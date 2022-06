Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: análisis

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

El Lenovo IdeaPad Duet Chromebook fue una gran sorpresa en el mercado de los portátiles 2 en 1 (opens in new tab) cuando se lanzó en 2020. Este portátil híbrido consigue reunir muchas características fantásticas en su pequeño cuerpo, y ofrece tres pilares destacables: funcionalidad, portabilidad y una batería extraordinaria, por lo que, aunque es mejorable en algunos aspectos, ninguno de sus puntos flojos le resta valor.

Este es uno de los mejores Chromebooks (opens in new tab) que hayamos usado, y si eres de los que no tiene claro si le llama la atención un portátil de estos con Chrome OS, es posible que el Lenovo IdeaPad Duet sea el que te convenza.

(Image credit: Future)

Análisis en dos minutos

El Lenovo IdeaPad Duet Chromebook es uno de los portátiles híbridos 2 en 1 que se lanzaron al mercado en 2020, pero si bien otros carecen de soporte de software o sacrifican la portabilidad por un hardware más pesado, el Duet consigue alcanzar el equilibrio perfecto entre funcionalidad, portabilidad, longevidad de la batería y todo esto a un precio realmente asequible, lo cual es algo que sea tal vez incluso más importante.

Este portátil aprovecha la utilidad del sistema operativo Chrome OS de Google en un dispositivo que es una tablet de 10 pulgadas con teclado (y obviamente pantalla táctil), y francamente, es uno de los mejores portátiles 2 en 1 (opens in new tab) que hemos visto por su precio. Incluso se puede decir que es uno de los mejores Chromebooks (opens in new tab). Realmente, la relación calidad-precio que ofrece el Lenovo IdeaPad Duet es maravillosa.

Otro aspecto que nos ha dejado pasmados con este portátil es la duración de su batería. Si bien los Chromebooks tienen una media de 10 horas de batería con una carga completa, el Lenovo Duet nos duró casi un día, ¡reproduciendo un vídeo en HD sin parar!

Y no hablamos de un día en plan una jornada de trabajo, no, nos referimos a un día de verdad, con sus 24 horas. Concretamente, nos duró 21 horas y 29 minutos.

Esa fantástica duración de la batería te vendrá genial para poder sacar el máximo provecho al acceso completo del Lenovo Duet a todo el ecosistema de aplicaciones de Android, además de todas las demás aplicaciones de Google integradas en Chrome OS.

Esto ya pondría al Duet muy por delante de la competencia, pero es que ofrece más cosas todavía. Los Chromebooks vienen ahora con una versión beta descargable de una máquina virtual de Linux, para que puedas utilizar una interfaz de terminal y acceder a todo el software de Linux con ella.

Sencillamente, hasta que probamos este portátil no habíamos visto un sistema operativo tan robusto en una tablet.

Por último, lo mejor de todo es que podemos disfrutar de todo esto por un precio realmente bajo. El Lenovo IdeaPad Duet Chromebook se lanzó al mercado por 329€, pero ahora se puede conseguir por menos todavía. Por ejemplo, en PcComponentes (opens in new tab) y en Amazon (opens in new tab)está rebajado ahora mismo a 199€.

En lo que respecta a los Chromebooks y los portátiles 2 en 1, sin ninguna duda, esta es la mejor relación calidad-precio que vas a encontrar en un portátil de este tipo. El Lenovo IdeaPad Duet Chromebook es todo lo que los netbooks tendrían que haber sido, pero nunca llegaron a ser, y constituye el próximo paso lógico de los Chromebooks.

(Image credit: Future)

Sin embargo, el Lenovo Duet no es perfecto, y se queda corto en algunas áreas importantes. El teclado es realmente pequeño, y si estás acostumbrado a uno de tamaño completo, te puede resultar algo frustrante, por lo que necesitarás algo de práctica para cogerle el truco y poder usarlo con precisión.

El trackpad, es decir, el panel táctil para "usar el dedo como ratón", también es algo mediocre, aunque funciona. Su capacidad de respuesta es notablemente inferior a la del panel táctil de un portátil tradicional. Profundizaremos más en esto en la sección de diseño.

Nuestro otro gran problema con la Lenovo Duet es la forma en la que su funda con soporte y el teclado se unen a la tablet. Ambos accesorios dependen de imanes para mantenerse en su sitio, y a veces se separan mientras estás usando el portátil.

Dejando de lado estos problemas, a diferencia de la Microsoft Surface Go (opens in new tab), Lenovo al menos te incluye la funda y el teclado con tu compra, por lo que no tendrás que comprarlos por separado.

(Image credit: Future)

Los altavoces ofrecen el sonido que esperarías de una tablet, por lo que no esperes gran cosa, y lo más seguro es que optes por unos altavoces o unos auriculares si quieres disfrutar de una buena experiencia de audio.

