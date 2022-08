Google Calendar-update: categorieën met kleur en inzicht in afspraken

Google heeft de manier waarop Time Insights in de Calendar-app verder verbeterd, zodat je een duidelijker overzicht krijgt over hoe lang je in meetings zit.

Time Insights, wat oorspronkelijk in augustus 2022 verscheen, licht uit hoeveel meetings je gemiddeld per week bijwoont en hoeveel deelnemers hierin zitten. Hiermee hoopt Google je inzicht te geven in werkpatronen en je werk efficiënter in te richten op basis van prioriteiten.

Bij de lancering merkte de tool het volgende op (opens in new tab): "Door de veranderingen in onze arbeidsomstandigheden in het afgelopen jaar hebben sommige mensen meer vergaderingen en ervaren ze mogelijk minder controle over hoe hun werktijd wordt ingevuld. Time Insights kan je deze gegevens tonen en je helpen je tijdsplanning te verbeteren."

(Image credit: Google)

Google Calendar Time Insights categorieën

Nu biedt Google gebruikers de mogelijkheid om hun gebruikservaring aan te passen met ondersteuning voor evenementnamen en kleurenschema's, wat werknemers zou kunnen helpen om te begrijpen bij welke projecten elke vergadering hoort.

De algemene beschikbaarheid voor Rapid Release-domeinen is nu aan de gang, maar het kan meer dan 15 dagen duren voordat sommige gebruikers toegang krijgen tot de functie. Scheduled Release domeinen (dit is de basisinstelling voor de meeste accounts) krijgen de mogelijkheid vanaf 30 augustus 2022.

Om een kleurenlabel te maken, moeten gebruikers naar Tijdsindeling navigeren > selecteer Op kleur > klik op Voeg een label toe. Tijdinzichten kunnen vervolgens worden bekeken door te klikken op Time insights in het linker zijpaneel > klik op Meer inzichten.

De help-pagina van Google (opens in new tab) is al bijgewerkt met informatie over de nieuwe kleur-gecoördineerde Time Insights.

Voorlopig blijft Time Insights voorbehouden aan topabonnees van de kantoorsoftware van het bedrijf, op de volgende plannen: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, en Nonprofits.

Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, de Teaching and Learning Upgrade, Frontline, legacy G Suite Basic en Business, en persoonlijke accounts zijn voorlopig niet ingesteld om de upgrade te krijgen.