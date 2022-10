Google Chrome stopt ondersteuning voor Windows 7 en 8.1

Google heeft bevestigd dat het bedrijf Chrome-ondersteuning voor Windows 7 en Windows 8.1 begin 2023 zal beëindigen naarmate het zijn focus op Windows 10 en hoger zet.

In een bericht op de ondersteuningspagina van het bedrijf met de titel "Sunsetting support for Windows 7 / 8.1 in early 2023", legt een Chrome Support Manager uit dat met de introductie van Google Chrome 110 de ondersteuning voor oudere versies van het Windows OS wordt beëindigd.

Versie 110 van de browser, momenteel volgens Statcounter (opens in new tab) gebruikt door tweederde van de desktopmarkt, zal naar verwachting op 7 februari 2023 worden gelanceerd. Veel gebruikers hebben dus iets meer dan drie maanden om hun besturingssysteem te upgraden.

Chrome voor Windows 7 en Windows 8.1

De uitgebreide ondersteuning voor Windows 7 werd in januari 2020 stopgezet omdat het bedrijf overging op zijn driejarige periode van uitgebreide beveiligingsupdates (ESU), die in januari 2023 afloopt, wat overeenkomt met het plan van Google om de ondersteuning voor het OS te beëindigen.

Windows 8.1 bereikt het einde van zijn ondersteuningsperiode in januari 2023, en krijgt ook geen Extended Security Update (of ESU), dus dat betekent in principe het einde voor de OS als je volledig veilig wilt blijven werken.

De gevolgen van dit schijnbaar ongunstige nieuws zouden wel eens duur kunnen uitvallen, omdat consumenten hun Windows OS moeten upgraden.. Volgens Statcounter (opens in new tab) gebruikte 13,31 procent van alle Windows-gebruikers in september 2022 nog steeds versie 7 of 8.1, tegenover 13,61 procent die de nieuwste Windows 11 gebruikte.

Cruciaal is dat historische versies van Google Chrome operationeel blijven voor gebruikers die deze binnenkort afgeschreven besturingssystemen blijven gebruiken, hoewel "er geen verdere updates worden uitgebracht" waardoor gebruikers gevaar kunnen lopen.