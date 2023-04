(opens in new tab)

De Arlo Pro 5 kan zowel overdag als 's nachts gedetailleerde opnames maken, of je nu de spot wil gebruiken of niet. Wie de beveiligingscamera niet in de buurt van een stopcontact kan installeren, geniet hier van maximaal acht maanden batterij... in theorie. De nieuwe batterijbesparingsmodus is echter nog niet geheel foutloos en hopelijk komt Arlo nog met een software-update om dit te fixen. De nieuwe Arlo-app met uitgebreide automatiseringen en zelf in te richten dashboard is ten slotte de droom van elke smart home en security liefhebber.

Arlo was een van de eerste merken die in 2014 de markt voor beveiligingscamera's betrad en heeft nu een uitgebreid assortiment voor allerlei soorten situaties. In 2021 konden we kennismaken met de Arlo Pro 4, aan het einde van 2022 kwam daar de Arlo Pro 4 XL bij en nu wordt de serie aangevuld met de Arlo Pro 5. Die is uitgerust met een nieuwe camerasensor en allerlei software voor een langere batterijduur. Het beste van dit alles? De adviesprijs blijft met 249 euro hetzelfde als bij de Arlo Pro 4.

Arlo Pro 5 review: Design en installatie

De Arlo Pro 5 ziet er exact hetzelfde uit als de Arlo Pro 4. Hij heeft dezelfde glanzend witte (of zwarte) plastic behuizing en een zwarte voorkant die de 160-graden camera en een LED-spotje bevat. De Arlo Pro 5 is weerbestendig en wordt geleverd met een standaard waarop je hem vast kan schroeven. In tegenstelling tot bij de magnetische standaard van de Arlo Pro 4 moet je deze standaard vast schroeven in een oppervlak. Wie hem binnen wil gebruiken, kan hem daarom niet gewoon op een kast of dergelijke plaatsen, want dan valt hij om.

De Arlo Pro 5 maakt eveneens rechtstreeks verbinding met je wifinetwerk, waardoor een SmartHub niet nodig is. De Arlo Pro 5 is daarnaast even makkelijk en snel in te stellen. Ik volgde gewoon de stappen in de Arlo-app (het wifiwachtwoord ingeven, de QR-code scannen door de camera op mijn telefoon te richten, een firmware-update uitvoeren...) en na minder dan vijf minuten was ik klaar.

Design en installatie score: 4,5/5

Arlo Pro 5: Beeldkwaliteit en features

De Arlo Pro 5 maakte tijdens deze test duidelijke en gedetailleerde beelden. Zelfs wanneer er werd ingezoomd op onderwerpen, bleef de kwaliteit hoog genoeg om alles goed te zien. Je kan instellen of de camera bij weinig licht de spot aandoet en in kleur filmt of de spot uit laat en in zwart-wit filmt. Ik gaf de voorkeur aan de tweede instelling en zelfs zonder spot zijn de beelden van goede kwaliteit.

Net zoals bij andere Arlo security camera’s kan de Pro 5 onderscheid maken tussen soorten actie (dieren, personen, voertuigen) en kan je bewegingszones aanduiden zodat je alleen een melding krijgt bij actie in die zone. Gek genoeg had de Arlo Pro 5 wat problemen met die zones. Zoals altijd had ik onze deur gemarkeerd als zone, maar nadat hij voor de eerste keer de automatische batterijbesparing activeerde, werkte de zone niet meer. Het gevolg was dat ik meldingen kreeg van alles wat hij zag.

De ingebouwde spot en sirene kunnen tot slot automatisch en handmatig worden geactiveerd. Ik vind het ook handig dat je vanuit de melding van de Arlo-app meteen de sirene kan activeren zonder de app eerst te openen. Ook de microfoon en luidsprekers om via de app te praten met mensen bij de beveiligingscamera werkten goed. Het geluid was (in beide richtingen) helder dankzij de ingebouwde noise-cancelling.

Beeldkwaliteit score: 5/5

Features score: 3/5

Arlo Pro 5 review: Batterij

Arlo beweert dat de batterij in de Arlo Pro 5 maximaal 8 maanden meegaat tegenover 6 maanden bij de Pro 4. De batterij zelf is echter niet groter geworden. Wel heeft Arlo allerlei softwaretrucjes toegevoegd om de batterijduur te verlengen. Ik geef opnieuw mee dat de eigenlijke batterijduur zal verschillen per gebruiker en dat ik de camera intensiever belast tijdens de reviewperiode dan een normale gebruiker.

In mijn geval stond de spot altijd uit en werden er gemiddeld 15 korte opnames per dag gemaakt, met night vision ’s nachts, maar zonder motion tracking. Met die instellingen was er na 10 dagen ongeveer 35 procent van de batterij gegaan. Dat zorgt voor een batterijduur van iets minder dan een maand… zou je denken. De Arlo Pro 5 activeert namelijk standaard de batterijbesparing vanaf 20% batterij. Je kan dit zelf aanpassen zodat hij dit doet op een zelfgekozen percentage tussen 10 en 30 procent. Indien gewenst, kan je deze modus ook volledig deactiveren of handmatig activeren op eender welk moment, waar je ook bent. Soms duurde het echter even voor de aangepaste instellingen geregistreerd werden door de camera en ik heb een paar keer de app opnieuw moeten opstarten voor de wijzigingen eindelijk doorgevoerd werden.

