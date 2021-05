Arlo Essential Indoor Camera review

De Arlo Essential Indoor Camera is betaalbaar, gemakkelijk in gebruik en biedt een goede beeldkwaliteit. Daarnaast beschikt de slimme camera over handige functies, waaronder een privacyschild. Als je thuis bent, hoef je daardoor niet bang te zijn dat je wordt gefilmd. Omdat het een camera voor binnenshuis betreft, zal je er minder gebruik van maken dan bij een camera voor buitenshuis (tenzij je jouw huisdieren of kinderen in de gaten wil houden). Om alles uit de camera te halen heb je een betaald abonnement nodig, wat jammer is.

De reeks slimme beveiligingscamera's van Arlo is uitgebreid met een nieuwe camera voor binnenshuis: de Arlo Essential Indoor Camera. Zoals je van het merk gewend bent, stuurt ook deze camera waarschuwingen naar jouw smartphone als er bewegingen in beeld worden gedetecteerd. Via de Arlo-app kun je gebeurtenissen live bekijken of opgeslagen beelden inzien (indien je over Arlo Smart beschikt).

Het handige aan de Essential Indoor Camera is dat je in tegenstelling tot andere camera's van het bedrijf géén speciaal basisstation nodig hebt. Het instellen van de camera werkt erg snel en gemakkelijk. Je sluit de camera simpelweg aan via een stopcontact, verbindt het met je wifinetwerk en koppelt het aan jouw smartphone. Je zet de camera via een statief op een gewenste plek of hangt hem op aan een muur.

Door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa kun je de slimme camera laten samenwerken met andere slimme apparatuur in huis, zoals slimme lampen. Zo kun je de indruk creëren dat er bewoners thuis zijn, zelfs als dit in werkelijkheid niet het geval is.

Prijs en beschikbaarheid

De Essential Indoor Camera is een prima thuiscamera voor een prima prijs. De camera is beschikbaar voor 129 euro in de kleuren wit en zwart. Het product is onder meer te koop bij Alternate, Amazon en Coolblue.

Bij aankoop van de camera krijg je een gratis proefperiode van drie maanden voor Arlo Smart. Hiermee kun je alles uit het beveiligingssysteem halen. Na afloop van het proefabonnement betaal je 2,79 euro per maand voor 1 camera of 8,99 euro per maand voor 2-5 camera's. Je hebt dan toegang tot activiteitszones, de camera kan onderscheid maken tussen mensen en dieren, en je kunt beelden tot 30 dagen terugkijken.

Design

Het design van de Arlo Essential Indoor Camera ligt in lijn met de overige beveiligingsapparatuur van het bedrijf. Het beschikt over dezelfde witte plastic behuizing, hoewel er ook een zwarte variant beschikbaar is. Aan de voorkant bevindt zich een zwarte plaat met de merknaam erop.

Het formaat van de camera is niet al te groot, waardoor het niet snel misstaat in je interieur. De plastic statief voelt echter wel wat goedkoop aan, hoewel de stevigheid daarentegen prima in orde is. De camerahoek is daarnaast zowel verticaal als horizontaal naar wens aan te passen.

De Essential Indoor Camera dient te worden aangesloten door middel van netsroom. Dit betekent dat het apparaat niet op batterijen werkt. Voor de plaatsing van de camera ben je hierdoor afhankelijk van de locaties van stopcontacten in huis. Als de stroom uitvalt, zal de camera ook geen beelden op kunnen nemen. Aan de andere kant kun je ook niet vergeten om de batterij op zijn tijd te vervangen.

Prestaties

De beeldkwaliteit is een van de belangrijkste aspecten van een beveiligingscamera, en dat is bij de Essential Indoor Camera in orde. Het beschikt niet over 4K-kwaliteit, maar met de 1080p resolutie zijn personen en objecten goed zichtbaar en makkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook in donkere omstandigheden is er voldoende te zien van de omgeving die je probeert te beveiligen. De camera beschikt over een kijkhoek van 130 graden, wat een stuk minder breed is dan de kijkhoek van 180 graden van de Arlo Video Doorbell Wire-Free. Het voldoet, al zal je de camera iets strategischer moeten plaatsen.

Het slimme privacyschild is een belangrijke reden om voor de Essential Indoor Camera te kiezen. Niet iedereen voelt zich even prettig als er de hele dag een camera meekijkt in huis. Daar heeft Arlo iets op bedacht: een privacyschild dat de camera afsluit op momenten dat je toe bent aan privacy.

Met behulp van locatie- of tijdsinstellingen kan de camera worden ingesteld om het privacyschild te activeren wanneer jouw huishouden thuis is. Je kunt instellen dat de klep voor de cameralens sluit zodra je in een straal van 100 meter rondom je huis bent of op vaste tijdstippen dat je weg bent.

Bij activering van het privacyschild wordt een fysiek klepje voor de cameralens gesloten. Het sluiten ervan is duidelijk hoorbaar, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat de camera (of iemand anders) zonder dat je het merkt meegluurt.

Camerakwaliteit overdag
Camerakwaliteit 's nachts

Een aantal van de beschikbare functies zitten verscholen achter het Arlo Smart-abonnement. Al zijn niet alle functionaliteiten even noodzakelijk voor een indoor camera. Het gaat onder meer om een functie waarbij de camera onderscheid kan maken tussen mensen, dieren en pakketjes. Dit zal je doorgaans binnenshuis minder vaak nodig hebben dan als je de voordeur bewaakt met een camera.

Een andere mogelijkheid van het Arlo Smart-abonnement is dat beelden tot 30 dagen terug worden opgeslagen in de cloud. Zo heb je een maand lang toegang tot je beeldmateriaal.

Een camera voor binnenshuis is niet voor iedereen even geschikt. Het kan handig zijn als je jonge kinderen of huisdieren hebt die je in de gaten wil houden als je niet thuis bent. Natuurlijk worden potentiële indringers vastgelegd op beeld zodra ze je huis binnendringen, maar je hebt waarschijnlijk liever dat indringers al worden afgeschrikt vóórdat ze je huis betreden (bijvoorbeeld met de aanwezige sirene, die je op afstand kunt activeren).

Bovendien is er tweerichtingsaudio aanwezig, waardoor je van een afstand je huisdier kunt bevelen om van de bank af te komen. Ook is het mogelijk dat je kind via de camera naar je terug praat.

Moet ik het kopen?

Koop het als...

Je op zoek bent naar een betaalbare beveiligingscamera

De Arlo Essential Indoor Camera heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding met een aantal handige functie.

Je een beveiligd huis én privacy wil

Als je een camera voor binnenshuis nodig hebt, is de Essential Indoor Camera dankzij het privacyschild een uitstekende keuze. Zodra je thuiskomt zal de camera de lens afdekken, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor potentiële meegluurders.

Je meer beveiligingsproducten van Arlo gebruikt

De Essential Indoor Camera werkt naadloos samen met andere producten van Arlo. De camera is makkelijk te combineren met een slimme deurbel of buitencamera van het merk. Al het beeldmateriaal verschijnt in je Arlo-app.

Koop het niet als...

Je de buitenzijde van je woning wil beveiligen

De Essential Indoor Camera is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet regen- of weersbestendig en is bovendien niet draadloos. Als je de camera voor het raam zet en naar buiten richt, zal je bovendien last hebben van weerspiegelingen.

Je geen slimme functies nodig hebt

De Essential Indoor Camera is niet zeer prijzig, maar als je niet op zoek bent naar alle poespas, zijn er ook goedkopere opties beschikbaar. Waarom zou je extra geld uitgeven voor slimme functies, als je hier toch geen gebruik van wil maken?