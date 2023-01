Arlo Pro 4 XL review

De Arlo Pro 4 XL kan zowel overdag als 's nachts gedetailleerde opnames maken, of je nu de spot wil gebruiken of niet. Wie de beveiligingscamera niet in de buurt van een stopcontact kan installeren, geniet hier van maximaal een jaar batterij, hoewel dat in de praktijk heel wat minder zal zijn. Hoe dan ook, je krijgt tal van AI-functies die niet alleen beweging detecteren, maar ook aangeven wat er beweegt en het onderwerp kunnen volgen. Net zoals de reguliere Arlo Pro 4 heeft de Arlo Pro 4 XL geen SmartHub meer nodig om verbinding te maken met het internet en beelden te synchroniseren met Arlo's cloudopslag.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in twee minuten

Arlo was een van de eerste merken die in 2014 de markt voor beveiligingscamera's betrad en heeft nu een uitgebreid assortiment voor allerlei soorten situaties. In 2021 konden we kennismaken met de Arlo Pro 4 en aan het einde van 2022 kwam daar de Arlo Pro 4 XL bij die de batterijduur, volgens Arlo, verdubbelt. Je zou hier maximaal 12 maanden batterij kunnen halen op één lading, wat erg indrukwekkend klinkt. In de praktijk zal je daarentegen eerder 2 à 3 maanden halen (volgens onze schatting na de test). Dat is alsnog erg goed, maar gewoon niet wat Arlo aangeeft.

De Arlo Pro 4 XL neemt overdag en 's nachts beelden op in kleur in 2K-resolutie, dankzij de ingebouwde spot. Met een gezichtsveld van 160 graden hoef je ook geen uren te zoeken naar de juiste positie en hij kan verder inzoomen op bewegende onderwerpen (zowel huisdieren als personen). Zo zie jij moeiteloos wat er bij je woning gaande is. Opnames worden daarnaast in de cloud van Arlo opgeslagen, als je het Arlo Secure abonnement (vanaf 2,99 euro per maand) neemt en worden daar 30 dagen opgeslagen. Wie lokaal beelden wil opslaan, moet wel een basisstation aankopen, aangezien de Arlo Pro 4 XL, net zoals de gewone Pro 4, geen microSD-kaartslot heeft.

Arlo Secure geeft je tot slot belangrijke AI-functies die het aantal meldingen kunnen verminderen zodat je alleen een melding krijgt wanneer er iets belangrijks gebeurt. Met het abonnement kan de Arlo Pro 4 XL bijvoorbeeld aangeven of beweging was te wijten aan een persoon, dier, voertuig of een andere bron. Ook kan je zones creëren, zodat je alleen een melding krijgt als er beweging is in de aangeduide zone.

Arlo Pro 4 XL review: prijs

Adviesprijs van 299 euro

De prijzen voor de Arlo Pro 4 XL beginnen bij 299 euro. Daarvoor heb je één camera. Arlo biedt daarnaast een pakket aan met drie Arlo Pro 4 XL beveiligingscamera's en daarvoor betaal je 749 euro. Een pakket met twee camera's of pakket met het Arlo-basisstation is niet beschikbaar. In dat geval betaal je gewoon de prijs van de losse producten zonder korting.

Bij aankoop van een Arlo Pro 4 XL krijg je daarnaast 3 maanden gratis Arlo Secure, het abonnement dat eigenlijk alle unieke features van de camera bevat. Voor dat abonnement betaal je daarna 2,99 euro per maand voor één camera of 9,99 euro als je meerdere camera's hebt. Je hebt de mogelijkheid om het Arlo Secure Plus-abonnement te nemen voor 14,99 euro per maand, waarmee je beelden 60 dagen kan bewaren in de cloud in plaats van 30 dagen. Dat abonnement dekt altijd een onbeperkt aantal camera's en laat ook opslag in 4K-kwaliteit toe. Dat laatste is hier echter niet van belang, aangezien de Arlo Pro 4 XL maximaal in 2K-resolutie kan opnemen.

(Image credit: Arlo)

Arlo Pro 4 XL review: design

Verwijderbare batterij

Weerbestendig

Rechtstreekse wifiverbinding zonder basisstation

De Arlo Pro 4 XL is in feite een iets langere versie van de Arlo Pro 4. Verder heeft hij dezelfde glanzend witte plastic behuizing en een zwarte voorkant die de 160-graden camera en een LED-spotje bevat.

De Arlo Pro 4 XL is weerbestendig en wordt geleverd met een standaard waarop je hem vast kan schroeven. In tegenstelling tot bij de magnetische standaard van de kleinere Arlo Pro 4 moet je deze standaard vast schroeven in een oppervlak. Wie hem binnen wil gebruiken, kan hem daarom niet gewoon op een kast of dergelijke plaatsen. Door het grotere formaat en hogere gewicht kantelt de standaard namelijk als hij niet is vastgeschroefd. In de galerij hieronder hebben we de magnetische standaard van de reguliere Pro 4 en de vast te schroeven standaard van de Pro 4 XL naast elkaar gezet.

Image 1 of 2 De reguliere Arlo Pro 4 op de magnische standaard, die niet beschikbaar is voor de XL. (Image credit: TechRadar) De Arlo Pro 4 XL met de standaard die je moet vastschroeven. (Image credit: Arlo)

Zoals gezegd, maakt de Arlo Pro 4 XL rechtstreeks verbinding met je wifinetwerk, waardoor een SmartHub niet nodig is. De Arlo Pro 4 XL is daarnaast makkelijk en snel in te stellen. We volgden gewoon de stappen in de Arlo-app (het wifiwachtwoord ingeven, de QR-code scannen, een firmware-update uitvoeren...) en na minder dan vijf minuten waren we klaar.