Como el Lenovo Duet solo tiene un puerto USB Tipo-C, y ningún otro, tendrás que usar el adaptador USB-C a minijack que viene incluido con la compra para conectar unos auriculares o altavoces por cable. Esto significa que no podrás cargar el portátil y usar los auriculares por cable a la vez, lo cual es un inconveniente. Pero lo bueno, es que no debería ser un gran problema, ya que como hemos comentado, la duración de la batería del Lenovo Duet es impresionante.

Claro que también puedes optar por conectar un dispositivo de audio a través del Bluetooth, dejando así el puerto USB libre.

Para nosotros, ninguno de estos puntos flojos del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook nos tiraría para atrás a la hora de comprarlo, ya que de verdad que pensamos que la relación calidad-precio es fantástica. Pero es verdad que los problemillas del teclado y el trackpad están ahí, y es posible que a más de uno eso les parezca algo inaceptable. Por eso, no podemos recomendar el Lenovo Duet a todo el mundo, y hemos restado una estrella a la puntuación que le hemos dado a este portátil.

Por lo demás, para la gran mayoría de personas que buscan un portátil 2 en 1 realmente ligero y portable, no podemos más que recomendar de corazón el Chromebook Lenovo Duet.

(Image credit: Future)

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: precio y disponibilidad

El Lenovo IdeaPad Duet Chromebook está disponible en los típicos vendedores, y lo puedes encontrar a un precio que parte de 199€ para la configuración con 128GB de almacenamiento en PcComponentes (opens in new tab) y en Amazon (opens in new tab). El precio oficial de venta por el que se lanzó al mercado era de 329€, por lo que ahora te puedes ahorrar hasta 130€, lo cual es fantástico.

Cabe mencionar que existe otra variante inferior, que se queda con 64GB de almacenamiento, aunque parece más difícil de conseguir ahora mismo. Sea como sea, solo costaba 20€ menos, por lo que indudablemente merece la pena optar por el de 128GB, ya que cuenta con el doble de almacenamiento. Ambas configuraciones cuentan con 4GB de RAM.

Como hemos mencionado anteriormente, la funda con soporte, el teclado y el adaptador USB a conexión de auriculares vienen incluidos con tu compra, por lo que tendrás tu 2 en 1 completo pagando solo el dispositivo (esto debería ser algo obvio, pero muchas otras marcas te cobran el teclado por separado). También queremos darte un consejo, y decirte que cuando realices tu compra te asegures de que el teclado incluido es el español, ya que en algunos vendedores, como Amazon, parece estar el Lenovo Duet más barato, pero tendrás un teclado en otro idioma, lo cual no es óptimo.

(Image credit: Future)

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: diseño

Especificaciones del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook CPU: MediaTek P60T 8-núcleos/8-hilos 2.0GHz (se puede acelerar hasta 2.80GHz)

GPU: ARM G72 MP3 800GHz

RAM: 4GB LPDDR4X (incrustada)

Almacenamiento: 128GB eMMC

Pantalla: 10.1-pulgadas, 1920x1200 IPS táctil, 400 nits

Puertos: USB Tipo-C x 1

Cámara: 8MP auto-enfoque (detrás), 2MP enfoque-mixto (delante)

Conectividad: 802.11 AC (2 x 2) WiFi, Bluetooth 4.2

SO: Chrome OS

Batería: 7.180mAh/27.6Wh (max)/7.100mAh/0Wh (min)

Tamaño - modo Tablet: 239.8 x 159.8 x 7.35 mm; con teclado y funda: 244.87 x 199.31 x 18.2 mm

Peso - modo Tablet: 450g; con teclado y funda: 920g

Como hemos comentado, los mayores puntos flojos del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook los encontramos en su diseño.

La funda con soporte y el teclado se unen mediante imanes al dispositivo, y aunque de primeras parecen quedar firmemente asegurados a la tablet, lo cierto es que cuando estábamos usando el portátil nos pasó que separábamos sin querer el teclado, o la funda (cuando en realidad solo tratábamos de regular la inclinación).

No son problemas cruciales, y al fin y al cabo, solo es cuestión de volver a juntar el accesorio, pero nos pasó unas cuantas veces y por eso tenemos que comentarlo, ya que es posible que algunas personas se puedan sentir frustradas por ello.

En definitiva, pensamos que el mayor inconveniente del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook es que tiene un teclado muy pequeño, lo cual es inevitable dado el reducido tamaño del dispositivo, y eso tirará para atrás a más de un comprador. Y en segundo lugar, el trackpad, que podría responder mejor.

(Image credit: Future)

También cabe señalar que el teclado y el trackpad tampoco tienen la misma sensación táctil que tienen los de muchos otros portátiles; es como que no sientes ese mismo clic que te permite cerciorarte de que le has dado bien, y esto significa que tendrás que acostumbrarte.

