Samsung Galaxy Tab S9-serie levert krachtige prestaties in een waterbestendig jasje

Tabletgebruikers die eerder dit jaar met honger bleven zitten, kunnen nu eindelijk aanschuiven aan het buffet. De Samsung Galaxy Tab S9-serie is namelijk zonet onthuld en bestaat uit drie krachtige tablets die tegen een stootje kunnen. Opnieuw is de reguliere Galaxy Tab S9 het instapmodel, richt de Galaxy Tab S9 Plus zich op de meer veeleisende gebruiker en vormt de Galaxy Tab S9 Ultra een alternatief voor laptops.

Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra: specificaties

Op vlak van specificaties zijn er minder verschillen tussen de drie tablets dan bij de Galaxy Tab S8-serie. Zo maken ze alle drie gebruik van een Dynamic AMOLED 2X display met 120Hz refresh rate en Vision Booster voor extra helderheid. De formaten van de displays zijn wel hetzelfde gebleven als vorig jaar: de Galaxy Tab S9 heeft een 11-inch display, de Tab S9 Plus een 12,4-inch display en de Tab S9 Ultra behoudt het enorme 14,6-inch display. Binnenin vinden we de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, waardoor dit meteen de snelste Android-tablets zijn die je momenteel kan vinden.

Bovendien heeft Samsung extra ingezet op duurzaamheid dit jaar. De drie tablets zijn uitgerust met het stevige Armor Aluminum dat ze beschermt tegen krassen en valschade. Bij valschade hoort ook een val in het water. Elke Galaxy Tab S9 heeft namelijk een IP68-score, waardoor ze net zo water- en stofbestendig zijn als de Samsung Galaxy S23. In de praktijk kunnen ze ongeveer een meter diep voor 30 minuten in zoet water liggen zonder blijvende schade te ondervinden. Ook de S Pen is nu waterbestendig.

Het updatebeleid is wat we gewend zijn van Samsung. De drie tablets draaien Android 13 uit de doos, krijgen vier Android-updates (tot en met Android 17) en vijf jaar security-updates (tot en met juli 2028). In combinatie met de verbeterde duurzaamheid haal je hier zonder twijfel een apparaat in huis dat je vijf jaar van dienst zal zijn.

Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra: prijs en beschikbaarheid

Tot slot zijn de adviesprijzen van de Galaxy Tab S9-serie ook licht verhoogd. De standaard Galaxy Tab S9 met 128GB opslag haal je in huis voor 899 euro, terwijl de Galaxy Tab S9 Plus met 256GB opslag vanaf 1.119 euro beschikbaar is. Ook de Galaxy Tab S9 Ultra is minimaal met 256GB verkrijgbaar en kost 1.339 euro. Die is daarnaast exclusief beschikbaar met 1TB interne opslag op de website van Samsung zelf.

Pre-orders zijn geopend vanaf vandaag, 26 juli, en op 7 augustus liggen de tablets in de winkel.