De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is zo extravagant als een tablet maar kan zijn. Met zijn gigantische 14,6-inch display, grote aanbod aan opslagopties en angstaanjagend hoge prijskaartje is deze tablet eigenlijk alleen toegankelijk voor de meest welgestelde creatievelingen. Als je echt het beste van het beste wil op het gebied van Android-tablets, dan is dit het.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: review in een notendop

Samsung onthulde zijn Samsung Galaxy Tab S9 - serie tijdens de tweede editie van Samsung Unpacked 2023 , waarbij de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zijn debuut maakte naast de kleinere Galaxy Tab S9 en Tab S9 Plus (zie ook onze hands-on Samsung Galaxy Tab S9 en S9 Plus review voor een eerste oordeel over die twee tablets).

De Tab S9 Ultra is de directe opvolger van de enorm indrukwekkende Samsung Galaxy Tab S8 Ultra . Deze nieuwe variant behoudt hetzelfde 14,6-inch Super AMOLED display, maar biedt wel verbeteringen op het gebied van de processor, de RAM, de opslagruimte en de stevigheid van het toestel. Zo is IP68-waterbestendigheid een van de belangrijkste nieuwe upgrades.

Natuurlijk kosten dit soort features ook wel flink wat geld. De prijzen van de Samsung Tab S8-serie waren al erg hoog, maar de Galaxy Tab S9 Ultra zal misschien nog minder mensen trekken dankzij zijn extreem hoge prijs. Toch is het ongetwijfeld een enorm indrukwekkend Android-apparaat.

We hebben nog niet de kans gekregen om deze enorm krachtige tablet volledig te kunnen testen, maar hieronder vind je onze hands-on ervaringen met de Galaxy Tab S9 Ultra, samen met een gedetailleerd overzicht van zijn indrukwekkende specs.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Axel Metz)

Zoals we eerder al benoemden, heeft Samsung de Galaxy Tab S9 Ultra onthuld tijdens het Samsung Unpacked-evenement op 26 juli 2023 en de gigantische tablet is dan ook vanaf deze datum beschikbaar om te pre-orderen. Het apparaat zal vervolgens vanaf 7 augustus algemeen beschikbaar zijn.

Net als de Galaxy Tab S8 Ultra heeft ook de S9 Ultra drie verschillende configuraties met verschillende verhoudingen tussen RAM en opslagruimte en daarnaast zijn er Wi-Fi- en 5G-varianten van de tablet. De 128GB-opslagvarianten van vorig jaar zijn echter vervangen door twee 1TB-configuraties.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab S9 Ultra prijzen Header Cell - Column 0 Header Cell - Column 1 12GB / 256GB (Wi-Fi): 1.339 euro 12GB / 256GB (5G): 1.489 euro 12GB / 512GB (Wi-Fi): 1.459 euro 12GB / 512GB (5G): 1.609 euro 16GB / 1TB (Wi-Fi): 1.759 euro 16GB / 1TB (5G): 1.909 euro

De hele line-up van de S9 Ultra is duurder dan die van de Samsung Tab S8 Ultra, maar je krijgt wel meer RAM voor je geld bij elk model (behalve bij de 12GB RAM/256GB opslagruimte varianten die alsnog wel duurder zijn dan hun voorgangers). We zullen het bovenstaande overzicht zo snel mogelijk aanpassen met alle prijzen.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: specs

Zie hieronder een overzicht van de specs van de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab S9 Ultra specs Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Afmetingen: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Gewicht: 732 gram (Wi-Fi), 737 gram (5G) Besturingssysteem: Android 13 Display: 14,6 inch Dynamic AMOLED 2X Refresh rate: 120Hz Processor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM: 12GB, 16GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB Batterij: 11.200mAh Camera's achter: 13MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide Selfiecamera's: 12MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: design

(Image credit: Future / Axel Metz)

Qua design ziet de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra er vrijwel hetzelfde uit als de Tab S8 Ultra, maar dat is niet per se een slecht ding, zeker niet als je tevreden bent met de enorme afmetingen van 326 x 208 x 5,5 mm.

