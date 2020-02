Een beveiligingscamera is tegenwoordig veel meer dan een lompe grijze camera die beelden toont van wat er zich rondom of in je huis afspeelt. Er zijn voldoende beveiligingscamera’s die je eenvoudig kan bestellen via een webshop en vervolgens zelf kan installeren in enkele minuten. Een van die veelzijdige beveiligingscamera’s is de Arlo Ultra. Hij steekt bovendien met kop en schouders boven de concurrentie uit omdat hij de mogelijkheid biedt tot haarscherpe opnames in 4K-kwaliteit. Ik nam de proef op de som en keek een tijdje vanop afstand mee naar wat er in mijn appartement gebeurde.

De mogelijkheden

De Arlo Ultra biedt naast 4K-opname heel wat andere mogelijkheden. Die kan je na de installatie makkelijk en overzichtelijk terugvinden in de app van Arlo op je smartphone. Als je de camera uit de doos neemt, zal je zien dat hij nogal klein is. Bij een 4K-camera had ik eerder een groot toestel voor ogen, maar de Arlo Ultra is de kleinste beveiligingscamera die ik tot nu toe heb gezien. Hierdoor kan je hem ook prima binnenshuis plaatsen zonder dat hij vloekt met je inrichting. In die kleine verpakking zit in de eerste plaats de lens die video kan opnemen in 4K.

Daarnaast heeft hij een enorm brede kijkhoek van 180°. Het is niet mogelijk om de camera met de app te bewegen, maar je kan wel in- en uitzoomen. Er is eveneens nachtvisie aanwezig en een ingebouwde lamp zodat je te allen tijde kan zien wat er zich voor de camera afspeelt. De camera haalt bovendien zijn stroom van een herlaadbare batterij zodat er geen kabels aan te pas komen. Tot slot zijn er nog een sirene en een ingebouwde microfoon aanwezig. Met die microfoon kan je dan via de smartphoneapp spreken met de persoon die bij de camera staat.

Image Credit: TechRadar

Snelle installatie

De installatie van de meeste slimme beveiligingscamera’s verloopt vlot en vraagt niet te veel technische kennis. Dit is ook zo bij de Arlo Ultra. In de doos zitten de camera, het basisstation, de oplader en enkele hulpstukken. Je zal merken dat je bij de stekkers nog een hulpstuk moet aanbrengen, in de doos zitten namelijk twee stekkerkoppen (een Europese en Amerikaanse kop). Het vastklikken van die stekkerkop ging echter niet heel makkelijk en uiteindelijk had ik iets meer dan een kwartier nodig om hem erop te krijgen. Dat was dan ook het moeilijkste deel van de installatie.

De batterij van de camera was voor ongeveer 65% opgeladen toen ik hem uit de doos nam, dus kon ik meteen beginnen met de installatie. Een volledig opgeladen batterij zou ongeveer voor twee maanden stroom moeten zorgen, maar dit kan variëren naargelang je instellingen in de app. De instructies die in de doos zelf zitten, zijn beperkt tot een klein steekkaartje dat je doorverwijst naar de app, waar alles duidelijk wordt uitgelegd.

(Image credit: Future)

Eerst moet je het basisstation met een ethernetkabel aansluiten op je router. Bij mij detecteerde de app meteen het basisstation, waarna ik de camera zelf kon installeren. Er zit een magnetische houder bij die je met een enkele schroef aan de muur kan hangen. Door de magnetische houder kan je camera ook snel van de muur halen als je de batterij moet opladen. Als je hem niet zou willen ophangen, kan je hem ook gewoon neerzetten, aangezien de onderkant vlak is. De camera zelf werd ook meteen herkend door de app en die helpt je meteen bij de plaatsing van de camera. Voor slimme beveiligingscamera’s is een sterk en stabiel wifisignaal essentieel en de app geeft dan ook aan hoe sterk het signaal is dat de camera ontvangt.

Gebruik in de praktijk

Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoe de camera in de praktijk werkt. De app heeft namelijk heel wat instellingen waarmee je kan bepalen wanneer je een melding krijgt en wat de camera doet op welk moment. Zo kan je bepaalde instellingen kiezen die geactiveerd worden op een bepaald tijdstip of zelfs vanaf dat jij een bepaald aantal meter weg bent van je huis. Zo kan je kiezen om het licht ’s avonds automatisch te laten aangaan of de sirene meteen te activeren als er beweging is wanneer jij weg bent van huis. Ook als je een huisdier hebt, zou je je geen zorgen mogen maken, aangezien de camera met behulp van AI kan herkennen of er een persoon, huisdier of voertuig voorbijkomt zodat hij geen loos alarm slaat. Ikzelf heb jammer genoeg geen huisdier, dus die functie heb ik niet volledig kunnen testen.

(Image credit: Future)

Zoals bij alle beveiligingscamera’s zijn er hier bijbehorende abonnementen nodig om alle functionaliteiten te krijgen: Arlo Smart (27,99 euro per jaar), Arlo Smart Premium (89 euro per jaar), Arlo Smart Elite (139 euro per jaar). Bij je registratie krijg je een jaarabonnement Smart Premium cadeau, maar daarna is een gewoon Arlo Smart abonnement in feite voldoende, tenzij je meer dan tien camera’s wil installeren. Je kan met het basisabonnement opnames tot dertig dagen opslaan in de cloud van Arlo, maar je kan ze ook downloaden of lokaal op een SD-kaart in het basisstation opslaan.

(Image credit: Future)

Alles lijkt rozengeur en maneschijn te zijn, maar er zijn twee kleine minpuntjes die ik nog even wil aanraken. In vergelijking met andere beveiligingscamera’s is de sirene in de Arlo Ultra relatief stil. Indien er een ongewenste bezoeker komt, zal hij/zij de sirene zeker wel horen, maar je buren zullen echter niet wakker worden. Ook kan je de camera automatisch laten inzoomen als hij beweging detecteert, maar als je die functie inschakelt, dan verlies je wel de 4K-kwaliteit van de opnames. Tot slot is er nog de mogelijkheid om de camera voortdurend te laten opnemen, maar daarvoor moet je een abonnement van meer dan honderd euro per maand aanschaffen. Dit alles maakt van de Arlo Ultra een van de meest complete en veelzijdige beveiligingscamera’s die je vandaag de dag kan vinden.