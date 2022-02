Stellar Data Recovery review

Stellar Data Recovery is een van de beste bestandsherstellende software die we ooit hebben gebruikt, met uiterst aanpasbare zoekopties, een gigantische bibliotheek aan bestandstypes en de mogelijkheid om diepe scans uit te voeren.

Stellar Data Recovery is een van de beste softwarepakketten om verwijderde bestanden mee te herstellen die je maar kan vinden. Stellar Data Recovery stelt zijn gebruikers in staat om verwijderde, verloren en ontoegankelijke objecten te vinden op een harde schijf, USB-stick of bijna elk ander opslagmedium. Het is enorm populair en komt met enkele high-end functies.

Abonnementen en prijs

Er zijn zes verschillende abonnementen voor Stellar Data Recovery beschikbaar. De prijzen gaan van een gratis versie tot 299 euro per jaar. De gratis versie bevat de standaard bestandsherstelfuncties, maar gebruikers kunnen slechts tot 1GB aan data terughalen. Als je meer nodig hebt, dan zal je moeten upgraden.

Er zijn zes verschillende Stellar Data Recovery-abonnementen beschikbaar. (Image credit: Stellar)

De betalende abonnementen starten bij 49,99 euro voor het standaard plan, waarbij je alles van het standaard-abonnement krijgt, samen met een onbeperkte hoeveelheid data die je kan redden. Als je toch iets van bijkomende functies zoekt, dan zal je met een van de meer geavanceerde Stellar Data Recovery-abonnementen aan de slag moeten.

Tot deze hogere abonnementslagen behoren Professional (89,99 euro per jaar), Premium (99,99 euro per jaar), Technician (199 euro per jaar) en Toolkit (299 euro per jaar). Elke optie voegt enkele nieuwe geavanceerde tools toe, waaronder bijvoorbeeld het herstel van een niet opstartbaar systeem, herstel van optische media en corrupte bestanden en het terughalen van RAID-data.

Er is ook een Mac-versie van de Stellar Data Recovery verkrijgbaar. Je kan deze enkel bij het Professional, Premium en Technician-abonnement krijgen.

Functies

Stellar Data Recovery is beschikbaar op zowel Windows als Mac. Het is een van de beste bestandsherstelsoftware-pakketten die je kan vinden en komt met enkele krachtige functies om de gebruikservaring te verbeteren.

Stellar Data Recovery komt met enkele stevige functies. (Image credit: Stellar)

Om te beginnen Stellar Data Recovery in staat om elk bestandstype terug te halen, waaronder aangepaste formaten. De nodige data kunnen van een harde schijf, externe schijf, geheugenkaart, flash drive en optische media zoals cd's en dvd's worden teruggehaald.

Daarnaast werkt Stellar Data Recovery ook met zowel niet-opstartbare en versleutelde schijven. Er is ook ondersteuning voor het herstellen van RAID en virtuele schijven, en de software kan zelfs gecorrumpeerde foto's en video's herstellen.

Programma en installatie

De installatie van Stellar Data Recovery nam bij ons op een Windows-laptop slechts enkele minuten in beslag. Op het dashboard kan je de bestandstypes selecteren (foto, video, etc.) die je graag terug wil halen. Dit kan best handig zijn als je weet dat je naar een bepaald bestand op zoek bent. Je kan ook aangeven in welke drive en op welke locatie je wilt zoeken, wat alles nog meer vergemakkelijkt.

De gebruiksinterface is eenvoudig en intuïtief. (Image credit: Stellar)

Er zijn ook meerdere geavanceerde opties die je zelf kan aanpassen om de prestatie te verbeteren. Je kan zo bijvoorbeeld zelf aangeven welk bestandsformaat je zoekt. Je kan daar nog nieuwe bestandstypes aan toevoegen als het nodig is, en als je je zorgen maakt over de veiligheid dan heb je nog de veilige modus. Duurdere abonnementslagen zullen je van meer geavanceerde tools voorzien.

Prestaties

We hebben Stellar Data Recovery zelf uitgeprobeerd op een Windows 10-laptop met 8GB RAM en een harde schijf van 1TB. Een volledige scan van onze harde schijf nam minder dan vier minuten in beslag. Het gebruikte daar echter wel 200MB RAM voor en ongeveer 75 procent van onze CPU. Dit verhoogde CPU-gebruik is niet ongewoon voor bestandsherstelsoftware, dus we raden je voor de beste resultaten alvast aan om deze software niet samen met andere intensieve applicaties te draaien.

Een volledige scan nam in onze setup slechts vier minuten in beslag. (Image credit: Stellar)

De snelle scan vond al alles dat we nodig hadden. Er is echter ook een diepe scanfunctie beschikbaar. Dit gebruikte veel meer RAM en een gelijkaardige hoeveelheid CPU, maar nam wel 12 uur in beslag. Het vond wel significant meer data terug, namelijk 125GB in tegenstelling tot de 88GB van de snelle scan.

Efficiëntie

Het terughalen van verloren bestanden kan moeilijk zijn, maar Stellar Data Recovery ondervond weinig problemen. In minder dan vier minuten vond het alle bestanden die we opzettelijk hadden verwijderd, samen met nog 500.000 andere. De app ondersteunt alle bekende bestandstypes, en in het menu voor geavanceerde opties kan je aangepaste formaten toevoegen. Het aantal herstelde bestanden was eerst wat overweldigend, maar gelukkig kan je ze sorteren volgens bestandstype, grootte en locatie. Er is ook een zoekbalk beschikbaar.

Een snelle scan herstelde bijna 90GB aan data van onze harde schijf. (Image credit: Stellar)

Ondersteuning

Gebruikers van Stellar Data Recovery hebben steeds toegang tot ondersteuning via telefoon, live chat en online tickets. De ondersteuning via telefoon is wereldwijd beschikbaar, maar enkel in het Engels. We hebben de live chat zelf uitgetest en werden binnen de minuut verbonden met een vriendelijke medewerker die het programma goed kende.

Er zijn meerdere ondersteuningsopties ter beschikking. (Image credit: Stellar)

Er zijn ook enkele opties aanwezig die je zelf kan raadplegen als je in de problemen zit. De FAQ-sectie geeft je eenvoudige antwoorden op algemene vragen, en de meer diepgaande kennisbank bevat geschreven en visuele documentatie.

Eindoordeel

Stellar Data Recovery is een geweldige tool om verloren bestanden mee terug te vinden, en komt met enkele krachtige geavanceerde opties voor bedrijven. De eenvoudigste versie stelt iedereen in staat om verloren data van een computer of externe opslag terug te halen. De betalende abonnementen zijn wat aan de dure kant, maar de indrukwekkende prestaties en gebruiksvriendelijke interface zorgen ervoor dat het ons zeker weet te overtuigen.