Por otro lado, tocar un trackpad que a veces no responde se convertirá en algo frustrante para algunas personas, y más si no tienes claro si le has dado bien, tal y como acabamos de comentar. Que quede claro, normalmente el trackpad funciona bien, pero a veces es como si te ignorara, y simplemente no entendemos por qué.

Las anteriores son cosas con las que muchos se acostumbrarán a vivir, pero puede suponer un problema mucho mayor a nivel de accesibilidad. Para las personas con menor destreza manual (por ejemplo, que tengan alguna discapacidad física, o incluso las personas mayores que ya no son tan ágiles como antes), estos problemas pueden llegar a hacer que el uso de este portátil sea inviable.

(Image credit: Future)

A nivel estético, el Lenovo IdeaPad Duet Chromebook tiene un cierto encanto minimalista, con un único puerto y algunos botones a los lados. La pantalla IPS FHD (1920 x 1200) de 10 pulgadas es brillante y llamativa, y la interfaz de Chrome OS permite navegar de forma sencilla.

Los bordes negros que rodean la pantallas miden alrededor de 1.2cm, por lo que son claramente apreciables, aunque no llegan a resultar demasiado exagerados. Los juegos y el vídeo en alta definición se ejecutan con fluidez, y el texto se ve nítido y claro en la pantalla, lo que hace que puedas estar leyendo durante mucho tiempo sin problemas (para tratarse de una pantalla de 10 pulgadas).

El botón físico para controlar el volumen está en el lateral y funciona perfectamente, al igual que el botón para encender el portátil, que está justo al lado. El puerto USB Tipo-C nos parece genial. Ahora sí, no encontrarás más conexiones o puertos en el Lenovo IdeaPad Duet. La parte positiva, es que esto ayuda a que las cosas se mantengan más simples a nivel de procesamiento, y eso siempre es bueno para el rendimiento.

La cámara frontal de 2MP está ubicada en el borde más largo de la tablet, mientras que la cámara trasera de 8MP está en la esquina superior izquierda del dispositivo. Ambas ofrecen una excelente calidad de imagen, y la cámara delantera supera a casi todas las webcam integradas que encontramos en otros portátiles.

Por último, la parte exterior de la funda con soporte tiene una atractiva cubierta de tela que da al dispositivo un aspecto mucho más elegante que los típicos acabados de silicona o imitación de cuero de otras fundas de tablets, o que los acabados de plástico duro o metal de los portátiles tradicionales.

(Image credit: Future)

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: rendimiento

Benchmarks Estas son las calificaciones que ha conseguido el Lenovo IdeaPad Duet Chromebook al ponerlo a prueba con nuestros benchmarks (software de análisis): Kraken: 3940.1ms

Speedometer (prueba que mide la velocidad): 26.85

Jet stream: 32.554

Duración de la batería (probada reproduciendo una película en bucle): 21 horas y 29 minutos (una barbaridad)

Sobre el papel, el rendimiento del Lenovo Duet Chromebook está por detrás de lo que ofrecen los portátiles más grandes y más caros, pero claro, esperamos que nadie tenga intención de ponerse a jugar a Metro: Exodus en un Chromebook 2 en 1.

Si hablamos de navegar por Internet, ver películas en streaming y trabajos típicos de productividad, el Lenovo Duet te ofrece exactamente lo que necesitas sin ningún tipo de problema. No deberías volverte loco y abrir decenas de pestañas en Chrome, pero si te controlas podrás abrir varias a la vez y que todo funcione de forma fluida.

El Lenovo IdeaPad Duet incluso es capaz de ejecutar juegos móviles ligeros o moderados a nivel de exigencia y ofrecerte un rendimiento muy respetable. Este no es un portátil gaming (opens in new tab), obviamente, pero te permitirá jugar a los mismos juegos que en tu teléfono o tablet.

Obviamente, no podemos hablar del rendimiento del Lenovo IdeaPad Duet y no hablar de su impresionante duración de batería. La prueba típica que hacemos aquí en TechRadar es que ponemos a reproducir en bucle una película en HD, con el brillo de la pantalla y el volumen establecidos al 50%,y así lo dejamos hasta que el portátil se apaga.

Normalmente, dispositivos como este suelen quedarse sin batería entre 8 y 12 horas después, mientras que los Chromebook suelen aguantar una media de 10 horas. Pues bien, el Lenovo IdeaPad Duet Chromebook nos dejó flipados: aguantó 21 horas y 29 minutos, dejando por los suelos la duración de todos los demás portátiles.

De verdad que es casi imposible encontrar una duración de batería similar en el mercado.

