Arlo Pro 4 review

Review in een notendop

De Arlo Pro 4 is een beveiligingscamera voor buitenshuis. De opvolger van de Arlo Pro 3 beschikt over een snellere wificonnectiviteit, is draadloos en is te gebruiken zonder Arlo SmartHub. Naast de draadloze connectiviteit is de Pro 4 zowat een exacte kopie van de Pro 3, en dat is prima.

Het neemt beelden op in 2K-resolutie en beschikt over een 160-graden kijkhoek en 12x digitale zoom. De resolutie in combinatie met de aanwezige HDR resulteert in duidelijke opnames van personen en objecten. De 2K-resolutie is ruimvoldoende, maar als je toch een 4K-camera wil gebruiken, zijn de Arlo Ultra of nieuwere Ultra 2 goede opties om te overwegen.

Er is daarnaast een nachtmodus (zwart-wit) aanwezig. De geïntegreerde spotlight gaat in het donker aan als het beweging detecteert en biedt zo ook 's nachts kleurenbeelden. Verder zit er een speaker en microfoon in de behuizing van de camera verwerkt, evenals een sirene die potentiële indringers kan afschrikken.

Zoals bij overige apparaten van Arlo het geval is, heb je een Arlo Secure-abonnement nodig om alles uit de beveiligingscamera te halen. Het Secure-pakket is benodigd als je gebruik wil maken van 2K-beeldkwaliteit (zonder ben je dus gebonden aan 1080p), het aanpassen van activiteitzones, het detecteren van rook en het opslaan van beelden in de cloud tot wel dertig dagen. Bovendien kan de camera met Arlo Secure ook onderscheid maken tussen dieren, personen en pakketjes.

Arlo Pro 4: prijs en beschikbaarheid

De Arlo Pro 4 kost 249,99 euro. Omdat er geen basisstation vereist is voor deze camera, ben je voor dit bedrag meteen klaar. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de Pro 3, waarbij je 599 euro moet neerleggen voor een duopack met basisstation. Het is overigens ook mogelijk om een pakket met drie Arlo Pro 4-camera's aan te schaffen. Hiervoor betaal je 649,99. Dat betekent een korting van ongeveer 100 euro.

Ter vergelijking: een Arlo Ultra (met basisstation) was bij release beschikbaar voor een adviesprijs van 499,99 euro. Als je niet om 4K-beeldkwaliteit geeft, is de Arlo Pro 4 waarschijnlijk de betere (en goedkopere) optie voor jou.

Arlo Pro 4: design

(Image credit: TechRadar)

De Arlo Pro 4 lijkt sterk op andere slimme camera's van het merk. Aan de voorzijde zien we een zwarte plaat met de lens erin. De rest van de behuizing is wit en bevat het logo van Arlo op de zijkant. De camera is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Dit betekent dat de Arlo Pro 4 regen- en weersbestendig is.

Naast de lens vinden we aan de voorzijde de infraroodcamera en flitser. Aan de onderzijde bevindt zich een magneetaansluiting waarmee je de camera kunt opladen. De camera is bovendien ook met een magneet vast te klikken aan de houder, waardoor je deze makkelijk van de muur kunt halen als je de camera op moet laden. De magneet is overigens sterk genoeg; je hoeft niet bang te zijn dat het er bij een stevige wind vanaf valt.

Arlo Pro 4: prestaties

Het instellen en ophangen van de Arlo Pro 4 is een peulenschil. Via de Arlo-app wijst de installatie zichzelf uit. Binnen een kwartier zou de camera good to go moeten zijn. De camera is bovendien op een handige en makkelijke manier te bevestigen.

De Arlo Pro schiet beelden in 2K-kwaliteit, wat ervoor zorgt dat personen en objecten goed zichtbaar in beeld komen. Er is bovendien HDR aanwezig, waardoor objecten makkelijker van elkaar te onderscheiden zijn. De beelden worden pas opgeslagen als de camera beweging detecteert. De camera maakt dus geen 24/7 opnames, maar houdt wel de hele dag jouw omgeving in de gaten.

