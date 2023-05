WiZ introduceert beveiligingscamera die samenwerkt met slimme verlichting

Signify onthult vandaag hun Home Monitoring binnen het bestaande WiZ-ecosysteem dat verlichting en beveiliging naadloos combineert. Concreet breidt Signify het bestaande slimme WiZ-verlichtingssysteem uit met enkele nieuwe Home Monitoring-functies in de app én de eerste slimme beveiligingscamera, met name de de WiZ Indoor Camera.

Hoe werkt het? Bij vertrek op vakantie activeer je bijvoorbeeld de vakantiemodus in de Wiz-app. Wordt er beweging gedetecteerd, dan knipperen je WiZ-lampen. Zo zien ook je buren dat er ongewenste activiteit is. De gedetecteerde beweging activeert onmiddellijk een melding op je telefoon. Jij kan dan direct de realtime weergave van je huis in de WiZ-app controleren, evenals eerder opgenomen beelden in het activiteitenoverzicht.

Je activeert het beveiligingssysteem eenvoudig in de WiZ-app met één druk op de knop. Je kiest daarnaast zelf of je het activeert voor je hele huis of alleen in bepaalde gedeeltes van je woning. Dankzij de SpaceSense-bewegingsdetectietechnologie werkt elke compatibele WiZ-lamp als een bewegingssensor en je bepaalt zelf hoe de lichten reageren wanneer er beweging wordt gedetecteerd: laat ze feller branden, flitsen, of levendige kleuren weergeven.

Nieuw in de app is ook de functie die je aanwezigheid nabootst. Op verschillende willekeurige tijdstippen gaan de lichten in huis automatisch aan en uit om de indruk te wekken dat er iemand thuis is. Zelfs als je niet thuis bent, dragen WiZ-lampen bij je huis te beveiligen.

(Image credit: WiZ)

WiZ Indoor Camera

Een belangrijk nieuw element van het Home Monitoring-systeem is de toevoeging van de WiZ Indoor Camera. Hiermee kan je te allen tijde controleren en zien wat er in je huis gebeurt. Je ontvangt een melding zodra er verdachte bewegingen of geluiden gedetecteerd worden, zoals brekende ramen of brand- of rookalarmgeluiden. In de WiZ-app kan je via de live beelden zien wat er aan de hand is, ook wanneer het donker is.

Nachtzicht wordt automatisch ingeschakeld wanneer het lichtniveau laag genoeg is, met behulp van infrarood om de ruimte te verlichten. De terugspreekfunctie, de kijkhoek van 120 graden, een op beeld gebaseerde bewegingsdetectie, full HD-beeldkwaliteit en SD-kaartsleuf zijn alles wat je zou verwachten van een goede beveiligingscamera.

Verder biedt WiZ een optionele abonnementsservice aan waarmee je onder andere de beelden tot maximaal 30 dagen in de cloud kan opslaan of handmatig een opname kan starten terwijl de WiZ-camera streamt. Zijn er bepaalde zones die je liever niet in beeld hebt? Dan heb je de mogelijkheid om privacy zones aan te duiden in bepaalde delen van de kamer.

Wie nog geen WiZ-lampen in huis heeft, kan kiezen voor de WiZ Home Monitoring-starterkit. Deze startersset bestaat uit de nieuwe WiZ Indoor Camera en een set van 3 gekleurde WiZ-lampen. De WiZ Indoor Camera is tot slot beschikbaar vanaf 12 juni voor een adviesprijs van 89,99 euro en de starterset is beschikbaar vanaf 26 juni voor een adviesprijs van 159,99 euro.