Arlo Pro 4 XL review: prestaties

Duidelijke beelden, zowel overdag als 's nachts

Zwart-wit opnames bij weinig licht blijven scherp

Automatisch zoomen op bewegende onderwerpen werkt goed

De Arlo Pro 4 XL maakte tijdens onze test duidelijke en gedetailleerde beelden. Zelfs wanneer er werd ingezoomd op onderwerpen, bleef de kwaliteit hoog genoeg om alles goed te zien. Je kan instellen of de camera bij weinig licht de spot aandoet en in kleur filmt of de spot uit laat en in zwart-wit filmt. Wij gaven de voorkeur aan de tweede instelling en zelfs zonder spot zijn de beelden van goede kwaliteit.

We kunnen verder niet helemaal goed oordelen hoe goed de Arlo 4 Pro XL dieren, personen en voertuigen kan onderscheiden. In ons geval waren er alleen personen te identificeren en dat deed hij telkens goed. Een enkele keer merkte hij ook de elektrische step op de achtergrond op als voertuig. De bewegingszone werkte wel perfect. We hadden alleen de voordeur gemarkeerd, aangezien de keuken ook in het gezichtsveld van de Arlo Pro 4 XL zat. Dat zorgde ervoor dat de meldingen beperkt bleven en dat onze telefoon niet op hol sloeg terwijl we kookten.

De ingebouwde spot en sirene kunnen tot slot automatisch en handmatig worden geactiveerd. We vonden het ook handig dat je vanuit de melding van de Arlo-app meteen de sirene kan activeren zonder de app eerst te openen. Ook de microfoon en luidsprekers om via de app te praten met mensen bij de beveiligingscamera werkten goed. Het geluid was (in beide richtingen) helder dankzij de ingebouwde noise-cancelling.

Image 1 of 4 (Image credit: Arlo) (Image credit: Arlo) (Image credit: Arlo) (Image credit: Arlo)

Arlo Pro 4 XL review: app

Eenvoudige, duidelijke app

Talloze instellingen voor de beeldkwaliteit, opnameschema's...

De Arlo-app heeft een eenvoudige interface die duidelijk en gemakkelijk te navigeren is. Bij het openen zie je de lijst van de Arlo-beveiligingscamera's die je hebt, en naast elke camera een frame van de meest recente opname.

Vanaf hier kan je snel instellingen voor elke camera aanpassen, waaronder het volume van de luidspreker en microfoon, de sirene of spot activeren en zelfs geofencing instellen, zodat de camera wordt gewapend op basis van je locatie.

De bibliotheek toont opgenomen beelden in chronologische volgorde, terwijl je met het tabblad Modus zelf kan aanduiden of de camera gewapend is of niet.

Arlo Pro 4 XL review: batterij

Maximaal 12 maanden batterij (volgens Arlo)

Ongeveer 6 uur nodig om de batterij op te laden

In de praktijk zijn 12 maanden op één lading onmogelijk

Arlo beweert dat de batterij in de Arlo Pro 4 XL maximaal 12 maanden meegaat. We weten echter niet wat Arlo dan verwacht dat de camera doet, maar het gaat dan echt om het absolute minimum aan gebruik. Omdat wij tijdens een testperiode iets intensiever gebruik maken van producten dan de gemiddelde gebruiker, is het moeilijk in te schatten wat de batterij in de praktijk zal zijn.

In ons geval stond de spot altijd uit en werden er gemiddeld 15 korte opnames per dag gemaakt, met de motion tracking ingeschakeld. Dat zorgt voor een batterijduur van iets meer dan een maand. De sirene hebben we slechts één keer geactiveerd (sorry buren) en hetzelfde geldt voor de audio in twee richtingen. Uiteindelijk hangt de batterijduur af van hoe je de camera gebruikt, hoe vaak hij opneemt en met welke instellingen de opnames worden gemaakt. Toch zijn we erg sceptisch over de batterijduur van 12 maanden en zouden wij de batterijduur bij gemiddeld gebruik eerder op 2 à 3 maanden schatten.

De batterijen van de Arlo Pro 4 XL zijn tot slot verwisselbaar, dus als je geen seconde wil missen, kan je een tweede batterij aanschaffen. Je kan de camera ook permanent in het stopcontact laten zitten terwijl hij aan staat, zodat je hem nooit moet opladen.

(Image credit: Arlo)

Arlo Pro 4 XL review: conclusie

De Arlo Pro 4 XL kan zowel overdag als 's nachts gedetailleerde opnames maken, of je nu de spot wil gebruiken of niet. Wie de beveiligingscamera niet in de buurt van een stopcontact kan installeren, geniet daarnaast van maximaal een jaar batterij, hoewel dat in de praktijk heel wat minder zal zijn.

Hoe dan ook, krijg je tal van AI-functies die niet alleen beweging detecteren, maar ook aangeven wat er beweegt en het onderwerp kunnen volgen. Net zoals de reguliere Arlo Pro 4 heeft de Arlo Pro 4 XL geen SmartHub meer nodig om verbinding te maken met het internet en beelden te synchroniseren met Arlo's cloudopslag.

Tot slot zorgt het design ervoor dat de Arlo Pro 4 XL geen magnetische standaard kan hebben. Je moet de standaard van deze beveiligingscamera altijd vastschroeven in een muur of ander oppervlak, als je niet wil dat hij omvalt. Dit laatste zal vooral een probleem zijn voor mensen met een huurwoning die niet zomaar gaten in de muur mogen boren.