Philips OLED910, waardoor hij een grote voorsprong heeft op vlak van audio ten opzichte van de andere twee tv's. Zo lees je in de review dat dit een van de weinige tv's is, waarbij een soundbar geen must is.

Alles bij elkaar genomen, krijgt de Philips OLED910 onze voorkeur. Hij levert het meest natuurlijke en evenwichtige beeld van de drie en doet daar bovengemiddeld geluid bovenop. Voeg daar Ambilight aan toe en je krijgt een totaalpakket dat met kop en schouders boven de LG G5 en de Samsung S95F uit.