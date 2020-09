De Sony Xperia 5 II kijkt af bij zijn grotere broertjes en stopt veel ervan in een kleiner toestel dat makkelijk vast te houden is. Als je op zoek bent naar nieuwe technologie in een kleinere telefoon, dan zit je met de Xperia 5 II goed.

De Sony Xperia 5 II is een vlaggenschip dat over de meeste topkenmerken van de Sony Xperia 1 II beschikt, maar laat op een paar vlakken wat steken vallen om de toestelprijs onder die van andere vlaggenschepen te brengen.



Het toestel is gestroomlijnd voor fotografie en neemt daardoor niet ieder extraatje van de concurrentie over. Dat gezegd hebbende, als je het uiterlijk van Sony's grotere telefoons in het verleden mooi vond, maar op zoek bent naar een kleiner model, zal deze Xperia 5 II daar dicht bij in de buurt komen.

Er is bezuinigd op een aantal grote punten. Zo is het 4K-scherm van de Sony Xperia 1 II hier niet aanwezig. Maar als dat niet je grootste zorg is, kan dit toestel aanvoelen alsof het speciaal voor jou is gemaakt.

Sony Xperia 5 II releasedatum en prijs

De Sony Xperia 5 II komt met een prijskaartje van €899. Het toestel komt in één versie met 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag.

Er is nog geen definitieve releasedatum bekend voor de Sony Xperia 5 II. Sony heeft toegezegd dat het toestel voor het eind van 2020 zal verschijnen. Nieuws over de exacte releasedatum volg je via TechRadar.

Ontwerp en scherm

De Xperia 5 II is een stuk kleiner dan de Xperia 1 Mark II. Het bevat hetzelfde smalle scherm met aspect ratio van 21:9, terwijl het slechts 6,1-inch groot is (in vergelijking met het 6,5-inch scherm van de Xperia 1 Mark II). Het kleinere formaat is voelbaar vanaf het moment dat je de telefoon oppakt, maar het ligt opvallend prettig in één hand voor een telefoon met 6,1-inch scherm.

De aspect ratio van 21:9 is hét trucje waarmee het bedrijf het voor elkaar krijgt om het prettig in de hand te laten voelen, terwijl het nog steeds een redelijk groot scherm heeft. Het maakt de telefoon smaller dan de meeste toestellen.

De Xperia 5 II heeft slechts een Full HD+-scherm (1080x2520), maar is in sommige opzichten wel beter dan zijn broertjes. Het scherm heeft een verversingsratio van 120Hz. Dit maakt een soepelere ervaring mogelijk als je bijvoorbeeld door je social media feed scrolt.

Als je eigenaar bent van de Xperia 5 of vorige telefoons van Sony, merk je vast op dat de randen meer afgerond zijn dan op vorige toestellen. Dit maakt de Xperia 5 II makkelijker vast te houden dan de vorige vierkantere modellen van Sony.

Op de rechter rand van de telefoon vind je volumeknoppen richting de bovenkant. Iets lager is er een speciale knop voor de Google Assistant (die te personaliseren is voor andere functies) en onderaan zit de sluiterknop.

Tussen de volumeknop en de Google Assistant-knop bevindt zich een vergrendelknop. De vingerafdruksensor zit hierin geïntegreerd, aangezien Sony niet over een in-screen sensor beschikt. Dit is een redelijk flinke weglating, maar de vingerafdrukscanner aan de zijkant lijkt tot dusver goed te werken.

De USB-C poort van de telefoon bevindt zich aan de onderkant en de 3,5 mm jack zit bovenop het toestel. Hierdoor kun je naar muziek luisteren terwijl je telefoon aan de oplader ligt. Dit is erg belangrijk voor audiofielen, dus de terugkeer van de 3,5 mm aansluiting is een aangename toevoeging voor velen.

De achterkant van de telefoon is voorzien van glas en heeft een camerablok in de hoek linksboven. De Xperia 5 II komt in twee kleuren: zwart en blauw. Dit lijken ook de enige kleuren te zijn die voor het toestel uit zullen komen. Het toestel is tevens waterresistent tot 1,5 meter diepte voor maximaal 30 minuten.

Camera

De cameraopzet van de Xperia 5 II zagen we eerder terug in de Xperia 1 Mark II: drie camera's achter en één aan de voorkant. De fotografische mogelijkheden met dit toestel zijn indrukwekkend.

Aan de achterkant bevinden zich drie 12MP-camera's. De hoofdcamera heeft een 24 mm lens, de ultrawidecamera een 16 mm lens en de telelens is 70 mm. In onze korte testperiode zijn wat indrukwekkende foto's gemaakt met de automatische modus.

Sony steekt veel aandacht op de verschillende modi voor professionele fotografie. Hierbij is het mogelijk om veel verschillende functies aan te passen die bij andere telefoons niet aanpasbaar zijn.

Aan de voorkant zit de 8MP-camera in een zwarte balk boven het scherm, net als bij andere Xperia-telefoons. De Xperia 5 II heeft dus geen inkeping. Hierdoor is de voorkant van het toestel dus niet volledig schermvullend, waardoor het wat gedateerd oogt.

Prestaties en batterij

De Sony Xperia 5 II beschikt over een Qualcomm Snapdragon 865 chipset, 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Sony zegt dat het toestel standaard wordt geleverd met Android 10. Het bedrijf kon niet bevestigen wanneer Android 11 beschikbaar zal worden voor het apparaat.

Tot nu toe vinden we de software op het toestel erg sterk, maar de Google Assistant-knop aan de rechterkant kan soms irritant zijn als je er per ongeluk op drukt terwijl je eigenlijk iets anders probeert te doen.

De telefoon heeft een 4000 mAh batterij, net als de Xperia 1 Mark II. De smartphone beschikt daarnaast over snelladen, hoewel het lastig kan zijn om aan een extra oplader te komen. Er is geen draadloos opladen beschikbaar op de Xperia 5 II en dat is iets wat zijn grotere broertjes wel kunnen.

Vroege conclusie

De Sony Xperia 5 II lijkt op het eerste zicht een redelijk goed toestel. Dat is niet iets wat vaak voorkomt bij kleinere toestellen. Het is zeker niet het beste toestel wat je voor de prijs kunt krijgen, maar biedt wel veel functies waar liefhebbers van Sony-telefoons blij mee zullen zijn.

Het ontwerp is in vergelijking met vorige modellen verfijnd, beschikt over een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, het scherm heeft een soepele weergave en de camera lijkt net zo krachtig te zijn als zijn voorgangers. Als je alles wat je goed vond aan de Xperia 1 II wil terugzien in een kleiner jasje, is dit de telefoon voor jou.