We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat dit apparaat echt een beest is. Met zijn gewicht van 732 gram (Wi-Fi) / 737 gram (5G) is de Tab S9 Ultra een redelijk zwaar apparaat, maar tegelijkertijd ook een apparaat dat voelt alsof het met maar een klein beetje moeite in tweeën kan worden gebroken. Het is natuurlijk indrukwekkend dat Samsung een tablet van dit formaat zo enorm dun heeft kunnen maken, maar we raden je in ieder geval wel aan om de Tab S9 Ultra eerst een keer zelf in een winkel te bekijken en in de hand te houden voordat je een fortuin uitgeeft aan een tablet van dit unieke formaat.

Net als de S8 Ultra is dit wel echt een mooie tablet dankzij zijn volledig aluminium frame, scherpe randen, praktische knoplocaties, minimale bezels om het display en de relatief onopvallende camera-cut-out aan de bovenkant van het 14,6-inch scherm.

Ondanks zijn gigantische formaat ligt dit apparaat toch comfortabel in de hand... of eigenlijk in de handen. Dit is echter niet echt een tablet voor het bekijken van een film of serie terwijl je in de bus zit. De Tab S9 is meer bedoeld als (deel van) een soort mobile workstation.

De volledige Samsung Galaxy Tab S9-serie. (Image credit: Future / Axel Metz)

De stijlvolle magnetische ruimte voor de inbegrepen S Pen is ook weer teruggekeerd op deze generatie van de Ultra en op deze plek wordt de S Pen ook weer opgeladen.

De enige echte upgrade voor het design komt in de vorm van een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid, maar dat geeft de S9 Ultra wel een erg duidelijk pluspunt in vergelijking met andere premium tablets op de markt. Geen enkele andere premium tablet op de markt heeft namelijk momenteel zo'n certificering, behalve natuurlijk ook de Tab S9 en S9 Plus. Je hoeft dus niet bang te zijn om de Tab S9 Ultra in de buurt van water te gebruiken, want Samsung claimt dat het apparaat het zal overleven als je hem tot 30 minuten lang onderdompelt in water van maximaal 1,5 meter diep.

Deze claim hebben we natuurlijk zelf nog niet kunnen testen, maar het klinkt in ieder geval alsof Samsung's nieuwste en meest premium tablet een veiligere keuze is dan de iPad Pro 2022 (12,9 inch) als het gaat om waterbestendigheid.

Qua kleurvarianten kan je bij de Tab S9 Ultra kiezen uit 'graphite' (zwart) of beige.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: display

(Image credit: Future / Axel Metz)

De belangrijkste feature van de Galaxy Tab S9 Ultra is natuurlijk zijn gigantische 14,6-inch display. Dit display is groter dan het scherm van zelfs de grootste iPad Pro (12,9 inch).

Het Super AMOLED 2X-paneel is vrijwel hetzelfde als degene die je terugvindt op de Tab S8 Ultra en dat betekent dat we te maken hebben met een geweldige resolutie van 1.848 x 2.960 pixels en een dynamische refresh rate die automatisch schakelt tussen 60Hz en 100Hz (afhankelijk van de taken die je uitvoert).

De aanwezigheid van AMOLED-technologie bij dit display betekent dat je kan genieten van levendige kleuren en een prachtig contrast. Daarnaast heeft Samsung de Tab S9 Ultra ook voorzien van zijn nieuwe Vision Booster-technologie, wat er volgens het bedrijf voor moet zorgen dat het scherm buitenshuis ook beter zichtbaar zal zijn.

Zoals we eerder ook al zeiden, heeft de Tab S9 Ultra wel een zichtbare 'notch' voor zijn selfiecamera's en deze onderbreekt gedeeltelijk het scherm. Het scherm is, net als bij de S8 Ultra, echter zo ongelofelijk groot (voor een tablet) dat het vrij gemakkelijk is om deze kleine notch te negeren.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: camera's

(Image credit: Future / Axel Metz)

De Galaxy Tab S9 Ultra beschikt over vier verschillende camera's: een 13MP-hoofdcamera en 8MP-ultrawide op de achterkant en een 12MP-hoodfcamera en 12MP-ultrawide op de voorkant.

