Lenovo IdeaPad Duet Chromebook review

Als het aankomt op de 2-in-1 laptopmarkt, is de Lenovo Duet Chromebook gemakkelijk een van de grootste verrassingen van dit jaar. Hoewel het zijn gebreken heeft, maken de functionaliteit, draagbaarheid en levensduur van deze hybride tablet-laptop veel goed. Als je sceptisch bent over Chromebooks is dit misschien het apparaat dat jou overhaalt.

(Image credit: Future)

Review in twee minuten

De Lenovo Duet Chromebook is de nieuwste 2-in-1-laptop op de markt. Waar andere hybride laptops een gebrek hebben aan softwareondersteuning of minder mobiel zijn door zwaardere hardwarecomponenten, krijgt de Duet het voor elkaar om een perfecte balans te vinden tussen functionaliteit, draagbaarheid, batterijduur en - misschien wel het belangrijkste - betaalbaarheid.

De Duet is een 10-inch tablet met bijgeleverd toetsenbord en beschikt over de functionaliteiten van Googles Chrome OS. Daarmee is het apparaat de beste 2-in-1-laptop die wij in tijden in deze prijsklasse hebben gezien. Het is misschien zelfs wel een van de beste Chromebooks van dit jaar.

Hoewel Chromebooks gemiddeld ongeveer tien uur aan batterijduur hebben, wist de Lenovo Duet het bijna een volledige dag vol te houden terwijl het continu HD-video's afspeelde. Het gaat hierbij dus niet om een 'negen-tot-vijf-werkdag plus woon-werkverkeer' wat vaak wordt bedoelt met 'een hele dag'. Wij hebben het over een soort volledige 'de-aarde-draait-rond-zijn-eigen-as'-dag. De batterij gaf uiteindelijk 21 uur en 29 minuten nadat we de Chromebook volledig opgeladen van de stroom haalden op.

De batterijduur plaatst de Duet ruim boven de concurrentie, maar het apparaat heeft nog meer te bieden op het gebied van software. Chromebooks bevatten nu een downloadbare bètaversie van Linux Virtual Machine, waardoor de interface en alle Linux-software beschikbaar is via de laptop. Niet snel zal je een soortgelijk OS-pakket in een tablet terugvinden.

Dit totaalpakket is al te koop vanaf €300. Als het gaat om Chromebooks en 2-in-1-laptops, is de Lenovo Duet het geld zeker waard.

(Image credit: Future)

Niets is perfect en de Lenovo Duet schiet tekort op een aantal belangrijke punten. Het vergt namelijk wat oefening om het compacte toetsenbord nauwkeurig te kunnen gebruiken. Voornamelijk als je gewend bent aan een toetsenbord van normale grootte. Als je grote handen hebt of over beperkte handvaardigheid beschikt, is het misschien zelfs fysiek onmogelijk om er fatsoenlijk gebruik van te kunnen maken.



Het trackpad is niet bijzonder, maar wel functioneel. De reactietijd is herkenbaar lager dan die van een traditioneel touchpad van een laptop. Een groot gedeelte van de tijd werkt de trackpad naar behoren, maar soms wordt een klik niet geregistreerd. Het trackpad en het toetsenbord hebben niet dezelfde mate van tastbare feedback die een hoop andere laptops hebben. Dit betekent dat je zonder het te merken hele andere toetsen zou kunnen indrukken dan de bedoeling is.

Een ander groot probleem met de Lenovo Duet is de manier waarop de magnetische hoes en het toetsenbord moet worden bevestigd aan de tablet. De twee leunen bij bevestiging uitsluitend op de magneten, waardoor ze bij normaal gebruik soms plotseling van de tablet komen.

Ondanks deze problemen moet worden opgemerkt dat er bij Lenovo ten minste nog een hoes met standaard en keyboard wordt meegeleverd, in plaats van bij de Microsoft Surface Go 2, waar je ze als randapparatuur moet aanschaffen.

(Image credit: Future)

De audiospeakers zijn precies wat je zou verwachten van een tablet, wat inhoudt dat je waarschijnlijk een koptelefoon moet gebruiken om deugdelijk geluid te krijgen.

Omdat de Lenovo Duet enkel over een USB-C-poort beschikt heb je de bijgeleverde USB-C-adapter nodig om een standaard koptelefoon aan te sluiten. Dit betekent dat je koptelefoon niet kunt aansluiten als de Chromebook wordt opgeladen. Dit kan voor veel mensen een gevoelige snaar raken, maar gezien de batterijduur van de Duet zal dit probleem niet vaak voorkomen.