(Image credit: Future)

Está claro que las baterías siempre se degradan un poco con el tiempo, por lo que no esperes que te vaya a durar casi 22 horas para siempre. Sin embargo, hemos repetido las pruebas varias veces y todo indica que la longevidad de la batería del Lenovo IdeaPad Duet no es una casualidad. Curiosamente, Lenovo afirma oficialmente que la duración de la batería es de 10 horas de uso general, pero lo cierto es que en la práctica, tal y como hemos comentado, hemos podido comprobar que te durará mucho más tiempo.

Esto se debe probablemente al hardware del Lenovo IdeaPad Duet, que no consume mucha energía. La CPU y la GPU menos potentes no consumen tanta energía como un procesador Intel o AMD, y por eso la carga de la batería dura mucho más tiempo.

Claro que si bien los componentes del Lenovo IdeaPad Duet ayudan a que la batería tenga una duración extraordinaria, la parte negativa es que pierde en términos de rendimiento de gama alta. Con solo 4GB de RAM, si te pasas trabajando en multitarea, teniendo demasiadas pestañas o aplicaciones abiertas en segundo plano, el portátil se ralentizará.

Pero todo es cuestión de saber qué puedes esperar del Lenovo IdeaPad Duet: sabes que te costará muy poco dinero, que la batería te durará muchísimo tiempo, y a cambio, simplemente mentalízate a trabajar con una cosa detrás de otra, sin pasarte de tareas paralelas. Si haces eso, el portátil rendirá perfectamente.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: software

En el ámbito de los portátiles ligeros 2 en 1, las opciones de software disponibles pueden parecer como una lotería a la hora de resultarte útiles o no, e incluso funcionando bien, las opciones son más limitadas que en un portátil tradicional con Windows o un MacBook. Por suerte, los Chromebooks tienen acceso a toda la biblioteca de aplicaciones de Android, que es el mayor mercado digital del mundo.

En comparación con la Surface Go 2, que hace uso de la Microsoft Store, que es menos popular (y tiene menos opciones), el Lenovo IdeaPad Duet sale ganando en lo que respecta al software.

De hecho, el Duet viene con tanto software disponible que tendrás que controlarte, y seleccionar bien, porque como te descargues demasiadas aplicaciones terminarás llenando el almacenamiento disponible. Por eso, como hemos comentado antes, te sugerimos encarecidamente que optes por la configuración de este portátil con 128GB de almacenamiento.

Estamos especialmente entusiasmados con la implementación por parte de Google de una máquina virtual Linux en Chrome OS, cuya versión beta es muy fácilmente accesible desde el Lenovo IdeaPad Duet: basta con pulsar un interruptor en la configuración del sistema.

Conseguimos tener disponible un terminal de comandos de Linux totalmente operativo y funcionando en el Duet en tan solo 5 minutos. Esto quiere decir que tendrás disponibles todavía más opciones de software al incluir el ecosistema de software de Linux. Este es, para muchos, uno de los puntos fuertes a favor del Lenovo IdeaPad Duet.

Cómpralo si...

Quieres un portátil 2 en 1 súper ligero y portable

El Duet es uno de los Chromebooks más fácilmente transportables que vas a encontrar ahora mismo. Su formato compacto y su ligerísimo peso lo convierten en el tipo de 2 en 1 que puedes llevar fácilmente contigo a cualquier lugar.

Quieres gastar poco

A día de hoy, puedes conseguir el Lenovo Duet por tan solo 199€, por lo que es uno de los modelos de 2 en 1 más asequibles que puedes conseguir, y que encima te rendirá bien.

Quieres un sistema operativo más robusto que Android o iOS

Por muy potentes que se hayan vuelto con el tiempo Android e iOS, los sistemas operativos móviles siguen estando mucho más limitados que los sistemas operativos como Windows, MacOS o Linux. Chrome OS se sitúa justo en medio de estos dos grupos, y te ofrece mucho más que un sistema operativo móvil, consiguiendo una experiencia que parece un entorno de ordenador en una tablet, pero prescindiendo de la pesadez de un SO completo.

No lo compres si...

No te vas a aclarar con un teclado pequeño

El pequeño teclado del Duet requiere cierta destreza, precisión y paciencia para poder ser usado eficazmente, y es posible que para algunos esa no sea una opción. En ese caso, un portátil 2 en 1 más grande o una tablet podría ser una mejor compra.

Quieres un portátil de alto rendimiento

Si quieres un portátil 2 en 1 con el que puedas trabajar en multitarea sin limitaciones, o eres de los que simplemente le gusta trabajar con decenas de pestañas abiertas en el navegador, el Lenovo IdeaPad Duet se te va a ralentizar, te vas a frustrar y vas a terminar comprándote otro portátil. La idea con este, es hacer una tarea detrás de otra, no todas a la vez.