Elon Musk wil echt niet dat mensen thuiswerken

Nieuwe Twitter-CEO Elon Musk is naar verluidt van plan om alle werknemers van het platform te verplichten om weer op kantoor te werken. Dit nog geen week na de officiële aankoop.

Het bericht werd gelanceerd door Axios (opens in new tab) en valt samen met het gerucht dat Twitter ook nog eens een derde van zijn werknemers zou ontslaan. Een actie die iets van een 3.700 personen zou treffen.

De beslissing om mensen weer naar kantoor te sturen staat in schril contrast met het regime dat Twitter eerder had ingesteld: in mei 2020 verkondigde het bedrijf dat werknemers er "nooit nog" zouden moeten werken als ze daarvoor kozen.

Wat is de motivatie?

Musk drukte in het verleden bij meerdere gelegenheden zijn afkeer al uit wat betreft thuiswerk voor zijn bedrijven.

In juni 2020 dook een interne memo bij Tesla op die werknemers aanspoorde om weer naar kantoor te komen voor een werkweek van 40 uur of te "doen alsof ze ergens anders werken”, ondanks dat de wereld op dat moment echt in de greep van de pandemie zat.

De aankoop door Musk leidde intussen al tot meerdere veranderingen bij Twitter.

Een belangrijk deel van mensen op senior leiderschapsposities zijn intussen ontslagen, waaronder CEO Parag Agrawal en Hoofd Juridische Zaken Vijaya Gadde.

Thuiswerk afschaffen kadert ongetwijfeld in in het plan om businessmodel volledig om te gooien.

Technici van het bedrijf hebben bijvoorbeeld al de opdracht gekregen om het verificatieproces met "het blauwe vinkje" op korte tijd helemaal te veranderen.

Dat zou de premium service van $4.99 per maand vervangen door een pakket van $8 per maand met daarin identiteitsverificatie en minder advertenties.

Het nieuws valt in een tijd waarin werknemers net op zoek zijn naar jobs waarin er vanop afstand kan worden gewerkt.

Een globale bevraging door Linkedin (opens in new tab) gaf aan dat flexibiliteit de derde meest belangrijke factor voor een job is bij sollicitanten, na verloning en de balans werk-privé.