Arlo Video Doorbell Wire-Free review

De Arlo Video Doorbell Wire-Free lijkt in alles op de niet-draadloze variant, maar biedt extra gebruikersgemak door de mogelijkheid om op een oplaadbare batterij te werken. De beeldkwaliteit is sterk, zowel in donkere als lichte omgevingen. De intelligente detectie van objecten en personen maakt het een erg slimme deurbel, al werken niet alle functies even vlot als gehoopt.

De ontwikkelaar van slimme beveiligingsapparaten heeft begin 2021 een nieuwe videodeurbel op de markt gebracht. De Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free is zoals de naam al zegt volledig draadloos en hoeft dan ook niet te worden bevestigd op de bedrading van je bestaande deurbel.

De Arlo Video Doorbell Wire-Free is zowat identiek aan de bedrade versie. Toch zorgt de mogelijkheid om de slimme deurbel draadloos te gebruiken toch voor een hoger gebruiksgemak. Je hoeft geen kennis te hebben van draadjes om de videodeurbel te gebruiken. Het instellen en gebruiken van de draadloze deurbel in combinatie van de Arlo-app is een peulenschil.

Design

(Image credit: Arlo)

Het zwart-witte ontwerp van deze draadloze variant is identiek aan de bedrade Arlo Video Doorbell. Het enige échte verschil zit hem in wezen in de aansluiting. Er is ook een volledig zwarte versie beschikbaar, die een nog modernere uitstraling heeft. Het uiterlijk van de draadloze Arlo-deurbel is simpel en strak. Het heeft een meer rond afgewerkte vorm in vergelijking met de slimme Ring-deurbel van Amazon. Qua design lijkt het erg op de Google Nest Hello. Dat is een keuze die we maar al te goed begrijpen.

Prijs

De Arlo Video Doorbell Wire-Free is vanaf februari 2021 verkrijgbaar vanaf 199 euro.

Als je alles uit het beveiligingssysteem wil halen, is een Arlo Smart-abonnement zo goed als een verplichting. Dit is overigens niet enkel aan Arlo toebesteed: ook Google Nest en Ring bieden abonnementsvormen aan voor extra (noodzakelijke) functies. Voor het 2K-abonnement betaal je 2,79 euro per maand (8,99 euro als je meer dan één camera wil aansluiten). Voor het 4K-abonnement ben je 4,49 euro per maand kwijt (13,99 euro als je maximaal vijf camera’s wil aansluiten). We gaan later in dit artikel dieper in op de functionaliteiten die je erbij krijgt.

Specificaties en functies

(Image credit: Arlo)

Naast het beveiligen van je woning, is een slimme deurbel uitermate geschikt om erachter te komen wie er aanbelt. De Arlo Video Doorbell Wire-Free geeft je een melding wanneer er wordt aangebeld. Dat kan handig zijn als je slechthorend bent en daardoor bang bent dat je de deurbel niet hoort. Het is ook handig als je vaak van huis bent of simpelweg vanuit iedere plek in huis wil weten wie er voor de deur staat.

Als er wordt aangebeld via de Arlo Video Doorbell Wire-Free, krijg je een video-oproep binnen op jouw smartphone. In sommige gevallen ervaren we dat het meer dan vijf seconden duurt voordat je telefoon overgaat na het drukken op de bel. Dit heeft voornamelijk te maken met de sterkte van je wifi-signaal. Dat kan natuurlijk net iets te lang zijn als er een ongeduldige postbezorger voor de deur staat.

Door de diagonale 180°-kijkhoek is de Arlo Video Doorbell Wire-Free in staat om veel van de omgeving waar te nemen. De camera legt met gemak het volledige lichaam van een persoon vast, zodat je – indien noodzakelijk – genoeg informatie over een eventuele indringer kunt vastleggen. De Wire-Free-variant maakt nog altijd gebruik van een 1:1-beeldverhouding, waardoor je een vierkant beeld te zien krijgt. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat het geluid van je omgeving goed hoorbaar is. De stemmen van bezoekers zijn goed hoorbaar.

De draadloze deurbel heeft een groot dynamisch bereik dankzij het gebruik van HDR. Bovendien is er nachtzicht aanwezig, waardoor je ook in het donker in de gaten kunt zien wie er voor de deur staat. Ook in de praktijk blijkt de camera voor duidelijke en heldere beelden te zorgen. We zijn erg onder de indruk van de beeldkwaliteit en kijkhoek.

