Beste gratis PDF editor van 2021

Er zijn een aantal fantastische gratis PDF editors, dus we hebben de allerbeste eruit gepikt om het voor jou een stuk gemakkelijker te maken.

PDF-documenten zijn ontworpen om op elk apparaat te functioneren en er hetzelfde uit te zien. Dat maakt het een briljant bestandsformaat om te delen, maar het bewerken ervan is weer een ander verhaal. De meeste kantoorsoftware en fotobewerkers laten je documenten exporteren in PDF-vorm, maar het bewerken ervan vereist een gerichte tool. Dat is omdat PDF initieel een eigen format had dat eigendom was van Adobe, en die bezit nog steeds een aantal van de technologieën die er nauw mee zijn verbonden. Andere bedrijven kunnen een licentie aanvragen voor die technologieën, maar alleen tegen een vergoeding die normaliter doorgegeven wordt naar jou, de gebruiker.

Er zijn niet veel gratis PDF editors, en zelfs nog minder die je documenten niet van een watermerk voorzien. Daarom hebben we de allerbeste gratis PDF editors zorgvuldig geselecteerd, die alle tools bieden die jij nodig hebt en die je werk niet zullen verpesten met vervelende watermerken.

1. Smallpdf Een handige cloud-based gratis PDF editor Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser) Redenen om te kopen + Krachtige functieset + Werken in de cloud + PDF naar Word converter Redenen om te vermijden - Gelimiteerde gratis periode

Met de PDF editor Smallpdf beschik je als gebruiker over een overzichtelijke interface die jou in staat stelt om tekst en afbeeldingen toe te voegen aan PDF-bestanden. Het platform biedt je ook de mogelijkheid om documenten digitaal te ondertekenen, en je hebt de optie om opmerkingen achter te laten en informatie te highlighten die in PDF's staan.

Het systeem van Smallpdf bevat verder nog tal van andere aanpassingsfuncties. Zo kun je PDF's converteren naar Word- en PowerPoint-bestanden, en kun je door het samenvoegen van diverse PDF-documenten ruimte besparen.

Het beste aan Smallpdf is zonder meer dat alles in de cloud plaatsvindt. Je hebt makkelijk toegang tot al je bestanden die je op de Smallpdf-website hebt geplaatst. Je kunt bestanden makkelijk via drag & drop verplaatsen.

Raak niet verward doordat je meldingen krijgt over een 'free trial'. Je moet alleen echt overstappen van gratis proefperiode naar de betaalde versie als je per se het desktopprogramma van Smallpdf voor offline werken nodig hebt.

2. PDF-XChange Editor Mooie tool voor het bewerken van tekst in PDF's met ingebouwde OCR Specificaties Besturingssysteem: Windows Redenen om te kopen + Herkenning van optische kenmerken + Tekstbewerking + Splits en haalt pagina's op Redenen om te vermijden - Documenten voorzien van watermerk

PDF-XChange Editor is een gratis PDF editor voor Windows-gebruikers. De interface is iets ingewikkelder dan die van Smallpdf, maar het geeft je wel toegang tot een reeks handige functies waaronder een stempel-functie waarmee je documenten kan markeren.

Een van de beste features van PDF-Xchange Editor is de mogelijkheid om OCR (Optical Character Recognition) te gebruiken om tekst te herkennen in gescande documenten - ideaal als je alleen een printje hebt en niet het originele document. Het programma herkent namelijk nog steeds tekst, waarna je het kunt aanpassen. PDF-XChange laat je ook tekst opnieuw formatteren. Het is zelfs mogelijk om de lettertypes te veranderen die nog niet op jouw computer staan.

Net als bij Smallpdf kan je dit platform gebruiken om individuele PDF-bestanden samen te voegen of op te splitsen. Het enige grote nadeel van deze editor is dat er steeds een klein watermerk wordt aangebracht bij aanpassingen van de gratis versie. Als dat een probleem vormt, dan moet je overstappen naar de betaalde Pro-versie.

