Nuki toont eerste prototype van Smart Lock met ondersteuning voor Matter

Niet zo lang geleden zagen we introductie van Matter 1.0, een nieuwe standaard die de wereld van uiteenlopen smart home-technologie moet samenbrengen. Op dit moment werkt het ene apparaat met Google Home, het andere met Apple HomeKit en een derde apparaat kan bijvoorbeeld alleen met Amazon Alexa werken. Matter moet ervoor zorgen dat alle apparaten met zijn platform kunnen werken, zodat je hiermee geen rekening moet houden als je nieuwe producten koopt.

Europees marktleider in slimme deursloten, Nuki, krijgt geregeld vragen hierover en geeft nu een officieel antwoord aan gebruikers. Developers van Nuki werken al enige tijd intensief met Matter en hebben een eerste prototype gemaakt. In onderstaande video laten ze zien hoe een Apple HomePod, een Google Nest Hub, het Nuki Smart Lock, een iPhone en een Android smartphone met elkaar communiceren via Matter.

De toekomst van Nuki en Matter

Jürgen Pansy, mede-oprichter van Nuki, geeft toelichting bij de invloed van Matter op hun producten: "Nuki is altijd een pionier geweest als het gaat om integratie in Smart Home systemen. In de afgelopen jaren hebben we een uitgebreid ecosysteem gecreëerd. Ons Nuki Smart Lock is compatibel met de belangrijkste merken in de Smart Home-industrie. Vanuit ons oogpunt levert Matter een extra bijdrage om de toegang tot het eigen huis voor onze klanten zo slim, eenvoudig en veilig mogelijk te maken. Het is dan ook een natuurlijke stap voor ons om voorop te lopen bij een standaard als Matter. We willen actief betrokken zijn bij dit project en Matter integreren in ons ecosysteem."

Alle functies die Matter momenteel biedt worden ook ondersteund door de Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa integraties die Nuki momenteel aanbiedt. De talrijke integraties die via de Nuki Bridge API worden aangeboden, zoals in Home Assistant of HomeBridge, bieden nog meer functionaliteit, omdat hier de specifieke vereisten voor Europese deursloten en de functies van de Nuki Smart Lock en Opener kunnen worden aangepakt. Dit is niet het geval met de Matter standaard die speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt is ontwikkeld.

Een lokale API voor de Smart Lock 3.0 Pro, die gebruik maakt van de gangbare MQTT-standaard, is al beschikbaar als bèta via een firmware-update en zal in 2023 als reguliere update worden uitgebracht.

Wanneer komt Matter-ondersteuning naar Nuki?

Samen met complexe certificeringsprocedures dwingt Matter veel smart home-fabrikanten om bestaande standaarden zoals HomeKit niet langer te ondersteunen ten voordele van Matter. Daarmee worden ze ook in zekere zin gedwongen om nieuwe versies hun producten te lanceren. Dit zal ook het geval zijn voor Nuki.

Voor bestaande gebruikers betekent dit dat er in sommige gevallen nieuwe hubs moeten worden aangeschaft, omdat niet elke hub een update voor Matter krijgt. Dit migratieproces zal enkele jaren duren, vooral omdat Matter in de meeste gevallen geen nieuwe functionaliteiten biedt. Nuki zorgt ervoor dat een apparaat dat vandaag wordt aangeschaft over enkele jaren nog steeds dezelfde integratiemogelijkheden heeft. Nuki verwacht tot slot de eerste toestellen met ondersteuning voor Matter in de tweede helft van 2023 op de markt te brengen.