(Image credit: Arlo)

Dankzij de ingebouwde bewegingsdetectie krijg je een melding op je smartphone als de camera van de slimme deurbel beweging detecteert. Voor geavanceerdere bewegingsdetectie is een betaald abonnement vereist. Je kunt handmatig instellen wanneer je melding wil ontvangen van gedetecteerde bewegingen. Zo is het mogelijk om de detectie in te schakelen op vaste tijden of op basis van jouw locatie (als je van huis bent).

Het is mogelijk om zones af te bakenen waarvan je een melding wil krijgen als er activiteit plaatsvindt. Zo kun je voorkomen dat je een melding krijgt als jouw buurman bezoek krijgt, indien jullie voordeuren zich dicht bij elkaar bevinden.

Wanneer je niet thuis bent, kun je gemakkelijk een bericht achterlaten voor de postbezorger of jouw bezoeker. Dit kan door middel van standaard berichten, berichten die je vooraf hebt ingesproken of door live te antwoorden. In de meeste gevallen zijn antwoorden luid en duidelijk hoorbaar. In sommige gevallen merkten we dat het eerste gedeelte van een zin wegviel.

Een ingebouwde sirene kan potentiële indringers afschrikken. Je kunt dit alarm automatisch af laten gaan bij bewegingsdetectie, maar het is ook mogelijk om dit handmatig te activeren door middel van de Arlo-app. Het volume van het alarm is in te stellen via de app. Op zijn luidste stand doet het zacht gezegd pijn aan je oren. Als dat geen inbrekers weet af te schrikken, weten wij het ook niet.

Smart-abonnement

Bij aankoop van een Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free krijg je een gratis proefabonnement van 3 maanden voor Arlo Smart. Door het abonnement krijg je toegang tot geavanceerde detectiemeldingen op basis van hetgeen dat in beeld te zien is. Zo kan de slimme deurbel onderscheid maken tussen mensen, dieren, voertuigen en pakketjes. Hierdoor kun je voorkomen dat je een melding krijgt wanneer er ‘s nachts een kat over straat loopt of een auto voorbijrijdt. Een andere handige functie is het ontvangen van berichten van bezoekers wanneer je niet thuis bent. Je kunt deze op elk gewenst moment terugluisteren.

Daarnaast is het mogelijk om – afhankelijk van het gekozen abonnement – video’s op te nemen in 2K of 4K. Deze worden vervolgens dertig maanden lang opgeslagen in de cloud. Je krijgt een handige bibliotheek/tijdlijn te zien, waardoor je opgeslagen activiteiten gemakkelijk terug kunt vinden.

Installatie

(Image credit: Arlo)

De installatie van de draadloze cameradeurbel is erg simpel. Er zijn twee soorten ophangsystemen bijgeleverd: een platte en een schuin aflopende montageplaat, afhankelijk van de gewenste kijkhoek. Met de bijgeleverde schroeven is de slimme deurbel aan een muur of deurpost te bevestigen. Indien je de batterijen moet vervangen is de Arlo-deurbel van zijn plek te halen door middel van een bijgeleverde pin. Deze kun je beter niet kwijtraken, aangezien er geen andere manier is om de deurbel los te maken van de opgehangen montageplaat.

De Arlo Video Doorbell Wire-Free werkt in principe door middel van een oplaadbare batterij. Het is echter ook mogelijk om de slimme deurbel aan te sluiten op je bestaande deurbelbedrading. Arlo beweert dat de oplaadbare batterij het maximaal zes maanden moet volhouden na een volledige oplaadbeurt. Of deze bewering klopt kunnen we op korte termijn niet testen. Volgens de belofte hoef je jezelf in elk geval een lange periode niet druk te maken om een lege batterij. Bovendien geeft de app een melding indien de batterij bijna leeg is, zodat je de deurbel tijdig van nieuw accusap kunt voorzien.

Koop het als...

Je altijd en overal wil weten wie er voor je deur staat

Een slimme deurbel kan beweging detecteren en jouw daarvan op de hoogte brengen. Voor je naar de voordeur loopt, kun je al zien wie er voor staat. Een handige beveiligingsmethode.

Je op zoek bent naar uitstekende videokwaliteit

De Arlo Video Doorbell Wire-Free heeft een uitstekende beeldkwaliteit, zowel in donkere als lichte situaties is helder zichtbaar wie er voor de deur staat.

Koop het niet als...

Je geen extra abonnement wil afsluiten

Als je alles uit deze slimme videodeurbel wil halen, heb je een abonnement op Arlo Smart nodig. Als je enkel gebruik wil maken van de basisfuncties zijn er goedkopere alternatieven te bedenken.