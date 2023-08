Samsung heeft het bestaan van de Galaxy Tab S9 FE officieel bevestigd

Samsung heeft recentelijk zijn nieuwe trio aan high-end tablets voor 2023 onthuld, namelijk de Samsung Galaxy Tab S9, de Samsung Galaxy Tab S9 Plus en de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. We horen echter al een tijdje dat er misschien nog twee apparaten worden toegevoegd aan de Tab S9-serie en nu heeft Samsung dit zelf eindelijk ook bevestigd.

Op een pagina van de Franse Samsung-website die zijn Bixby-assistent in detail beschrijft, worden er ook meerdere apparaten vermeld waarop Bixby aanwezig is en bij dat overzicht van apparaten spotte leaker Roland Quandt ook de Samsung Galaxy Tab S9 FE en de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (op de website 'FE+' genoemd).

Dit is dus een bevestiging van het bestaan van deze tablets en het feit dat ze inderdaad de Tab S9 FE en de Tab S9 FE Plus zullen heten. Het feit dat ze al op deze pagina werden genoemd, suggereert misschien zelfs dat ze binnenkort al worden gelanceerd.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHpAugust 4, 2023 See more

Er is ook nog meer bewijs te vinden. Een paar dagen geleden spotte MySmartPrice namelijk de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ook in een database van de FCC (Federal Communications Commission) en dat is iets dat meestal vrij dicht bij de release pas gebeurd.

Wanneer de Samsung Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Tab S9 FE Plus precies zullen worden gelanceerd is nog niet duidelijk, maar we gokken dat het nu binnen een paar weken wel kan gebeuren.

Dankzij eerdere leaks en geruchten hebben we echter wel al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten van deze tablets.

Een minder krachtige Tab S9

Eén leak liet zien dat het design van de Tab S9 FE en van de Tab S9 FE Plus redelijk vergelijkbaar zou zijn als de designs van respectievelijk de Samsung Galaxy Tab S9 en de Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Zo zou de standaard FE beschikken over een enkele camera op de achterkant en het Plus-model over twee camera's.

Dezelfde leak gaf ook aan dat we te maken zouden krijgen met een 10,9-inch scherm op de Galaxy Tab FE en een 12,4-inch display op de Tab S9 FE Plus. Dat zijn ongeveer dezelfde schermgroottes als die van de standaard Galaxy Tab S9 en de Tab S9 Plus.

Hoe zullen deze tablets dan verschillen van de non-FE-modellen? Nou, ze zullen vrijwel zeker minder krachtig zijn. We horen bijvoorbeeld geruchten over een midrange Exynos 1380-chip (dezelfde die je ook terugvindt in de huidige midrange Samsung Galaxy A54-smartphone) in plaats van de high-end Snapdragon 8 Gen 2. Er zullen ook nog wel wat andere verschillen zijn tussen onder andere de cameraspecificaties, maar dat is voor nu nog niet helemaal duidelijk.

Waarschijnlijk komen we er binnenkort wel achter en als deze tablets dan ook officieel worden aangekondigd, dan zullen we je daar ook van op de hoogte houden. We willen natuurlijk ook graag zien hoe ze presteren vergelijken met de beste Android-tablets en als de prijs juist is misschien zelfs met de beste goedkope tablets.