Geen van de zojuist genoemde punten zijn voor ons een deal breaker. Toch zijn de problemen met het toetsenbord, en trackpad voor ons onoverkomelijke hindernissen. Omdat we de Lenovo Duet niet voor iedereen kunnen aanraden moeten we wat puntjes van de uiteindelijke score halen. Maar voor de grote meerderheid van mensen die op zoek zijn naar een ultra draagbare 2-in-1-laptop is deze Lenovo Duet Chromebook echt de moeite (en het geld) waard.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo IdeaPad Duet Chromebook is beschikbaar bij verschillende grote verkooppunten met de belachelijk lage prijs van €300 voor het instapmodel met 64GB opslagruimte. Daarnaast is er een 128GB-versie die voor vijf tientjes meer verkrijgbaar is. Dit is dan ook het model dat wij aanraden.



Zoals we eerder al zeiden, wordt de tablet geleverd met toetsenbord en bijbehorende hoes (met standaard), dus je hoeft maar één aanschaf te maken om gebruik te kunnen maken van de 2-in-1-laptop zoals bedoeld is.

(Image credit: Future)

Design

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Specificaties CPU: MediaTek P60T 8-core/8-thread 2.0GHz (tot 2.80GHz)

GPU: ARM G72 MP3 800GHz

RAM: 4GB LPDDR4X (gesoldeerd)

Opslag: 128GB eMMC

Scherm: 10.1-inch, 1920x1200 IPS touchscreen, 400 nits

Aansluiting: USB Type-C x 1

Camera: 8MP auto-focus (achterkant), 2MP fixed-focus (voorkant)

Connectiviteit: 802.11 AC (2 x 2) wireless, Bluetooth 4.2

OS: Chrome OS

Batterij: 7,180mAh/27.6Wh (max)/7,100mAh/0Wh (min)

Afmetingen - Tablet: 239.8mm x 159.8mm x 7.35mm; Met toetsenbord en hoes: 244.87mm x 199.31mm x 18.2mm

Gewicht - Tablet: 450 gram; Met toetsenbord en hoes: 920 gram

Esthetisch gezien heeft de Duet zeker enige minimalistische charme door de vrijwel totale afwezigheid van poorten en knoppen aan de zijkanten. Het 10-inch Full HD (1920 x 1200) IPS-scherm is helder en levendig. Ook valt er in de interface van Chrome OS makkelijk te navigeren.

De kleine zwarte randen rondom het scherm zijn zichtbaar, maar niet te storend. Games en HD-video's werken goed en de tekst is duidelijk en helder zichtbaar op het scherm, wat het geschikt maakt om voor een langere tijd te lezen.



De fysieke volumeregelaar aan de zijkant reageert net als de aan-uitknop goed. Naast de USB C-poort is er niets anders aanwezig aan poorten en knopjes. Hierdoor kan er ook weinig misgaan aan de binnenkant van het apparaat, wat positief is voor de prestaties.

De 2MP-camera aan de voorkant is geplaatst aan de bovenkant van het scherm, terwijl de 8MP-camera aan de achterkant zich linksboven in de hoek bevindt. De camera's leveren beide een uitstekende kwaliteit. De camera aan de voorkant is beter dan de meeste geïntegreerde webcams in laptops.

De achterkant van de hoesstandaard heeft een aantrekkelijke stoffen afwerking en is stijlvoller dan de typische siliconen van veel andere tablethoezen.

(Image credit: Future)

Benchmarks Dit is hoe de Lenovo Duet Chromebook functioneert volgens de door ons uitgevoerde benchmark tests: Kraken: 3940.1ms

Speedometer: 26.85

Jet stream: 32.554

Batterijduur (filmtest): 21 uur en 29 minuten (echt waar)

Prestaties

Op papier lopen de prestaties van de Lenovo Duet Chromebook achter bij de iets grotere en duurdere modellen. Aan de andere kant zullen vrij weinig mensen Call of Duty: Warzone willen spelen op een 2-in-1 Chromebook



Als het aankomt op surfen op het web, het streamen van video's en standaard productiviteitsprogramma's, doet de Duet precies wat je ervan verwacht. Je kunt misschien niet honderden Chrome-tabbladen tegelijk open zetten die met de snelheid van het licht laden, maar je kunt nog steeds een handvol dingen tegelijk gebruiken.

