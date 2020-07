De markt van slimme video deurbellen breidt zich uit. Sinds enige tijd is Arlo ook actief op de deurbellenmarkt, eerst alleen met een deurbel zonder camera, sinds enige tijd ook met een variant met videomogelijkheden. De Arlo Video Doorbell is dan ook product van een bedrijf dat in Nederland nog niet heel bekend is.

De Arlo Video Deurbel is een product dat zich in zekere mate onderscheidt ten opzichte van de concurrentie. Dit doet het onder andere door goede videokwaliteit met een 180° kijkhoek aan te bieden, een handige app waarmee je alle Arlo-producten bestuurt, het gebruik van AI-oplossingen en een eenvoudige installatie.

Mogelijkheden

De Arlo Video Deurbel is een bijzonder stukje technologie om je huis er een stuk veiliger op te maken. Ten opzichte van andere videodeurbellen beschikt de bel van Arlo over een geoptimaliseerd gezichtsveld van de omgeving rondom de voordeur (beeldverhouding 1:1). De beelden van de deurbel worden opgenomen in HD. Dankzij de HDR-ondersteuning zie je goed de details in zowel felle als donkere gebieden. Ook in het donker ziet de deurbel wie er 's nachts op de stoep staat, zelfs wanneer je geen buitenlicht aan hebt.

De deurbel van Arlo kan gebruikers meldingen sturen wanneer er een beweging wordt gedetecteerd. Staat er iemand voor de deur maar ben je niet thuis? Dan kun je via een video-oproep met je smartphone alsnog spreken met de bezoeker. Tijdens een live videogesprek is het mogelijk om in te zoomen op een persoon of detail. Als je even niet bereikbaar bent, kun je ook snelle standaardberichten opnemen om bezoekers snel te kunnen beantwoorden.

Het is ook modus om via de Stille modus pushmeldingen te krijgen zonder geluidssignaal. Handig wanneer je bijvoorbeeld in een vergadering zit. Verder hoef je je geen zorgen te maken dat de Arlo Video Deurbel door het weer ten onder gaat; het ontwerp is weerbestendig gemaakt. Ook zit er sabotagedetectie in het apparaat verwerkt. De sirene activeert zichzelf als iemand probeert ongeoorloofd de deurbel probeert te verwijderen.

Installatie

De installatie van de deurbel is eenvoudig te noemen, wel moet er rekening worden gehouden met de deurbel alleen kan worden gebruikt als een bedrade aansluiting beschikbaar is. Ook moet deze een minimaal voltage van 12 – 24 volt leveren om de Arlo deurbel te laten functioneren. Arlo is zo aardig geweest om in installatiekit ook een transformator toe te voegen die je kunt gebruiken om en bedrade aansluiting te maken. Hiervoor adviseren ze wel om dit te laten doen door een erkende elektricien.

Eenmaal gestart met de installatie, wordt er gevraagd om een app te installeren op je telefoon. Deze app leidt je door het hele installatie proces en middels afbeeldingen geeft deze precies wat je moet doen. Als je alle stappen hebt doorlopen is de installatie voltooid. Je kunt nu gebruik gaan maken van alle mogelijkheden die de Arlo video deurbel biedt.

Arlo SMART-abonnement

Je kunt de Arlo Video Deurbel koppelen aan een Arlo SMART-abonnement. Met een abonnement vanaf €2,79 per maand heb je toegang tot alle opties die de deurbel biedt. Arlo SMART maakt gebruik van kunstmatige intelligentie die de detectiecapaciteiten van de deurbel optimaliseert. Dit onderscheidt mensen, dieren en pakketten. Zo kun je instellen van welk object je wel een melding wilt ontvangen of juist niet.

Ook wordt er gebruikt gemaakt van foresight-technologie, al 3 tot 4 seconden voordat er beweging wordt waargenomen, begint de camera met opnemen. Deze opnamen worden automatisch naar je 30-daagse cloudvideo-opslag gestuurd. Wil je videobeelden terugzoeken, dan kan dit eenvoudig tot 30 dagen terug in de Arlo-app.

Praktijkgebruik

Uiteraard ziet de videodeurbel van Arlo er op papier heel indrukwekkend uit. Minstens zo belangrijk is natuurlijk of het apparaat zich in de praktijk staande weet te houden. Eigenlijk hebben we daarover niet veel te klagen. Het apparaat doet precies wat het moet doen. Je ziet eenvoudig en snel wie aan je deur staat als er wordt aangebeld, en als je pushmeldingen inschakelt zie je ook binnen een mum van tijd dat er iets of iemand in beeld is of is geweest.

Het vierkanten beeld wat je krijg van bezoekers door de 1:1 beeldverhouding is vrij bijzonder voor een slimme videodeurbel. Dit past natuurlijk wel goed in de wereld van Instagram-fans, al zul je op kekke filters waarschijnlijk nog een tijdje moeten wachten. Standaard antwoorden doorgeven als je zelf niet beschikbaar bent werkt prima. Ook terug praten werkt in de praktijk goed. Bezoekers kunnen ons luid en duidelijk verstaan.

In onze testperiode gebruikten we de Arlo Video Deurbel met het betaalde SMART-abonnement. Zonder deze dienst is het apparaat toch een stuk minder slim. Wil je er echt goed gebruik van maken, dan kun je eigenlijk niet om de betaaldienst heen. Anders kun je beter een goedkopere deurbel in huis halen zonder alle slimmigheden van Arlo.