In de batterijbesparingsmodus neemt de camera daarnaast geen korte video-opnames meer van bewegingen, maar stilstaande beelden. Dat zorgt ervoor dat je (in theorie) langer kan doen met die laatste procentjes. Dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent en vergeten bent de camera op te laden voor je vertrek. Hier zat ik met een heel ironisch probleem. Zodra deze modus werd geactiveerd, negeerde de Arlo Pro 5 mijn aangegeven activiteitenzone met als gevolg dat hij veel meer actie registreerde en er op een bepaald moment meer dan 100 momentopnames op één dag gemaakt werden. In theorie kan die modus dus helpen, maar als je een bewegingszone hebt ingesteld om een overvloed aan meldingen en opnames te voorkomen, zorgt dat voor problemen.

De batterijen van de Arlo Pro 5 zijn tot slot verwisselbaar, dus als je geen seconde wil missen, kan je een tweede batterij aanschaffen. Je kan de camera ook permanent in het stopcontact laten zitten terwijl hij aan staat, zodat je hem nooit moet opladen.

Batterij score: 4/5

Arlo Pro 5 review: App

De Arlo-app had altijd al een eenvoudige interface en Arlo heeft die op de een of andere manier nog duidelijker gemaakt. Je ziet nu onderaan vijf tabbladen: dashboard, feed, noodgeval, apparaten en routines. Het dashboard kan je zelf inrichten en is enorm handig als je meerdere camera’s hebt. Je kan per camera een normale of kleine widget toevoegen zodat je in één oogopslag kan zien wat er zich afspeelt in en rond jouw woning. Bovenaan het dashboard zie je in het rood de actieve modus. De feed is de oude bibliotheek waar je alle opnames kan terugvinden en met een kalender makkelijk per datum kan zoeken naar specifieke beelden. De centrale noodgevalknop geeft je snel toegang tot de sirene of een noodcontact, terwijl het apparatentabblad niet gewijzigd is tegenover de oude app.

Het laatste tabblad met routines is handig voor de vergeetachtige gebruiker. Je kan hier bijvoorbeeld tijdstippen instellen waarop je security systeem zichzelf moet wapenen en aangeven wat elke camera moet doen in een bepaalde modus. Zo kan je automatische alarmen laten afgaan als er beweging wordt geregistreerd en jij niet thuis bent. Heb je liever een subtielere aanpak? Dan kan je ook de spotlight laten oplichten of gewoon een e-mail ontvangen. In het tabblad automatiseringen kan je bepalen wanneer een bepaalde modus automatisch geactiveerd wordt. Dit kan op basis van een tijdstip, maar ook op basis van de locatie van een telefoon. Je kan zelfs onderscheid maken tussen welke telefoons (en dus personen) binnen de afgebakende zone moeten zijn voor de modus wordt aangepast. Wil je dat het systeem zich ontwapent als heel je gezin thuis is, dat kan! Wil je dat het systeem zich alleen pas ontwapent wanneer jouw telefoon thuis is, dat kan ook!

App score: 5/5

Moet je de Arlo Pro 5 kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Row 0 - Cell 2 Design en installatie Ook de Arlo Pro 5 kan je zonder SmartHub gebruiken en is vliegensvlug geïnstalleerd. 4,5/5 Beeldkwaliteit De beeldkwaliteit is enorm scherp, zowel overdag als 's nachts. Je kan achteraf inzoomen bij opnames zonder veel kwaliteitsverlies. 5/5 Features De enige grote update is de batterijbesparingsmodus en die creëerde voor mij meer problemen dan oplossingen. 3/5 Batterij De batterijduur van de Arlo Pro 5 is zeker niet slecht, maar de batterijbesparingsmodus komt zijn beloftes niet na. 4/5 App De nieuwe features in de Arlo-app (die voor al hun camera's werken) zijn enorm handig en geven je een heel security centrum in je broekzak. 5/5

Koop hem als...

Je een gebruiksvriendelijke beveiligingscamera wil De set-up van de Arlo Pro 5 is zo eenvoudig als maar kan en je hebt geen uitgebreide technische kennis nodig om met de app te werken.

Beeldkwaliteit een prioriteit is Je kan met de live feed 12x inzoomen en bij opnames 8x inzoomen zonder te veel kwaliteitsverlies. Deze beveiligingscamera ziet alle details.

Koop hem niet als...

Je echt acht maanden op één lading wil doen Arlo mag zeggen wat het wil, maar zeker met de bugs in de batterijbesparing haal je geen acht maanden batterij uit deze beveiligingscamera.