De Lenovo IdeaPad Duet krijgt het zelfs voor elkaar om tot redelijke prestaties te komen als het gaat om licht tot matige mobile gaming. Dit is echt geen gaming laptop, maar alles wat je op een telefoon of tablet kunt spelen, werkt ook op je Duet.

Als we het over prestaties hebben, kunnen we de batterijduur van de Duet niet links laten liggen. Tijdens onze filmtest hebben wij constant een HD-video af laten spelen met de instellingen op vijftig procent helderheid en vijftig procent volume.

Normaal gesproken vallen soortgelijke apparaten uit na zo'n acht tot twaalf uur, waarvan tien uur het gemiddelde is voor een typische Chromebook. De Duet blies ons weg door het maar liefst 21 uur en 29 vol te houden.

(Image credit: Future)

Natuurlijk is de ene batterij de andere niet en zullen de prestaties na verloop van tijd afnemen. Daarom moet je niet verwachten dat de bijna 22-urige levensduur van de batterij altijd zo zal blijven.



De langere levensduur is te verklaren door de lichtgewicht hardware die zich in de Lenovo IdeaPad Duet bevindt. Deze trekt niet veel stroom. De lichtere CPU en GPU verbruiken niet zo veel energie als een Intel- of AMD-processor, waardoor de Duet het langer vol kan houden dan andere laptops.

Waar het op batterijgebruik bespaart, laat het steken vallen op het gebied van high-end prestaties. Met slechts 4GB RAM-geheugen zal het openhouden van veel tabbladen in Chrome ervoor zorgen dat de Lenovo flink wat langzamer wordt. Hetzelfde geldt als je een hoop apps hebt draaien op de achtergrond terwijl je een film kijkt of een spel speelt.

Software

Als het gaat om lichtgewicht 2-in-1-laptops dan zijn de softwaremogelijkheden van levensbelang, vooral als je opties gelimiteerd zijn ten opzichte van een traditionele Windows-laptop of MacBook. Gelukkig beschikken Chromebooks over het volledige ecosysteem van Android-apps.

Er is in feite zoveel software beschikbaar dat je snel met te weinig opslagruimte komt te zitten als je de grootte van de apps die je downloadt niet in acht houdt. Om die reden raden wij het aan om te kiezen voor de 128GB-versie in plaats van de schamele 64GB die wordt geleverd bij het basismodel.

Waar we voornamelijk enthousiast over zijn is Googles implementatie van Linux Virtual Machine in Chrome OS. Het gaat om een bètaversie die toegankelijk is op de Duet. Het installeren is erg gemakkelijk en duurt ongeveer vijf minuten. Met het Linux-ecosysteem zijn er nog meer softwaremogelijkheden beschikbaar, wat volgens ons een van de sterkste punten is om voor de Lenovo IdeaPad Duet te kiezen.

Een aanrader als

Je een lichtgewicht en draagbare 2-in-1-laptop wil

De Duet is een van de meest draagbare Chromebooks van het moment. Het apparaat is compact en weegt weinig, waardoor je de hybride laptop gemakkelijk overal mee naar toe kunt nemen.

Je een klein budget hebt

De Lenovo Duet begint bij een bedrag van €300, waardoor het een van de meest betaalbare 2-in-1-laptops op de markt is.

Je een robuuster systeem dan Android of iOS wil

Hoe krachtig Android en iOS ook zijn geworden, mobiele besturingssystemen zijn nog steeds beperkter dan Windows, MacOS en Linux OS. Chrome OS bevindt zich in het midden. Het geeft een gevoel dat dicht bij een typische laptopomgeving op een tablet komt.

Een afrader als

Je grote handen of een beperkte handvaardigheid hebt

Vanwege het veel kleinere toetsenbord dan normaal is de Duet niet zo geschikt voor mensen met grotere handen of een beperkte handvaardigheid. Een grotere 2-in-1-laptop of een tablet is dan een betere optie.

Je een systeem met sterke prestaties wil

Als je op zoek bent naar een 2-in-1-laptop om mee te multitasken en je honderden Google Chrome-tabs open wil hebben staan, is de Lenovo Duet niet de Chromebook voor jou.

Je een traditioneel besturingssysteem wil

Chrome OS is beperkter dan Windows 10 of MacOS, maar dat is ook de bedoeling. Als je graag een traditionele laptopomgeving wil, komt een Chromebook daar slechts deels bij in de buurt. Dat kan genoeg zijn, maar dat is aan jou.