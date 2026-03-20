Deze kleine tv's van Loewe zijn ideaal voor filmliefhebbers met weinig ruimte

Het is tegenwoordig heel lastig om een kleine tv van bijvoorbeeld 32 inch te vinden met een 4K-resolutie. Er zijn wel monitoren van dit formaat met deze resolutie te vinden, maar bij 4K-tv's heb je toch al gauw met minimaal 43 inch (of soms zelfs 55 inch) te maken.

Wij waren dus aangenaam verrast toen we de line-up van kleine, maar premium tv's van het Duitse AV-bedrijf Loewe zagen tijdens ISE 2026. Het ging om de Vega-serie en die serie bestaat uit 32- en 43-inch modellen. Verder lijken de nieuwe modellen qua ontwerp redelijk op Loewe's high-end Stellar-modellen, met een vergelijkbare standaard en ingebouwde soundbar onder het display met een grille van geborsteld aluminium.

Deze serie wijkt wel wat af op het gebied van displaytechnologie. De Vega-modellen gebruiken LCD-panelen in plaats van de OLED-panelen in de Stellar-reeks. Daarnaast heeft de Vega-reeks ook een wat gebruikelijkere plastic achterkant, in vergelijking met de unieke betonnen afwerking bij de duurdere modellen van Loewe.

Hoewel dit dus duidelijk niet de meest premium modellen van het merk zijn, hebben we ook zeker niet te maken met "instapmodellen". Voor het 32-inch model betaal je namelijk 1.500 euro en de 43-inch variant kost 1.700 euro. Toch zagen we gelukkig snel dat deze modellen hun prijzen wel weten te verantwoorden.

We zagen een demo van een scène in de ruimte op het 43-inch model van de Vega en waren meteen erg onder de indruk van de zwartwaardes die deze tv wist te leveren. We zagen geen blooming rondom de felle verlichting van een ruimteschip tegen de donkere achtergrond van de ruimte. We konden bijna niet geloven dat dit echt een "gewoon" LCD-paneel was.

De Vega weet dit verrassend goede contrast onder andere te bieden dankzij zijn 'full-array' directe LED-achterverlichting. Dat gebruiken echter veel tv's van dit formaat, maar er is hier ook sprake van maar liefst 390 lokale dimzones voor dit relatief compacte 43-inch model (het 32-inch model beschikt over 260 dimzones).

We konden tijdens de demo geen content met een hoge framerate zien, maar het LCD-paneel van het "grotere" Vega-model van de twee ondersteunt wel 4K/120Hz en VRR via zijn twee HDMI 2.1-poorten. Het 32-inch model is wat minder geschikt voor gamers, want die biedt maar 4K/60Hz.

Verder is er ook nog onderteuning aanwezig voor Dolby Vision IQ HDR, die zich aanpast aan de hand van omgevingslicht, en de standaard HDR10- en HLG-formats.

De Vega is ook voorzien van een geïntegreerde Dolby Atmos-soundbar met een 60W-vermogen, die achter een speciale aluminium speakergrille onder het display zit. Deze soundbar wist ook een verrassend goede bas te leveren, plus verschillende elementen in de audiomix waren goed van elkaar te onderscheiden.

Je kan natuurlijk altijd nog een andere soundbar (of een ander speakersysteem) aansluiten via HDMI eARC, maar het ingebouwde geluid lijkt hier dus meer dan goed genoeg te zijn voor een alledaagse tv-sessie. Deze tv's zijn natuurlijk duidelijk gericht op gebruik in kleinere ruimtes en dan is het extra fijn dat je niet ook nog eens ergens een losse soundbar kwijt moet om van een degelijk geluid te genieten.

De Vega-serie draait op Loewe OS, dat gebaseerd is op het VIDAA smart tv-platform van Hisense. Voorheen bood Loewe ook de optie aan op Samsungs Tizen-besturingssysteem te gebruiken, maar dat is hier niet meer beschikbaar. Over het algemeen vinden we VIDAA een prima besturingssysteem, met niet te veel overbodige elementen en een soepele navigatie. Je krijgt hier toegang tot al de belangrijkste streamingdiensten, maar bij iets meer niche (of lokale) diensten heb je soms pech. Dat betekent dat je eventueel dus nog een streaming-box moet toevoegen. Verder krijg je hier ook nog ondersteuning voor Bluetooth, Apple AirPlay, Miracast, DLNA en Matter.

De Vega-serie mag dan wel uit tv's met kleine schermformaten bestaan, maar ze zijn dan wel weer wat dikker dan de gemiddelde (compacte) LCD TV. Dat komt door de paneeltechnologie van hoge kwaliteit die hier dus gebruikt wordt. Daarnaast geven het stijlvolle aluminium frame, de handige draaibare standaard en het flinke gewicht de Vega weer een echt luxueus gevoel. Het is weer een sterk staaltje 'Made in Germany'-kwaliteit.

Het enige wat we wat minder vinden op het gebied van design, is het label met de Loewe-merknaam dat rechts aan de tv hangt. Dit is iets wat je op alle huidige tv's van Loewe tegenkomt. We snappen waarom een merk zoals Loewe, met een duidelijke focus op design, zijn naam op een unieke manier wil verwerken, maar dit ziet er gewoon een beetje afleidend uit.

De nieuwe Vega-serie heeft niet echt veel concurrentie... in ieder geval niet van andere premium modellen. Als je toevallig ergens een 32-inch 4K-tv tegenkomt, is er een grote kans dat deze geen lokale dimming biedt, dus dan is deze optie van Loewe al gauw merkbaar beter.

Er zijn wat meer rivalen te vinden als je op zoek gaat naar 43-inch tv's. Bij dat formaat heb je bijvoorbeeld Samsungs QN90F Neo QLED (mini-LED) TV met een hogere refresh rate van 165Hz en de fantastische LG C5 OLED TV met een nog beter contrast dankzij zijn zelfverlichtende pixels.

Het is dus fijn om te zien dat Loewe een aantal goede tv's aanbiedt in dit soort kleine formaten, want niet iedereen heeft ruimte voor de huidige flagship-tv's van veel bekende merken, die steeds groter lijken te worden. Maar als je inlevert op formaat, wil je niet altijd meteen ook inleveren op beeldkwaliteit.