Ook in donkere omstandigheden kun je jouw omgeving goed in de gaten houden. Dit is te danken aan de aanwezigheid van een nachtmodus. Standaard filmt de camera in deze functie in zwart-wit, maar als er beweging wordt gedetecteerd zal de spotlight aanspringen en kleurbeelden voorzien.

De beveiligingscamera heeft een kijkhoek van 160 graden, wat betekent dat je met gemak een groot gedeelte van je omgeving in beeld kunt brengen. De meeste tuinen kun je gemakkelijk volledig in de gaten houden.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Dankzij de locatie- en/of tijdsinstellingen kun je de camera uitschakelen wanneer je zelf thuis bent. Zo krijg je geen melding dat er beweging wordt gedetecteerd als je op een zonnige dag besluit om in de tuin te genieten. De camera stopt met filmen zodra je in een straal van honderd meter rondom je huis bent. 's Nachts wil je natuurlijk dat de camera weer actief is, ook als je thuis bent. Ook dit is gemakkelijk in te stellen via de Arlo-app.

Een aantal van de camerafunctionaliteiten zit achter een Arlo Secure-abonnement. Dit kost 2,99 per maand voor één camera of 9,99 euro per maand voor meerdere toestellen. Extra functionaliteiten zijn onder meer het onderscheid maken tussen mensen, dieren en pakketjes, het opslaan van beeldmateriaal in de cloud (tot dertig dagen) en aangepaste activiteitenzones.

De camera beschikt over een ingebouwde sirene, die af kan gaan wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Je kunt de sirene ook handmatig af laten gaan. Daarnaast is er tweerichtingsaudio aanwezig. Hierdoor kun je potentiële inbrekers afschrikken met je stem en het geluid van de omgeving rondom je huis in de gaten houden.

Volgens Arlo moet de batterij zo'n halfjaar meegaan. In de praktijk ondervonden we dat de camera na één maand in gebruik slechts een batterijduur van vijftig procent overhield. De batterijduur van de camera is sterk afhankelijk van de instellingen die je hanteert. Laat je de camera altijd aanstaan, dan gaat de batterij sneller leeg dan wanneer je gebruik maakt van geofencing en/of een bepaald tijdschema.

Moet ik de Arlo Pro 4 kopen?

Koop het als...

Je geen SmartHub wil aanschaffen

Een belangrijke reden om voor de Arlo Pro 4 te gaan in plaats van de Pro 3, is dat je geen SmartHub nodig hebt. De camera maakt direct verbinding met wifi. Deze connectiviteit is bovendien enorm snel.

Je gebruiksvriendelijke slimme beveiliging zoekt

De Arlo-app maakt het gebruiken van de beveiligingscamera erg gemakkelijk. Alle instellingen zijn op een handige en snelle manier aan te passen. De camera zelf is bovendien makkelijk te installeren.

Je meer beveiligingsproducten van Arlo in huis hebt

De Arlo Pro 4 werkt naadloos samen met andere producten van het merk. Je kunt de beveiligingscamera makkelijk combineren met een slimme deurbel, zoals de Arlo Video Doorbell Wire-Free. Al het beeldmateriaal verschijnt in je Arlo-app.

Koop het niet als...

Je een goedkope beveiligingsoplossing zoekt

Met een prijskaartje van 249,99 euro is de Arlo Pro 4 niet de duurste, maar ook zeker niet de goedkoopste optie op de markt. Ben je op zoek naar en goedkopere oplossing, dan is de Arlo Essential Spotlight mogelijk een betere keuze.

Je 4K-kwaliteit wil

De 2K-resolutie van de Arlo Pro 4 is zeer goed, maar als je écht het beste van het beste wil, dan biedt de Arlo Ultra (2) met diens 4K-resolutie uitkomst.