We kunnen je in ieder geval vertellen dat je bij het fotograferen met deze tablet niet dezelfde kwaliteit krijgt die je kan verwachten van de smartphones met de beste camera's , maar de camera's op de Tab S9 Ultra zijn wel goed genoeg om hier en daar af en toe een foto mee te maken van je huisdier. Het apparaat biedt dan ook wel een aantal handige fotomodi, waaronder 'Single Take', 'Pro', Portret- en Nacht-modi, maar verwacht zeker geen adembenemende resultaten.

Op het eerste gezicht lijken de selfiecamera's op de S9 Ultra ook prima te zijn. De 12MP-hoofdcamera is degene die je waarschijnlijk het meeste zal gebruiken voor selfies en de 12MP-ultrawide is het beste om bijvoorbeeld mee te videobellen (omdat deze je een breder gezichtsveld geeft). De Tab S9 en S9 Plus hebben overigens beide alleen deze ultrawide-camera.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: prestaties

(Image credit: Future / Axel Metz)

De Galaxy Tab S9 Ultra heeft de gebruikelijke processor-upgrade gekregen (die we ook al hadden verwacht) in de vorm van Qualcomm's uitstekende Snapdragon Galaxy 8 Gen 2 for Galaxy-chip. Dit is ook de processor die je in vrijwel al de beste Android-smartphones van 2023 kan terugvinden.

Voor onze volledige review zullen we meerdere benchmarks uitvoeren, maar we hebben dit soort testresultaten niet nodig om je te vertellen dat je hier kan genieten van enorm soepel scrollen, moeiteloze multitasking en geweldige gaming prestaties. Met tot 16GB aan RAM en tot 1TB aan opslagruimte als opties, is dit ongetwijfeld een van de krachtigste tablets die gamers en creatieve professionals kunnen krijgen.

Je krijgt trouwens ook vier speakers op de Tab S9 Ultra die ondersteuning bieden voor Dolby Atmos, dus je kan een betere bas en betere hoge tonen verwachten dan op veel van de andere meest premium tablets op de markt.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: software

(Image credit: Future / Axel Metz)

Net als bij de Tab S9 en S9 Plus voelt de software-ervaring op de Galaxy Tab S9 Ultra erg bekend aan. De tablet draait op Android 13 met daaroverheen Samsung’s eigen OneUI. Dit blijft een besturingssysteem waar je maar van moet houden dat vol zit met allerlei features waar je even aan zal moeten wennen.

Je krijgt op de Tab S9 Ultra ook toegang tot een erg handige DeX-modus waarmee je een soort desktopervaring kan creëren door een toetsenbord aan te sluiten. Daarnaast beschikt de tablet ook over 'split screen'-functionaliteit en 'MultiControl' (Samsung's multitasking software voor het multitasken met meerdere apparaten).

GoodNotes, de meest populaire notitie-app op iOS, maakt zijn Android-debuut op de nieuwe Galaxy Tab S9-serie en daarnaast bieden alle drie de tablets ook integratie voor creatieve apps zoals LumaFusion, Clip Studio Paint en ArcSite.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: batterij

De Galaxy Tab S9 Ultra beschikt over een 11.200mAh-batterij, maar dit is helaas geen verbetering ten opzichte van het model van vorig jaar. De Tab S8 Ultra ging in onze tests ongeveer acht tot tien uur mee, dus we verwachten ook vergelijkbare resultaten van zijn opvolger (al kunnen dingen zoals helderheid en refresh rate wel invloed hebben op de batterijprestaties).

Net als bij de S8 Ultra krijg je hier bij de S9 Ultra weer een 45W-oplaadsnelheid. We zullen echter eerst onze gebruikelijke batterijtests moeten uitvoeren, voordat we je de echte snelheden voor het opladen kunnen geven. Hoe dan ook, we kunnen er waarschijnlijk dankzij zijn enorme formaat wel van uitgaan dat je de tablet 's nachts aan de lader zal moeten leggen om hem buiten gebruikstijden volledig op te laden.