3. PDFescape Geweldig voor het aanpassen van kleinere PDF-bestanden Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser) Redenen om te kopen + Geen account nodig + Makkelijk documenten samenvoegen Redenen om te vermijden - 10MB bestandslimiet - Desktop-versie is betaald

Met PDFescape kan je bestanden zowel online als via een desktop-app aanpassen. Deze desktop-app is de meest krachtige tool en stelt je in staat om bestaande PDF's aan te passen en papieren documenten in te scannen. Enkel de online versie van PDFespace is echter gratis.

Deze online versie geeft je hoe dan ook voldoende opties, zoals de mogelijkheid om notities aan te brengen, samen met een tool om klikbare URL-links aan je documenten toe te voegen. Het is tevens enorm makkelijk om pagina's toe te voegen, te roteren en annotaties aan te brengen met deze browser-versie van PDFescape.

Het grote nadeel van deze gratis PDF editor is dat je geen documenten kan uploaden die groter zijn dan 10MB. Een doorsnee A4 PDF-pagina neemt slechts 100KB aan data in beslag, dus bij kleinere bestanden zou dit geen probleem mogen vormen.

4. Sejda Een online PDF editor met een gestroomlijnde interface Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser) Redenen om te kopen + Simpele interface + Geen account nodig Redenen om te vermijden - Premium is duur - Limiet op bestandsgroottes

Gratis online PDF editor Sejda biedt een uitstekend scala aan tools, met een extra beveiligingslaag: alle bestanden worden na vijf uur verwijderd van hun servers.

Op deze veiligheidsmaatregelen na zijn er nog een hele reeks andere bruikbare functies. Je kunt tekst, beelden, links en aantekeningen toevoegen, documenten tekenen en ellipsen en rechthoeken invoegen. Dat kan allemaal via de handige gebruiksinterface die uit één menubalk bestaat.

Als je klaar bent met bewerken, klik dan op 'Pas wijzigingen toe' en dan kun je het document downloaden, versturen naar Dropbox of Google Drive, het verwijderen, of toegang geven tot een gedeelde link. De link verloopt na zeven dagen.

Er zit wel een limiet op de gratis service: je kunt niet meer dan 3 taken uitvoeren, 200 pagina's bewerken, of 50MB data gebruiken. Dat is best gul, maar als je meer taken moet uitvoeren zijn er wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse abonnementen beschikbaar.

5. PDFsam Basic Houd je het simpel? Dan is dit mogelijk alles wat je nodig hebt Redenen om te kopen + Makkelijk in gebruik + Niet nodig om bestanden te uploaden + Geen advertenties Redenen om te vermijden - Functieset is gelimiteerd

Vaak moet je alleen een PDF opsplitsen in meerdere documenten, diverse pagina's juist samenvoegen, of om de oriëntatie van de pagina's aan te passen. Dit is vaak het geval als je werkt met papieren documenten die gescand zijn. Klinkt je dit bekend in de oren? Dan is PDFsam Basic de perfecte tool voor jou. Deze lichtgewicht desktop-applicatie is een handige tool die zeer geschikt is voor in deze situaties.

In tegenstelling tot enkele andere PDF editors die in dit lijstje staan, is het met PDFsam Basic niet mogelijk om de daadwerkelijke content van PDF-bestanden aan te passen, maar het opsplitsen en combineren van deze bestanden is een makkie. Er zijn geen watermerken waar jij je zorgen over hoeft te maken, en je hoeft jouw bestanden niet kenbaar te maken aan derden.

Gedurende de installatie wordt aan jou gevraagd of je een trial van PDFsam Enhanced (een betaald product) wil installeren, maar dit kun je afslaan als je niet geïnteresseerd bent.

Welke gratis PDF editor past het beste bij jou? Wanneer je moet bepalen welke van de gratis PDF editors hierboven het beste bij jou past, kijk dan eerst goed welke delen van jouw PDF-bestanden je moet aanpassen. Wil je enkel informatie samenvoegen in een digitaal format? Dan heb je genoeg aan een simpele PDF editor met weinig poespas. Ben je echter van plan om grote delen van een PDF substantieel aan te passen, dan loont het zich om een krachtigere PDF editor in huis te halen. Bijvoorbeeld wanneer je tekst of afbeeldingen wil aanpassen die al in het document staan. In sommige gevallen, zeker wanneer je vrijwel alles van je bestand wil aanpassen, loont het zich om een PDF naar Word converteerprogramma te gebruiken.